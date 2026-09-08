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Slovenija

Opozicija ostra do zagovarjanja Stevanovića. Ta jim odgovarja: Vaša edina ideologija je laž

Ljubljana, 08. 09. 2026 17.45 pred 1 uro 3 min branja 65

Avtor:
STA Ti.Š.
Zoran Stevanović

Razkritja o pravnomočnih obsodilnih sodbah predsednika DZ Zorana Stevanovića razgrevajo ozračje na političnem parketu. Burno je bilo med drugim na kolegiju predsednika DZ, kjer je Stevanović navedbe o pravnomočni obsojenosti označil za laž. Opozicija je ostra tudi do koalicijskega zagovarjanja Stevanovića kot "zglednega" predsednika DZ.

Na današnji seji kolegija predsednika DZ se je tako zapletlo že pri prvi točki, pri kateri so predstavniki poslanskih skupin razpravljali o obravnavi predloga novele zakona o trošarinah po nujnem postopku.

Kot prva se je ob tem k besedi prijavila sokoordinatorica in vodja poslancev Levice Asta Vrečko in se Zoranu Stevanoviću zahvalila za besedo z navedbo: "Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik, sedaj že štirikrat pravnomočno obsojeni." S tem je izzvala odziv prvaka Resnice, ki je Vrečkovo obtožil laganja. Obenem je zanikal, da bi bil štirikrat pravnomočno obsojen. "Ta vaša laž ne bo visela v zraku. Najprej, jaz sploh nisem obsojen. Med drugim sem pa tudi včeraj dokazal, da ste lagali v vseh vaših medijskih objavah, glede na dejstvo, da ste omenjali postopke, ki jih tožilstvo sploh ni dopustilo," je dejal Stevanović in Levici očital, da je njihova "edina ideologija laž".

"Vsaj ni prevara in izkoriščanje," pa mu je odvrnila Vrečkova.

Preberi še Še ena, že četrta pravnomočna obsodba Stevanovića

Iz opozicije pa so se sicer danes zvrstili tudi burni odzivi na včerajšnjo izjavo predsednika NSi in infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, da je Stevanović v primerjavi z njegovo predhodnico na čelu DZ Urško Klakočar Zupančič pri vodenju sej DZ "zelo zgleden predsednik državnega zbora".

V Levici in SD so ob tem ocenili, da takšna izjava največ pove o stranki, iz katere je prišla. Podpredsednik SD in namestnik vodje strankinih poslancev Luka Goršek je tako v izjavi v DZ spomnil, da so glasove za izvolitev Stevanovića prispevali poslanci SDS, NSi in Demokratov. "To je njihov rezultat, njihova kadrovska odločitev in zdaj naj stojijo za tem. Bi pa bilo primerno, da bi gospoda zamenjal nekdo bolj, recimo temu bolj zgleden državljan ali državljanka," je pristavil Goršek.

Da Stevanović ne bi smel voditi DZ, pa je v izjavi vztrajala Vrečkova. "Če se pa zdi predsedniku NSi, krščanske stranke, super zgledno delovanje, moralno in z integriteto, da vodi državni zbor, pa pove več o njem kot o nas," je bila ostra.

Poslanka Svobode Sara Žibrat pa je dejala, da jim je Stevanović v pogovorih po volitvah obljubil, da bo sodeloval pri pripravi ukrepov v boju proti korupciji. A se je po njenih besedah izkazalo, da je vse prej kot "zgleden državljan, ki bi lahko pomagal oblikovati ukrepe proti korupciji". Kot je še ocenila, je skrajni čas, da koalicija, ki ga je predlagala in imenovala na čelo DZ prevzame odgovornost, da "imamo danes na drugi najbolj pomembni funkciji v državi lažnivca, goljufa in nasilneža".

Poslanec NSi, SLS in Fokus Aleksander Reberšek je medtem dejal, da če je "človek kriv, naj za to odgovarja", a da sam ni Stevanovićev odvetnik. Obenem je poudaril, da mu glede vodenja sej DZ nimajo kaj očitati, saj da zagotavlja spoštovanje poslovnika in ne dopušča izkoriščanja poslovnika s postopkovnimi zapleti. Na večkrat ponovljeno novinarsko vprašanje, kako je to povezano s primernostjo za opravljanje funkcije in pravnomočnimi obsodilnimi sodbami, pa ni neposredno odgovoril. "Zapletava se, ne bova prišla do konca. Ne vidim tukaj nobenega smisla, nisem njegov odvetnik," je sklenil.

Zoran Stevanović sodbe opozicija funkcija DZ

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KOMENTARJI65

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Berbelund
08. 09. 2026 18.54
katolibani pač razumejo 10 božjih zapovedi ravno obratno kot piše v bibliji !zakaj je tako? jasno ker niso ne razgledani in ne vsaj osnovno izobraženi!
Odgovori
0 0
Abica
08. 09. 2026 18.51
Od Jansevih in krscanarjev je to seveda pricakovano... Ampak kaj pa od sluzavca Logarja, ta je le uspel naplahtati dolocen odstotek bolj normalnih volilcev?
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+1
2 1
Julijann
08. 09. 2026 18.50
Tudi to vsi vemo, da ni preveč etično moralno kadar kdo vara ko je še uradno poročen. Čudno, da nekdaj ni bil kolegij glasen, ko se je to dogajalo ravno v DZ. Urška je že vedela zakaj si je dala namontirati kamero in se zaklepala v svoji pisarni.
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-1
0 1
KlapaMaslina
08. 09. 2026 18.50
Noben ne vidi povedati, da je Golob vzel kredo na Yene, ko so imeli še zelo male obresti, danes je obrest ogromna, preko 4%, torej je oškodoval slovenijo za desetine milijonov samo z eno kredo, aja Zoran ki je namazal eno susjedo za 2500 in potem imel pogojni zapor je pa največje dno
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-1
0 1
Uporabnik1888402
08. 09. 2026 18.49
Ti si kriminalec z ze 5imi pravomocnimi obsodbami. Pika!!?
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+2
2 0
gmajna
08. 09. 2026 18.48
Verjetno še niso v Policiji pokazali vrata Poštenemu , Zakonitemu in Zglednemu Policistu?
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+2
2 0
PetindvajsetUR
08. 09. 2026 18.46
Ce bi bilo kaj politicne olike in morale, bi ga, ce sam noce odstopiti, morali odstaviti tisti, ki so ga nastavili. Trdite, da clovek, ki ima 4 obsodbe, je primeren za vodenje DZ?? Sej je vseen kdo je, moral bi odstopiti! Tole je pa res novo dno!
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+6
6 0
Perrun
08. 09. 2026 18.47
desnica je brez vrednot. same frustracije in sovrastvo
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+1
2 1
Perrun
08. 09. 2026 18.44
kera sramota je res ta koalicija. to je dno slovenske politike
Odgovori
+4
7 3
KlapaMaslina
08. 09. 2026 18.49
Zakaj. Vidi se da je mazač in da je mali lopovček. Ampak če je to vse in ni VELIK lopov potem sploh ni problem. Verjetno se bo tudi to pokazalo v prihodnosti, medtem ko pri golobu se je kradlo v MILJONIH in proti milijardam
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0 0
daiči
08. 09. 2026 18.43
A vm povem kva gre nasm levakarjm vsm kr jh je tanarbol na jetra. To d resnica s stefanovicam na celu ni u koaliciji. In zato kr se stefanovica tice ne more zravn se po jansi tolct, češ kašnega partnerja pa mate u koaliciji, češ to je kriminalna koalicija. Drgač pa kr se stefanovica tice je on angelcek za bivso levo oblast. Oni prej so sam znal bolj lagt, potvarjat pa se delat soncke.
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+2
3 1
pepe2
08. 09. 2026 18.46
Niso znali bolj lagat, so imeli pa močno protekcijo medijev.
Odgovori
-1
0 1
0523
08. 09. 2026 18.43
V oči ga pogledaš in vidiš kroničnega lažnivca.
Odgovori
+3
5 2
baldahin
08. 09. 2026 18.42
Pa kaj ta skoz nekaj fufla. Nič ga ne razumem.
Odgovori
+1
3 2
Pikopiko
08. 09. 2026 18.41
Vse to delajo, da bi odvrnili pozornost od Musarce. Musarca, moralno sprijena oseba, ta je problem Slovenije ne pa Stevanović
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-1
3 4
Berbelund
08. 09. 2026 18.44
daj se ti posveti mal štali ker zadnje leta živali živijo v svojih iztrebkih pri vas kmetih!
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+2
4 2
KlapaMaslina
08. 09. 2026 18.37
Lepo prosim so bili tisti prisluhi in so točno povedali koliko milijonov provizije poberejo nekateri ko je bil Golob v vladi. Zoran je očitno tudi z žaubami namazan in se je prerrival do pozicije a govoriti da je eno žensko za 2500 eur naplahtal in potem bil tudi obsojen. Dejansko je to malenkost.
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-2
2 4
Berbelund
08. 09. 2026 18.40
se pravi da se lopov meri po tem kolk je ukradel?
Odgovori
+4
5 1
KlapaMaslina
08. 09. 2026 18.43
seveda, ker drugače bi bili vsi lopovi in za v kanto...kakšno butasto vprašanje. A bi raje imel zobotrebec v ri..ti ali sulico
Odgovori
-1
1 2
Berbelund
08. 09. 2026 18.50
to samo ti vidiš butasto vprašanje !kraja pod 500 e je prekršek nad je kaznivo dejanje !prevara (stevovih 2500 € ) spada pod kaznivo dejanje ne glede na vsoto ker je bilo izvršeno zavestno!
Odgovori
0 0
KlapaMaslina
08. 09. 2026 18.54
ja ampak nekdo ki je ukradel 2500 in če ne ukrade več je bolje kot nekdo ki je ukradel državi 400 milijonov ane? koga bi imel raje. Ok, sej če bo Zoran ukradel kar zna biti da bo, potem pa res ampak dokler je on kurji tat je to slabše kot nekdo, ki smatra 2500 kot enodnevno rezervacijo hotela, to je pri SD in nekaterih otrocih ki vlečejo provizije za posredništvo hec
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0 0
Berbelund
08. 09. 2026 18.33
niti to ni za razumeti zakaj so se desni šuft do ušes zaljubili do smrtnega sovražnika srba?
Odgovori
+0
4 4
gmajna
08. 09. 2026 18.31
V Jugoslaviji se je delalo in gradilo. Še danes niso vsega razprodali pa je leto 91 že daleč. Prav tako že od leta 91 zapirajo tovarne pa še danes niso vseh zaprli , ki so bile zgrajene v Jugoslaviji. Tako da smo mi vsi še vedno produkt Jugoslavije. Mladina si ustvarja domove v mansardah pri starših , ki so bile zgrajene v Titovi Jugoslaviji. Ni bilo vse dobro ampak tudi ne slabo.
Odgovori
+2
6 4
mejacrnikal
08. 09. 2026 18.37
hello social jugonostalgik sibaj v Bosno al Srbijo zivet..tukaj je Slovenija!
Odgovori
-2
1 3
Berbelund
08. 09. 2026 18.41
veš kaj je ta slovenija ?tu v banana republikah je več reda !
Odgovori
-2
0 2
Pikopiko
08. 09. 2026 18.42
Fabrke so pokradli predvojnim lastnikom, vse zapufali, izdelke so naredili popolnoma nekonkurenčne zato je vse propadlo. Torej ne bluzi. NITI ene stvari ni bilo dobre v Jugoslaviji, niti ene.
Odgovori
-1
1 2
pepe2
08. 09. 2026 18.50
Živeli smo pa od ameriškega denarja. Brez tega se Jugoslavija sesuje do leta 1950.
Odgovori
0 0
Berbelund
08. 09. 2026 18.31
še zaporne kazni ne spremenijo kriminalce in skorj vsak se slej ali prej vrne ! zato ne gre pričakovat da bi bil stvević izjema !
Odgovori
+6
8 2
yss
08. 09. 2026 18.31
Pravzaprav se na koncu lahko zahvalimo Stevanoviću za to, da smo priča, kako lahko človek s toliko moralno etičnimi kiksi v naši družbi pride do tako pomembne funkcije v državi. Ni Stevanović toliko kriv, kot drožba, ki to dovoljuje. Tako lahko vidimo, kje smo trenutno.. Enim je to celo všeč
Odgovori
+4
9 5
Nidami
08. 09. 2026 18.40
Lahko smo veseli ,da Robi ni pripeljal ladije v pristan.
Odgovori
-1
1 2
BrezPitt
08. 09. 2026 18.25
Po eni strani bi rad videl, da ta nesposobna vlada pade čim prej, po drugi pa naj opravijo ta 4 leta, ker več ko bodo na oblasti bolj bo vidna njihova nesposobnost in tako večja zmaga, če ne že kar zmaga z ustavno večino se obeta levosredinski vladi na prihodnjih volitvah. Padec te vlade bo podoben padec Orbana.
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+7
11 4
mejacrnikal
08. 09. 2026 18.31
kaksna levosredinska vlada? GS ki je v prostem padu? Levica ki ji podpora vedno bolj tone? SD ki je irelevantna stranka
Odgovori
-3
3 6
street45
08. 09. 2026 18.32
Eh... ljudi enostavno ne izuči in padajo na populizem. Samo zato se Janša drži že več kot 35 let v politiki. Izgubil je več volitev kot katerikoli drugi predsednik stranke in bil že 3x prej na vladi in tudi 3x pogorel, to je že njegov četrti mandat in že v štartu same katastrofe. Tistih 25% bo očitno vedno mel pa ni važno kakšn podn je. Na levi strani enostavno ni enga konkretnega liderja, ki bi bil dobra alternativa.
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+5
6 1
BrezPitt
08. 09. 2026 18.53
Haha:)
Odgovori
0 0
setisfekšn
08. 09. 2026 18.24
Gotovo je rojen v ljubljani
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-3
1 4
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