Opozicija: Nasilje je bilo zrežirano, čas je, da Janša zapusti vlado

Po nasilnih izgredih v prestolnici, v katerih je bilo poškodovanih več policistov in fotoreporter, je predsednica SD Tanja Fajonsporočila, da nobeno nasilje, ne fizično in ne verbalno, nima prostora v svobodni demokratični družbi. "Obžalujemo izgrede. Ti nasilni izgredi so žal posledica večmesečnih napetosti, ki jih ustvarja vlada, zlasti predsednik vlade, z vnašanjem razdora med ljudmi, z vnašanjem napetosti in z napadi na medije in novinarje,"je dejala. Izjava Hojsa, da so za izgrede krivi mediji, novinarji, je po njenih besedah velika laž. Javnost je pozvala, da naj bo strpna in zaščiti tiste, ki se v prvih vrstah borijo za zdravje ljudi. V opoziciji bodo storili vse, da zamenjajo vlado, je napovedala.

Kritičen je bil tudi predsednik LMŠMarjan Šarec, ki meni, da so protesti zrežirani. Na to po njegovi oceni nakazuje prisotnost ministra Aleša Hojsa, ki se, kot je spomnil Šarec, ni "pojavil na kateremkoli mirnem petkovem protestu". Prepričan je, da gre za preusmerjanje pozornosti in poskus diskreditacije mirnih petkovih protestnikov. "Ne nasedajmo provokacijam in bodimo pozorni na morebitne bodoče poskuse huliganstva, ki bi ga potem pripisali vsem dobro mislečim ljudem," je pozval Šarec.