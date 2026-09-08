Opozicija ostra do zagovarjanja Stevanovića. Ta jim odgovarja: Vaša edina ideologija je laž

Kot prva se je ob tem k besedi prijavila sokoordinatorica in vodja poslancev Levice Asta Vrečko in se Zoranu Stevanoviću zahvalila za besedo z navedbo: "Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik, sedaj že štirikrat pravnomočno obsojeni." S tem je izzvala odziv prvaka Resnice, ki je Vrečkovo obtožil laganja. Obenem je zanikal, da bi bil štirikrat pravnomočno obsojen. "Ta vaša laž ne bo visela v zraku. Najprej, jaz sploh nisem obsojen. Med drugim sem pa tudi včeraj dokazal, da ste lagali v vseh vaših medijskih objavah, glede na dejstvo, da ste omenjali postopke, ki jih tožilstvo sploh ni dopustilo," je dejal Stevanović in Levici očital, da je njihova "edina ideologija laž" .

Na današnji seji kolegija predsednika DZ se je tako zapletlo že pri prvi točki, pri kateri so predstavniki poslanskih skupin razpravljali o obravnavi predloga novele zakona o trošarinah po nujnem postopku.

Iz opozicije pa so se sicer danes zvrstili tudi burni odzivi na včerajšnjo izjavo predsednika NSi in infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, da je Stevanović v primerjavi z njegovo predhodnico na čelu DZ Urško Klakočar Zupančič pri vodenju sej DZ "zelo zgleden predsednik državnega zbora".

V Levici in SD so ob tem ocenili, da takšna izjava največ pove o stranki, iz katere je prišla. Podpredsednik SD in namestnik vodje strankinih poslancev Luka Goršek je tako v izjavi v DZ spomnil, da so glasove za izvolitev Stevanovića prispevali poslanci SDS, NSi in Demokratov. "To je njihov rezultat, njihova kadrovska odločitev in zdaj naj stojijo za tem. Bi pa bilo primerno, da bi gospoda zamenjal nekdo bolj, recimo temu bolj zgleden državljan ali državljanka," je pristavil Goršek.

Da Stevanović ne bi smel voditi DZ, pa je v izjavi vztrajala Vrečkova. "Če se pa zdi predsedniku NSi, krščanske stranke, super zgledno delovanje, moralno in z integriteto, da vodi državni zbor, pa pove več o njem kot o nas," je bila ostra.

Poslanka Svobode Sara Žibrat pa je dejala, da jim je Stevanović v pogovorih po volitvah obljubil, da bo sodeloval pri pripravi ukrepov v boju proti korupciji. A se je po njenih besedah izkazalo, da je vse prej kot "zgleden državljan, ki bi lahko pomagal oblikovati ukrepe proti korupciji". Kot je še ocenila, je skrajni čas, da koalicija, ki ga je predlagala in imenovala na čelo DZ prevzame odgovornost, da "imamo danes na drugi najbolj pomembni funkciji v državi lažnivca, goljufa in nasilneža".

Poslanec NSi, SLS in Fokus Aleksander Reberšek je medtem dejal, da če je "človek kriv, naj za to odgovarja", a da sam ni Stevanovićev odvetnik. Obenem je poudaril, da mu glede vodenja sej DZ nimajo kaj očitati, saj da zagotavlja spoštovanje poslovnika in ne dopušča izkoriščanja poslovnika s postopkovnimi zapleti. Na večkrat ponovljeno novinarsko vprašanje, kako je to povezano s primernostjo za opravljanje funkcije in pravnomočnimi obsodilnimi sodbami, pa ni neposredno odgovoril. "Zapletava se, ne bova prišla do konca. Ne vidim tukaj nobenega smisla, nisem njegov odvetnik," je sklenil.