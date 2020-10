Opozicija opozarja na nedopustnost 'preobsežnih kadrovskih menjav'

V imenu predlagateljev iz vrst LMŠ, SD, Levice in SAB je Nik Prebil (LMŠ) naštel več po njegovi oceni spornih kadrovskih menjav, zlasti v policiji, na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU), pa na statističnem uradu in v obveščevalno-varnostni službi ministrstva za obrambo.

Razpravljavci so se dotaknili tudi vprašanja združevanja regulatorjev v dve krovni agenciji. V opozicijskih vrstah so ocenjevali, da želi vlada s tem zamenjati "neposlušne" direktorje teh institucij.

Državni sekretar na obrambnem ministrstvu Uroš Lampret je pojasnil nekatere kadrovske menjave na obrambnem ministrstvu. Kot je poudaril, menjave v vodstvih Generalštaba Slovenske vojske in v obveščevalno-varnostni službi ministrstva niso v ničemer odstopale od menjav, ki so jih izvajale prejšnje vlade.

Po mnenju Maše Kociper iz SAB vlada v razmerah zdravstvene krize nima mandata za družbene spremembe, kakršne uvaja. Vprašala se je, kdo bo še kandidiral na določene funkcije, če bo zamenjan takoj po menjavi vlade.

Monika Gregorčič iz SMC pa je na drugi strani postregla s podatkom, da je prejšnja vlada Marjana Šarca v letu in pol izvedla kar 252 kadrovskih menjav, ta vlada pa v pol leta okoli 40. Tudi v preteklosti so se torej izvajale tovrstne menjave. Problem je, ko politična pripadnost postane bistveni kriterij, a je Gregorčičeva ocenila, da to pri tej vladi ni več težava. Da so za uresničevanje ciljev vsakokratne vlade pač potrebne kadrovske spremembe, sta se strinjala tudi Anja Bah Žibert iz SDS in Dušan Verbič iz SMC.

Drugačnega mnenja je bil Rudi Medved iz LMŠ. Po njegovih besedah gre pri početju aktualne vlade pravzaprav za strankarsko kadrovanje SDS. Postregel je tudi z nekaterimi konkretnimi podatki o 252 menjavah, ki jih je izvedla vlada Marjana Šarca. Pri kar 98 od teh menjav je denimo šlo za spremembo v sestavah štabov civilne zaščite, je pojasnil in cinično pripomnil, da to so pa res "brutalna kadrovanja".

Gregorčičeva je sicer že v prvem delu današnje več kot peturne seje tudi izrazila začudenje, zakaj na to temo razpravljajo v takšnih zdravstvenih razmerah, in predlagatelje pozvala k preložitvi seje. Sukičeva ji je odgovorila, da DZ kljub razmeram deluje in ni razloga, da ne bi opravljali svojega dela.

Opozicijski predlagatelji seje, ki bo nadaljevanje dobila na izredni seji DZ, predvidoma 2. novembra, so odboru v sprejem ponudili več priporočil. Med drugim bi vladi priporočili, naj preneha politično posegati v neodvisnost in avtonomijo državnih institucij in gospodarskih družb. Predlagana priporočila je večina v odboru zavrnila.