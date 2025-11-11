Svetli način
Slovenija

Opozicija o 'reševanju vojaka Maljevca', koalicija o optimizaciji sistema oskrbe

Ljubljana, 11. 11. 2025 13.32

DZ je izredno sejo začel s predlogom zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na centrih za socialno delo in domovih za starejše ob uvedbi novega sistema dolgotrajne oskrbe. V koaliciji predlog pozdravljajo, saj da predlog zagotavlja izvajanje pravice do dolgotrajne oskrbe v instituciji po časovnici, v opoziciji pa ga vidijo kot gašenje požara. V razpravi so nekatere ukrepe videli kot rokohitrske.

Predlog zakona po besedah ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca zagotavlja nemoten prehod v sistem dolgotrajne oskrbe za stanovalce v domovih za starejše 1. decembra. Uvaja centraliziran postopek prevedb. Vse prevedbe bo vodil Center za socialno delo Ljubljana, kar bo po ministrovih besedah zagotovilo enoten pretok podatkov in razbremenilo druge centre.

Za osebe brez skrbnika, čeprav bi ga potrebovale, je prav tako predlagano, da bodo takoj vključene v sistem. Skrbnik pa bo svojo odločitev lahko potrdil naknadno, ko bo imenovan.

Predlog določa, da starejšim od 80 let ne bo treba k vlogi za e-oskrbo prilagati zdravniškega potrdila, pravica do e-oskrbe iz pilotnega projekta pa se bo podaljšala do konca leta 2026, je pojasnil minister.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac
Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac FOTO: Bobo

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v koaliciji izpostavili pomen predlaganega zakona, v opoziciji pa ga vidijo zlasti kot gašenje požara. S predlogom bo omogočena prevedba približno 20.000 stanovalcev domov v novi sistem, je poudarila Sandra Gazinkovski iz Svobode. Zaradi vloženega dopolnila poslanskih skupin koalicijskih strank pa bodo prevedeni tudi tisti, ki so v dnevnem institucionalnem varstvu, je dodala.

Celoten postopek avtomatične prevedbe bo po besedah SD izvedel CSD Ljubljana. Posebej pozdravljajo rešitev, po kateri bo tudi približno 4000 stanovalcem, ki nimajo skrbnika, čeprav bi ga potrebovali, omogočen vstop v novi sistem s 1. decembrom, je dejal Soniboj Knežak iz SD.

Stopamo v fazo, ki bo pokazala, ali bo reforma dolgotrajne oskrbe res zaživela v praksi, pa menijo v Levici. Predlog po navedbah Milana Jakopoviča iz te poslanske skupine omogoča, da sistem dolgotrajne oskrbe živi in se še nadgrajuje.

V opoziciji so medtem nezadovoljni z izvajanjem dolgotrajne oskrbe. Po mnenju SDS ni pošteno, da se prispevek za dolgotrajno oskrbo že pobira, čeprav sistem še ne deluje. Alenka Helbl iz SDS je povedala, da so znova vložili dve dopolnili. V skladu z enim od njiju bi bili upokojenci izvzeti iz plačevanja prispevka, z drugim pa bi zamaknili zbiranje prispevka in najprej izdelali analizo o finančnih potrebah zakona.

V NSi so menili, da predlagani interventni zakon razgalja vse težave, v katerih se je znašel minister Maljevac. Sicer pa je predlog nujen, da bo obstoječim stanovalcem domov za starejše od 1. decembra omogočeno nižje plačilo za dom, saj bodo plačali samo za nastanitev in prehrano, je dejal Janez Cigler Kralj iz NSi.

V poslanski skupini nepovezanih poslancev pa so izpostavili, da stanje na terenu še vedno ni dobro. Kot je dejala Eva Irgl iz te poslanske skupine, pri izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi nastajajo zamude. Z obravnavanim predlogom pa se po njenih besedah "v prvi vrsti rešuje ministra, ne pa toliko sistema dolgotrajne oskrbe".

"Reševanje vojaka Maljevca"

Poslanka SDS Alenka Helbl je dejala, da so centri za socialno delo že spomladi opozarjali ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca na možne težave pri prevedbi v novi sistem. Domovi za starejše pa so še zlasti izpostavljali vprašanje ureditve za osebe brez skrbnika. Zdaj pa zakonski predlog rokohitrsko prinaša določene rešitve, je dejala. Obravnavani interventni zakon zato vidi predvsem kot "reševanje vojaka Maljevca".

"Priznamo, nastale so težave, zato jih danes tudi rešujemo s tem interventnim zakonom," je dejala Bojana Muršič iz SD. Pri posameznih uporabnikih v domovih za starejše se je po njenih besedah pokazalo, da avtomatska prevedba ne bo mogoča. Glede na to so rešitve v predlogu predvideli tudi zanje. Še zlasti pa se ji zdi pomembno, da predlog zagotavlja, da bodo stanovalci v domovih od 1. decembra plačevali samo nastanitev in prehrano, kar v standardni namestitvi ne bo znašalo več kot 782 evrov mesečno.

SDS: Za promocijo dolgotrajne oskrbe 190 tisoč evrov

Poslanec SDS Zvonko Černač je bil kritičen, ker se prispevek za dolgotrajno oskrbo zbira na zalogo in bo v letošnjem letu ostalo precej neporabljenih sredstev. "Uspešno pa porabljate sredstva za promocijo dolgotrajne oskrbe," je izpostavil. Pri tem je omenil projekt za promocijo dolgotrajne oskrbe, za kar bo namenjenih 190.000 evrov. Po njegovem mnenju ni treba sredstev namenjati za promocijo dolgotrajne oskrbe, ampak bi jih morali usmerjati v učinkovito izvajanje zakona o dolgotrajni oskrbi.

Svoboda: Promocija je za informiranje javnosti

Poslanka Svobode Sandra Gazinkovski pa je nasprotno od opozicijskega poslanca promocijo ocenila kot pomembno. Po njenem mnenju je prav, da se z resno kampanjo ozavesti in informira javnost.

Državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Luka Omladič pa je med vloženimi dopolnili poslanskih skupin koalicijskih strank pojasnil predlagani 24.a člen. Z njim po njegovih besedah zagotavljajo še dva milijona evrov, ki bodo občinam na voljo za to, da bodo lahko zagotovile še nekaj materialnih sredstev pri vzpostavljanju mreže dolgotrajne oskrbe na domu. Gre denimo za nakupe osebnih vozil, računalnike in programsko opremo, je naštel.

O vloženih dopolnilih bodo odločali danes v okviru glasovanj.

