Opozicija od kulturnega ministrstva zahteva podatke glede medijskega razpisa

Skupina poslancev, med katerimi je tudi predsednik komisije Igor Peček (LMŠ), od ministrstva med drugim zahteva vse prijave, ki so prispele na razpis, ocene in ocenjevalne obrazce vseh prijav, vse dodatne dokumente in korespondenco med člani komisije in njihovo komunikacijo z ministrstvom ter vse dokumente, povezane z imenovanjem razpisne komisije, vključno z dokazili o izpolnjevanju strokovnih pogojev članov komisije.

Prav tako zahtevajo zapisnike in druga gradiva ter dokumentacijo v zvezi z razpisom in delovanjem komisije, korespondence, navodila in komunikacijo med ministrom Vaskom Simonitijem in sekretarji ministrstva ter komisijo in vse korespondence, navodila in komunikacijo med ministrstvom in prijavitelji na razpis.

Ministrstvo naj pojasni, zakaj je bilo toliko medijev na razpisu zavrnjenih

Poslanka Levice Violeta Tomić je v DZ povedala, da so v Levici s sopodpisi članov komisije za nadzor javnih financ ostalih treh opozicijskih strank naslovili tudi zahtevo, da ministrstvo pojasni razloge, zakaj je bilo toliko medijev na razpisu zavrnjenih. Ob tem jih zanima, kdo bo ta denar dobil, če ga ti mediji ne bodo.

Negativne odločbe, na katere pritožba ni mogoča, so po njenih besedah dobile lokalne in druge radijske postaje s statusom posebnega pomena, med njimi Radio Študent, Koroški radio, Radio Krka, Radio Triglav Jesenice in Radio Kranj, kar jih sili v krčenje programskega obsega in resno ogroža njihov obstoj.