Opozicija o 'blamaži', Janša: Dogajanje pomembnejše od fotografije

Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je na omrežju Instagram danes objavil posnetek nastopa Janše v DZ s pripisom Janez Janša, opravičite se. "Ostal sem brez besed. Kam smo prišli in ali lahko gremo še nižje? Da naš državni zbor postane prizorišče takšnega nehumanega cinizma," je še zapisal. Dodal je, da si Slovenija tega ponižanja ne zasluži. Levica je v sporočilu za javnost ocenila, da gre za "polom Janeza Janše", ki mu med drugim očitajo, da je podizvajalec Izraela. "Janez Janša osebno očitno misli, da je populizem enako medijskemu poročanju, da je Twitter oziroma X enako kot kredibilen medij in ga ni nič sram priti v dvorano na najvišjo stopnjo demokracije in naše državnosti in kazati posnetke, slikice, ki nimajo z realnostjo nobene zveze," pa je v izjavi za medije v DZ dejala sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Dodala je, da jo je sram zanj in njegovo ekipo, da se jim zdi to sploh dopustno. Obratno iskanje fotografij na iskalniku google namreč fotografijo, ki jo je v DZ prikazoval Janša, postavlja v Gazo in ne Sudan. Večina njenih objav je iz začetka marca letos. O tem je prva poročala RTV Slovenija.

Janez Janša odgovarja na poslanska vprašanja FOTO: Bobo

Poslanka Svobode Sara Žibrat je menila, da gre za blamažo. Ob tem se je zahvalila "neodvisnim novinarjem RTV Slovenija", ki so jo izpostavili. "Moramo se zavedati, da je ob ukinitvi javnega razpisa za sofinanciranje razvoja medijske pismenosti in boja proti dezinformacijam naš javni servis očitno še edini steber, v katerega lahko zaupamo, da nam bo povedal, da Janez Janša jemlje slike z X in ne ve, kaj pri tem počne," je še dejala novinarjem v DZ. Po mnenju poslanca SD Darka Ratajca je žalostno, da predsednik vlade oziroma tisti, ki so mu dolžni pripraviti gradivo, dajo takšno sliko, kar je prav tako označil za blamažo. "To je pač njegova odgovornost, verjetno bo nekdo iz njegovega okolja čutil posledice te fotografije," je dejal za medije. Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) je medtem na premierja naslovil odprto pismo, v katerem je predvsem kritičen do njegove izjave, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Kazanje fotografije pa je označil "za piko na i cinizmu, ki ga aktualna vlada kaže ob dogajanju v Gazi ali za spodrsljaj", ki po njegovem mnenju "daje še dodatno težo kamnu sramote in ponižanja", ki ga je s svojim "prijateljevanjem z izraelsko vlado priklenil na celotno Slovenijo". "Prenehajte," je Nemec še pozval Janšo. Evropski poslanec Matej Tonin (EPP/NSi) je bil po drugi strani na omrežju X kritičen do slovenskih medijev, ki da "raje 'googlajo' slike, kot da bi s poročanjem o sistematičnem preganjanju kristjanov vršili pritisk na EU in svetovne vlade". Tonin sicer v petek v Ljubljani prireja dogodek pod naslovom Zgodbe preganjanih kristjanov.

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