Opozicija o 'blamaži', Janša: Dogajanje pomembnejše od fotografije

Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je na omrežju Instagram danes objavil posnetek nastopa Janše v DZ s pripisom Janez Janša, opravičite se. "Ostal sem brez besed. Kam smo prišli in ali lahko gremo še nižje? Da naš državni zbor postane prizorišče takšnega nehumanega cinizma," je še zapisal. Dodal je, da si Slovenija tega ponižanja ne zasluži.
Levica je v sporočilu za javnost ocenila, da gre za "polom Janeza Janše", ki mu med drugim očitajo, da je podizvajalec Izraela. "Janez Janša osebno očitno misli, da je populizem enako medijskemu poročanju, da je Twitter oziroma X enako kot kredibilen medij in ga ni nič sram priti v dvorano na najvišjo stopnjo demokracije in naše državnosti in kazati posnetke, slikice, ki nimajo z realnostjo nobene zveze," pa je v izjavi za medije v DZ dejala sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Dodala je, da jo je sram zanj in njegovo ekipo, da se jim zdi to sploh dopustno.
Obratno iskanje fotografij na iskalniku google namreč fotografijo, ki jo je v DZ prikazoval Janša, postavlja v Gazo in ne Sudan. Večina njenih objav je iz začetka marca letos. O tem je prva poročala RTV Slovenija.
Poslanka Svobode Sara Žibrat je menila, da gre za blamažo. Ob tem se je zahvalila "neodvisnim novinarjem RTV Slovenija", ki so jo izpostavili. "Moramo se zavedati, da je ob ukinitvi javnega razpisa za sofinanciranje razvoja medijske pismenosti in boja proti dezinformacijam naš javni servis očitno še edini steber, v katerega lahko zaupamo, da nam bo povedal, da Janez Janša jemlje slike z X in ne ve, kaj pri tem počne," je še dejala novinarjem v DZ.
Po mnenju poslanca SD Darka Ratajca je žalostno, da predsednik vlade oziroma tisti, ki so mu dolžni pripraviti gradivo, dajo takšno sliko, kar je prav tako označil za blamažo. "To je pač njegova odgovornost, verjetno bo nekdo iz njegovega okolja čutil posledice te fotografije," je dejal za medije.
Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) je medtem na premierja naslovil odprto pismo, v katerem je predvsem kritičen do njegove izjave, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Kazanje fotografije pa je označil "za piko na i cinizmu, ki ga aktualna vlada kaže ob dogajanju v Gazi ali za spodrsljaj", ki po njegovem mnenju "daje še dodatno težo kamnu sramote in ponižanja", ki ga je s svojim "prijateljevanjem z izraelsko vlado priklenil na celotno Slovenijo". "Prenehajte," je Nemec še pozval Janšo.
Evropski poslanec Matej Tonin (EPP/NSi) je bil po drugi strani na omrežju X kritičen do slovenskih medijev, ki da "raje 'googlajo' slike, kot da bi s poročanjem o sistematičnem preganjanju kristjanov vršili pritisk na EU in svetovne vlade". Tonin sicer v petek v Ljubljani prireja dogodek pod naslovom Zgodbe preganjanih kristjanov.
Janšev kabinet: Pomembnejše od fotografije dogajanje, o katerem mediji molčijo
V kabinetu predsednika vlade so danes za STA potrdili, da so fotografijo, ki jo je premier Janez Janša pokazal v torek v DZ ob trditvah o preganjanju kristjanov v Sudanu in Nigeriji, vzeli s spleta. Ob tem so zapisali, da je "pomembnejše od fotografije dogajanje, o katerem mediji molčijo".
Janša je v odgovoru na poslansko vprašanje o genocidu v Gazi omenil preganjanje kristjanov v Sudanu, kar je podkrepil s fotografijo, ki je po navedbah RTV Slovenija nastala v Gazi. Kot je še poročala televizija, so se v premierjevem kabinetu (KPV) glede fotografije sklicevali na objavo na družbenem omrežju X, v kateri je uporabnica z imenom Victoria Forever Maga zapisala, da gre za pokol nearabskih prebivalcev v Sudanu junija lani. V komentarju pod objavo naj bi se nato sama popravila, da gre za leto 2023.
"V pripravljeni prezentaciji, ki jo je pripravila služba za odnose z javnostmi KPV, je bila objavljena serija fotografij s svetovnega spleta, tudi omenjena fotografija," so danes za STA potrdili v Janševem kabinetu.
"Pomembnejše od same fotografije pa je dejstvo, o katerem tudi danes večina medijev molči," so poudarili. "V Sudanu je bilo samo od leta 2023 pobitih več kot 150.000 ljudi, humanitarna katastrofa pa je prizadela več kot 25 milijonov ljudi. V Nigeriji je bilo v zadnjega pol leta umorjenih 4600 kristjanov. Islamistična teroristična organizacija Boko Haram je v zadnjih 20 letih odgovorna za smrt več kot 300.000 otrok," so zapisali. Dodali so, da se o tem v Sloveniji skoraj nič ne govori in nikjer ne protestira.
"Tudi danes slovenske medije zanima zgolj Gaza in od kod je fotografija, ne pa kaj se v resnici dogaja kjerkoli drugje po svetu," so ocenili v KPV.
Ob tem so pripomnili, da to spominja na razkritja korupcijskih ravnanj slovenskih politikov, predvsem vodje gibanja Svoboda Roberta Goloba in ljubljanskega župana Zorana Jankovića, kjer da so se "mediji ukvarjali predvsem s tem, kdo je pogovore snemal in ne kaj je bilo v pogovorih razkrito".
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