Opozicija zaradi novele zakona o tujcih pisala Evropski komisiji

Na to so danes opozorili evropskega komisarja za notranje zadeve in migracije Magnusa Brunnerja , ki so mu poslali skupno pismo. V vednost so ga posredovali tudi predsedniku pristojnega odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve.

V poslanskih skupinah Svobode, SD in Levice menijo, da predlog novele zakona o tujcih, ki ga je vlada Janeza Janše potrdila 22. oktobra, posega v pravice tujih delavcev in je v nasprotju z evropsko direktivo o pravici do združitve družine.

Eden glavnih očitkov se nanaša na podaljšanje obdobja zakonitega prebivanja tujcev v Sloveniji, po katerem bi lahko zaprosili za združitev z družinskimi člani. Vlada predlaga, da bi se to obdobje s sedanjega enega leta podaljšalo na tri leta.

Opozicijske poslanske skupine opozarjajo, da 8. člen evropske direktive o pravici do združitve družine praviloma dopušča največ dveletno obdobje predhodnega zakonitega prebivanja. Ker bi lahko tuji delavec po predlogu vlogo vložil šele po treh letih, postopek pa bi lahko trajal še devet mesecev, bi bil lahko od družine ločen skoraj štiri leta.

Sporna se jim zdi tudi zaostritev dohodkovnega pogoja. Po njihovih izračunih bi moral tuji delavec za združitev štiričlanske družine izkazati skoraj 2800 evrov neto mesečnih prihodkov. Kot poudarjajo, takšnega dohodka ne dosega 88 odstotkov zaposlenih v Sloveniji, zato menijo, da bi bil pogoj za številne tuje delavce praktično nedosegljiv.

Predlog posega tudi v financiranje programov učenja slovenskega jezika. Ti za tujce ne bi bili več brezplačni, saj bi država krila 60 odstotkov cene tečajev, preostanek pa bi morali plačati sami. Prav tako bi se ukinila možnost prvega brezplačnega opravljanja izpita iz slovenščine.