Opozicija opozarja na anomalije plačne reforme, v Svobodi izpostavljajo pozitivne učinke

Državna sekretarka na ministrstvu za javno upravo Mojca Ramšak Pešec ni delila mnenja o nezadovoljstvu, potrdila pa je, da iz posameznih okolij in skupin prihajajo opozorila in izrazi nezadovoljstva, ki jih analizirajo. Ob tem je poudarila, da prejemajo tudi pozitivna sporočila, ki pa večinoma ne gredo v javnost. Zatrdila je, da se pogovarjajo z vsemi, ki jim izkažejo nezadovoljstvo. Pojasnila pa je še, da so januarske plače tudi sicer praviloma nižje od decembrskih, zato je razliko težko ocenjevati kot rezultat novega plačnega sistema.

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je uvodoma omenila, da je po uveljavitvi plačne reforme v javnem sektorju velik del zaposlenih nezadovoljen, saj da so pričakovali več. Opozorila je, da je bila še posebej spregledana skupina najnižje plačanih. Kot je še navedla, so posamezna ministrstva zlorabila sistem povečanega obsega dela, saj ga v povprečju prejema 30 odstotkov zaposlenih na ministrstvih.

Ramšak Pešeceva je med drugim opozorila tudi, da se je v preteklosti pogosto z ločenimi pogajanji posamezna delovna mesta uvrščalo posebej, zato so se porušila razmerja. Poudarila je, da so nekateri v zdravstvu in sociali že dve leti prejemali višje plače, ki so bile zdaj tudi sistemsko urejene. Ob tem je omenila še današnji sestanek s sindikati, na katerem jim bo delovna skupina, ki spremlja izvajanje reforme, predstavila poročilo, dogovorili pa se bodo tudi o pogajanjih za določitev kriterijev in meril variabilnega nagrajevanja.

Več poslancev Svobode je v razpravi izpostavilo pozitivne učinke plačne reforme. Po besedah Janje Sluga (Svoboda) bi pričakovali, da bi se sistem odzval že mnogo prej, a se ni oz. se je odzival "parcialno z gašenjem požarov na tistih točkah, kjer je najbolj gorelo". Meni, da gre pri reformi za sanacijo napak prejšnjih vlad. Kot je poudarila, so nekateri javni uslužbenci dobili pravico do višje plače že dve leti pred vsemi, "zdaj govoriti, da z novim letom niso dobili višje plače, je laž".

"Plačne reforme ni mogoče vrednotiti čez noč ali po dveh mesecih, predvsem pa ne zaradi posameznih kritičnih odzivov. Ali je uspešna, bo pokazal čas," meni tudi Tamara Kozlovič (Svoboda). Dodala je, da je reforma proces in da so možne izboljšave in nadgradnje, da pa je treba vsako opozorilo jemati resno in ugotoviti vzroke za nezadovoljstvo.