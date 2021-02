Opozicija o spornih ukrepih Janševe vlade v času epidemije

Robet Pavšič (LMŠ) je po današnji seji povedal, da so izvedli celo vrsto preiskovalnih dejanj in imenovali več strokovnih sodelavcev. Izpostavil je, da so razširili sklep o preiskovalnih dejanjih, v katerem zahtevajo več dokumentacije, s katero bi lahko pojasnili dogajanje v času epidemije. Omenil je tudi potrebo po angažiranju sodnega izvedenca, to naj bi postal prof. dr.Ivan Eržen.

Kot je povedal se komisija ne ukvarja s sporno nabavo zaščitne opreme, ampak z vsemi drugimi posli. Kot je dejal, bo ta komisija zelo pomembna pri iskanju in odkrivanju politične odgovornosti.