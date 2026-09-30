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Slovenija

Opozicija o 'blamaži', Janša: Dogajanje pomembnejše od fotografije

Ljubljana/Bruselj, 30. 09. 2026 13.47 pred 1 uro 4 min branja 159

Avtor:
STA M.V.
Janez Janša odgovarja na vprašanja poslancev

Opozicija je kritična do premierja Janeza Janše, ki naj bi v DZ ob trditvah o preganjanju kristjanov v Sudanu kazal fotografijo, ki naj bi nastala v Gazi. V Svobodi in SD menijo, da gre za blamažo, Levica govori o polomu. Robert Golob je Janšo pozval k opravičilu, evroposlanec Matjaž Nemec je nanj naslovil odprto pismo.

Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je na omrežju Instagram danes objavil posnetek nastopa Janše v DZ s pripisom Janez Janša, opravičite se. "Ostal sem brez besed. Kam smo prišli in ali lahko gremo še nižje? Da naš državni zbor postane prizorišče takšnega nehumanega cinizma," je še zapisal. Dodal je, da si Slovenija tega ponižanja ne zasluži.

Levica je v sporočilu za javnost ocenila, da gre za "polom Janeza Janše", ki mu med drugim očitajo, da je podizvajalec Izraela. "Janez Janša osebno očitno misli, da je populizem enako medijskemu poročanju, da je Twitter oziroma X enako kot kredibilen medij in ga ni nič sram priti v dvorano na najvišjo stopnjo demokracije in naše državnosti in kazati posnetke, slikice, ki nimajo z realnostjo nobene zveze," pa je v izjavi za medije v DZ dejala sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Dodala je, da jo je sram zanj in njegovo ekipo, da se jim zdi to sploh dopustno. 

Obratno iskanje fotografij na iskalniku google namreč fotografijo, ki jo je v DZ prikazoval Janša, postavlja v Gazo in ne Sudan. Večina njenih objav je iz začetka marca letos. O tem je prva poročala RTV Slovenija.

Janez Janša odgovarja na poslanska vprašanja
Janez Janša odgovarja na poslanska vprašanja
FOTO: Bobo

Poslanka Svobode Sara Žibrat je menila, da gre za blamažo. Ob tem se je zahvalila "neodvisnim novinarjem RTV Slovenija", ki so jo izpostavili. "Moramo se zavedati, da je ob ukinitvi javnega razpisa za sofinanciranje razvoja medijske pismenosti in boja proti dezinformacijam naš javni servis očitno še edini steber, v katerega lahko zaupamo, da nam bo povedal, da Janez Janša jemlje slike z X in ne ve, kaj pri tem počne," je še dejala novinarjem v DZ.

Po mnenju poslanca SD Darka Ratajca je žalostno, da predsednik vlade oziroma tisti, ki so mu dolžni pripraviti gradivo, dajo takšno sliko, kar je prav tako označil za blamažo. "To je pač njegova odgovornost, verjetno bo nekdo iz njegovega okolja čutil posledice te fotografije," je dejal za medije.

Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) je medtem na premierja naslovil odprto pismo, v katerem je predvsem kritičen do njegove izjave, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Kazanje fotografije pa je označil "za piko na i cinizmu, ki ga aktualna vlada kaže ob dogajanju v Gazi ali za spodrsljaj", ki po njegovem mnenju "daje še dodatno težo kamnu sramote in ponižanja", ki ga je s svojim "prijateljevanjem z izraelsko vlado priklenil na celotno Slovenijo". "Prenehajte," je Nemec še pozval Janšo.

Evropski poslanec Matej Tonin (EPP/NSi) je bil po drugi strani na omrežju X kritičen do slovenskih medijev, ki da "raje 'googlajo' slike, kot da bi s poročanjem o sistematičnem preganjanju kristjanov vršili pritisk na EU in svetovne vlade". Tonin sicer v petek v Ljubljani prireja dogodek pod naslovom Zgodbe preganjanih kristjanov.

Janšev kabinet: Pomembnejše od fotografije dogajanje, o katerem mediji molčijo

V kabinetu predsednika vlade so danes za STA potrdili, da so fotografijo, ki jo je premier Janez Janša pokazal v torek v DZ ob trditvah o preganjanju kristjanov v Sudanu in Nigeriji, vzeli s spleta. Ob tem so zapisali, da je "pomembnejše od fotografije dogajanje, o katerem mediji molčijo".

Janša je v odgovoru na poslansko vprašanje o genocidu v Gazi omenil preganjanje kristjanov v Sudanu, kar je podkrepil s fotografijo, ki je po navedbah RTV Slovenija nastala v Gazi. Kot je še poročala televizija, so se v premierjevem kabinetu (KPV) glede fotografije sklicevali na objavo na družbenem omrežju X, v kateri je uporabnica z imenom Victoria Forever Maga zapisala, da gre za pokol nearabskih prebivalcev v Sudanu junija lani. V komentarju pod objavo naj bi se nato sama popravila, da gre za leto 2023.

"V pripravljeni prezentaciji, ki jo je pripravila služba za odnose z javnostmi KPV, je bila objavljena serija fotografij s svetovnega spleta, tudi omenjena fotografija," so danes za STA potrdili v Janševem kabinetu.

"Pomembnejše od same fotografije pa je dejstvo, o katerem tudi danes večina medijev molči," so poudarili. "V Sudanu je bilo samo od leta 2023 pobitih več kot 150.000 ljudi, humanitarna katastrofa pa je prizadela več kot 25 milijonov ljudi. V Nigeriji je bilo v zadnjega pol leta umorjenih 4600 kristjanov. Islamistična teroristična organizacija Boko Haram je v zadnjih 20 letih odgovorna za smrt več kot 300.000 otrok," so zapisali. Dodali so, da se o tem v Sloveniji skoraj nič ne govori in nikjer ne protestira.

"Tudi danes slovenske medije zanima zgolj Gaza in od kod je fotografija, ne pa kaj se v resnici dogaja kjerkoli drugje po svetu," so ocenili v KPV.

Ob tem so pripomnili, da to spominja na razkritja korupcijskih ravnanj slovenskih politikov, predvsem vodje gibanja Svoboda Roberta Goloba in ljubljanskega župana Zorana Jankovića, kjer da so se "mediji ukvarjali predvsem s tem, kdo je pogovore snemal in ne kaj je bilo v pogovorih razkrito".

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KOMENTARJI159

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jank
30. 09. 2026 15.11
Tako je že star in še vedno se ne more zadržati. Očitno prirojena motnja. Vedno, ko se oglasi, vedno ga zaserje. Tudi tokrat mu je uspelo. Še vedno velja, največji nasprotnik Janše je Janez Janša. Kar tako naprej!
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+2
2 0
najboljsa24
30. 09. 2026 15.11
no ja, lahko bi se pozanimali iz kje je fotografija...ampak zdaj pomp okoli tega je pa pretiran.
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-3
0 3
Aleksei Kaar
30. 09. 2026 15.10
čet vse ve: Prizor na fotografiji dejansko prikazuje množico Palestincev, ki so se zbrali ob eni izmed točk za razdeljevanje humanitarne pomoči. Fotografijo je marca 2026 na družbenih omrežjih prvi objavil David McIntosh, nekdanji britanski kraljevi marinec, ki je v Gazi delal kot žvižgač na področju varovanja humanitarnih pošiljk
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0 0
Jezna lepookica
30. 09. 2026 15.10
Ne pozabite kaj je delala Janševa vlada med kovidom!!!
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+2
3 1
jutri_pa_res
30. 09. 2026 15.09
Kar se tiče trditev, da Izrael občasno strelja na čakajoče na hrano, Izrael trdi, da strelja na pripadnike Hamasa (ki so itak vedno v civilnih oblekah), ki si poskušajo čimveč hrane prisvojiti, nakar jo drago prodajajo za svoje financiranje… Potrditev tega so tudi pogosti intervjuji s Palestinci po ulicah, ki izjavljajo, kako draga da je hrana in da si jo komaj privoščijo...Halo, kako je draga, če pa jo humanitarci delijo zastonj?
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+0
1 1
Stargazer
30. 09. 2026 15.08
Janša kot Janša, že od zveze mladine in zveze komunistov ista pesem z njegove strani. Zmaga pa prevara z Roško, ko je nastavil tajne dokumente, da je lahko igral žrtev. Najbolj pokvarjena z njegove strani pa je bil nož v hrbet g. Pučniku. Ampak vsaka palca ima dva konca, tudi njega bo dobila.
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+3
4 1
Jezna lepookica
30. 09. 2026 15.08
Janez odstopi, daj samo škodiš Sloveniji in Slovenskem narodu!
Odgovori
+3
4 1
baldahin
30. 09. 2026 15.08
Že od 1988 najde vsako nišo za zavajanje in manipulacijo in lansiranje laži. Največji paradoks pa je, da tudi tisti upokojeni reveži, ki jim je pred več kot desetletjem znižal odmerni odstotek, danes volijo zanj. To je res svojevrstni nacionalni mazohizem, ki mu v svetu ni para.
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+6
6 0
roten
30. 09. 2026 15.08
Čakam da bo Peterle na orglice zaigral
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+4
4 0
čevapgpt
30. 09. 2026 15.07
predsednik vlade naj odstopi in naj neha delati sramoto državi.
Odgovori
+8
8 0
Mclaren
30. 09. 2026 15.06
Bolj star bolj nor.
Odgovori
+8
8 0
Gutenberg
30. 09. 2026 15.05
Če ste tako prepričani, zakaj potem v uvodu ne napišete 'ki JE nastala v Gazi' in ne kot imate vi 'ki NAJ BI nastala v Gazi'??? Ker niste ziher ...
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-1
1 2
jank
30. 09. 2026 15.12
Pozovi Janšo naj dokaže, da je iz Nigerije!
Odgovori
0 0
St. Gallen
30. 09. 2026 15.05
Jaz bi rekel korakanje proti Svici
Odgovori
+2
3 1
Veščec
30. 09. 2026 15.09
ja,naši žogobrcarji zdej korakajo u tisto smer,pa to
Odgovori
0 0
Ricola Swiss
30. 09. 2026 15.04
Največja blamaža, ki jo ima trenutno je naša opozicija s kuštravcem na čelu!
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-7
2 9
jank
30. 09. 2026 15.03
Pregovor lažeš kot pes ne velja več. Namesto njega se uporablja spremenjeni in sicer lažeš kot Janša ali lažeš kot Stevanović.
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+10
11 1
Trembalajek
30. 09. 2026 15.02
Nič novega s strani Janše. Ob svoji domoljubni pesmi je namesto Pirana prikazoval Rovinj. Med korono je hvalil požrtvovalnost naših zdravstvenih delavcev, na fotografijah pa so bile italijanske medicinske sestre. Ob požarih se je zahvaljeval našim gasilcem, kazal pa slike madžarskih in tako naprej.
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+8
9 1
čevapgpt
30. 09. 2026 15.08
saj je pisalo spodaj na sliki da je slika simbolična :D
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+1
1 0
Desniprepad
30. 09. 2026 15.02
Kdaj se bo Janez opravičil nam državljanom, da nas je potisnil v os zla in nemoralnosti in nećlovečnosti. Kdaj se bo opravičil, da umetno ustvarjeno vlado-koalicijo ki temelji na obsojencih, prevarantih, goljufih ,izdajalcih, .....
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+8
9 1
ŠeVednoPlešem
30. 09. 2026 15.02
Torej neobstoj genocida v Gazi je dokazoval s fotografijo, ki kaže Palestince v Gazi, kako v poniževalnih razmerah čakajo na hrano v Gazi … na fotografiji niti ne gre za fotografijo pokola
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+1
2 1
petrpetr
30. 09. 2026 15.01
Kokr se ta opozicija non-stop vtika in oglaša zgleda da res nekaj skrivajo...
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-1
1 2
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