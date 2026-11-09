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Slovenija

Opozicija zaradi novele zakona o tujcih pisala Evropski komisiji

Ljubljana, 09. 11. 2026 12.11 pred 1 uro 2 min branja 42

Avtor:
M.P.
Protestni shod na Trgu republike

Tri opozicijske poslanske skupine so evropskemu komisarju za notranje zadeve in migracije Magnusu Brunnerju poslale pismo glede vladnega predloga novele Zakona o tujcih, v katerem opozarjajo, da predlog krši direktivo o pravici do združitve družine in posega v dostojanstvo delavcev iz tretjih držav. "Vlada Janeza Janše se odreka politiki integracije. Želi si pa tujih delavcev, ki jih je lahko izkoriščati in na katerih lahko služijo zasebne agencije," je kritičen poslanec Levice Dan Juvan.

V poslanskih skupinah Svobode, SD in Levice menijo, da predlog novele zakona o tujcih, ki ga je vlada Janeza Janše potrdila 22. oktobra, posega v pravice tujih delavcev in je v nasprotju z evropsko direktivo o pravici do združitve družine.

Na to so danes opozorili evropskega komisarja za notranje zadeve in migracije Magnusa Brunnerja, ki so mu poslali skupno pismo. V vednost so ga posredovali tudi predsedniku pristojnega odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve.

Protestni shod na Trgu republike
Protestni shod na Trgu republike
FOTO: Luka Kotnik

Eden glavnih očitkov se nanaša na podaljšanje obdobja zakonitega prebivanja tujcev v Sloveniji, po katerem bi lahko zaprosili za združitev z družinskimi člani. Vlada predlaga, da bi se to obdobje s sedanjega enega leta podaljšalo na tri leta.

Opozicijske poslanske skupine opozarjajo, da 8. člen evropske direktive o pravici do združitve družine praviloma dopušča največ dveletno obdobje predhodnega zakonitega prebivanja. Ker bi lahko tuji delavec po predlogu vlogo vložil šele po treh letih, postopek pa bi lahko trajal še devet mesecev, bi bil lahko od družine ločen skoraj štiri leta.

Sporna se jim zdi tudi zaostritev dohodkovnega pogoja. Po njihovih izračunih bi moral tuji delavec za združitev štiričlanske družine izkazati skoraj 2800 evrov neto mesečnih prihodkov. Kot poudarjajo, takšnega dohodka ne dosega 88 odstotkov zaposlenih v Sloveniji, zato menijo, da bi bil pogoj za številne tuje delavce praktično nedosegljiv.

Predlog posega tudi v financiranje programov učenja slovenskega jezika. Ti za tujce ne bi bili več brezplačni, saj bi država krila 60 odstotkov cene tečajev, preostanek pa bi morali plačati sami. Prav tako bi se ukinila možnost prvega brezplačnega opravljanja izpita iz slovenščine.

Dan Juvan
Dan Juvan
FOTO: Bobo

Poslanec Levice Dan Juvan ocenjuje, da predlagani ukrepi dokazujejo, "da se trenutna vlada v celoti odreka integracijski politiki". "Vlada si želi izolirane, neinformirane tuje delavce, ki nimajo razloga za integracijo ter niso del naših skupnosti. S tem povečuje njihovo ranljivost in dovzetnost za izkoriščanje s strani kapitala in kriminalnih združb: Vlada si očitno tudi želi več družbenih napetosti, da bo lahko kasneje vodila sovražno retoriko do tujcev, katerih integracijo je aktivno preprečila," je dodal.

Poudaril je tudi, da Slovenija potrebuje tuje delavce, tudi pri izvajanju javnih storitev, kot so zdravstvo, nega, dolgotrajna oskrba.

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primo opozicija tujci evropska komisija

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KOMENTARJI42

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Kod.
09. 11. 2026 14.03
Opozicija zaradi novele zakona o tujcih pisala Evropski komisiji.........................No,pa smo slovenci v senci ne pa golobnjaki
Odgovori
0 0
B1964
09. 11. 2026 14.02
S to vlado,ki jo imamo,se lahko v kratkem tudi Slovenci znajdemo v njihovi koži pazimo kaj delamo,ti varajo dela ki jih Slovenci mečejo in nočejo delat,ker rajši čaka socialo doma .......brez veze z desničarji debatirati žal.
Odgovori
0 0
Ančo
09. 11. 2026 14.02
O tem pa nihče nič ne poroča? zanima.me/scenarij-je-strasljiv-razkrivamo-interni-nacrt-svobode-za-referendum/
Odgovori
0 0
ptuj.si
09. 11. 2026 14.00
Jokice, izdajalske, tožibabe.
Odgovori
+1
1 0
islamint
09. 11. 2026 14.00
Če je prihodnost našega gospodarstva odvisna od nenehnega uvažanja delovne sile, potem nam očitno ne grozi pomanjkanje delavcev, ampak pomanjkanje pameti pri vodenju države. Na zavodu je 40.000 brezposelnih, eden ki pride iz tretjih držav s seboj privleče 10, ki so na sociali. Opozicija, včasih je modreje najprej vključiti možgane in šele nato odpreti usta. Slovenija potrebuje rešitve, ne vašega nenehnega metanja polen pod noge
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+2
2 0
periot22
09. 11. 2026 13.59
Opozicija brigajte se za lasten narod, ne za tuj narod ki jih filate za našim denarjem, enako velja za stanovanja, samo tujcim jih delite sramota da se to dogaja!!!!!!!
Odgovori
+4
4 0
HitriKrtek
09. 11. 2026 13.55
Omejiti vize na zelo kratko, pa še to samo za najmanj diplomiran kader! Delavce primerno plačati, delati hitreje bolj učinkovito pa bo! Ne pa bluzit pa študente lifrat not flikat in bluzit!
Odgovori
+2
2 0
B1964
09. 11. 2026 13.41
Bravo👏
Odgovori
-6
2 8
Smuuki
09. 11. 2026 13.41
Sporen je ključ delitve transferjev. Strinjam se da je potrebno 2800€ za preživetje 4 članske družine. Ker se združena družina odloči da bo delal samo oče razliko dobijo preko transferjev. Dela samo eden njegova družina pa dobi 2800€ ni fer do slovenskega delavca kjer delata mož in žena in nista upravičena do transferjev in imata manj. Še drug vidik. Če je pravično in država to zmore da prišlek od slovenije dobi skupaj s transferji 2800€ dajmo ravno toliko še slovenskemu delavcu. Komaj izenačena sta. Zakaj mora slovenec delati za manj? Poceni delovna sila iz uvoza je zaradi ključa razdeltve social transferjev še enkrat dražja kot domača. Ne si zatiskat oči. Država Slovenija to dolgoročno zmore? Ja samo ob dejstvu da se domačemu delavcu vzame 45% zaslužka in ga podari tujemu delavcu. Je to pravično? Pa niti slučajno. Ne zdaj o neki ksenofobiji ki je ni. Denar narekuje tako razmišljanje. To vsi vidimo, to vsi plačujemo. Od tu izraz social turizem. Na žalost se je upravičeno pojavil. Domači delavci smo v razdelitvi zaslužka in v plačevanju davkov v depriviligiranem položaju.
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+12
12 0
nilly
09. 11. 2026 13.53
Prosilec mora vlogi za združitev z družino predložiti dokazila o zadostnih sredstvih za preživljanje celotne družine. Če bi se tega držali, bi transferjev ne delili tako radodarno.
Odgovori
+2
2 0
ROMELS
09. 11. 2026 13.35
Levičarji jih bodo hitro naučili lenobe.
Odgovori
+8
11 3
JApajaDAja
09. 11. 2026 13.40
...in odstopali svoja stanovanja....
Odgovori
+11
11 0
ArkaMast
09. 11. 2026 13.50
Jaz sem enemu odstopil bicikel, da hrano prevaža.
Odgovori
-1
1 2
periot22
09. 11. 2026 13.54
Desni so leni in pokvarjeni!
Odgovori
+0
2 2
ArkaMast
09. 11. 2026 13.56
sami MijiĆi.. garači na podpori, nadomestilih
Odgovori
+1
1 0
janez horvat
09. 11. 2026 13.24
Argumenti opozicije PROTI zakonu: //moja-dolenjska.si/razkrit-interni-nacrt-svobode-za-referendum-proti-zakonu-za-razvoj-slovenije/. Sama "dejstva", nič političnega.
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+5
6 1
JApajaDAja
09. 11. 2026 13.41
...znima.me, info 360....tudi
Odgovori
+3
3 0
Ančo
09. 11. 2026 14.02
Če sedaj ni konez levaki potem pa tudi ne vem več.
Odgovori
0 0
janez horvat
09. 11. 2026 13.20
Če po izpolnitvi vseh pogojev dobivaš pokojnino, nisi oškodoval blagajne SPIZ. Če ob tem delaš naprej in dobivaš pokojnino, tudi nisi oškodoval blagajne SPIZ. Ker dobivaš to, za kar si bil pokojninsko zavarovan in si to plačeval. Še vračaš ji del tega kar dobiš. Ti iz bruto 15,5% in delodajalec na tvoj bruto 8,85%. Sedaj dobiš 40% in po treh letih 20% pokojnine. To pomeni, da so ti kradli 60% oz. 80% tistega, za kar si vplačeval in kar ti pripada.
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+8
8 0
Castrum
09. 11. 2026 13.20
Zanima me mnenje Levice, kolišen znesek mesečnih prejemkov bi pa oni pogojevali za štiričlansko družino, če trdijo da 2.800 € je absolutno preveč? .....Ker namreč, Za delavca plus zakonec je zahteva 1.500 €......če sta še dva otroka, potem je 2.800 €....In zakaj je to preveč? Pač toliko je potrebno da preživijo.
Odgovori
+3
5 2
Smuuki
09. 11. 2026 13.24
Kje pa tu vidiš upokojence? Koliko potrebuje upokojenec za preživetje. O teh zneskih se ne more pogovarjati
Odgovori
+2
3 1
janez horvat
09. 11. 2026 13.25
Preživotarijo!
Odgovori
+3
3 0
Castrum
09. 11. 2026 13.39
@smuuki, upokojenci so oddelali svoje v 40ih ali več letih. Tega ne moreš primerjati. Tu je govora o tem, da delavci pridejo na delo v Slovenijo in kdaj imajo pravico, da pripeljejo k sebi družino. Enostavno, če ima ta delavec 1.500 € plače in pripelje ženo in dva otroka, kako jih bo vzdrževal? Edino s podporo države. A razumeš?
Odgovori
+3
3 0
Slovener
09. 11. 2026 13.13
On gradi državo ! A ste resni ?
Odgovori
+7
8 1
ArkaMast
09. 11. 2026 13.15
Ceste, šole, bolnišnice, stanovanjske bloke so južnaki naredili npr. Tile črni te pa prehranjujejo, ti vozijo papco. Pa v vsaki proizvodnji jih najdeš.
Odgovori
-12
1 13
ArkaMast
09. 11. 2026 13.16
pridni.. samo "yes yes" slišiš
Odgovori
+3
4 1
ArkaMast
09. 11. 2026 13.29
V Ameriki so kitajci zgradili železnice, skopali predore.
Odgovori
+2
3 1
Slovener
09. 11. 2026 13.41
Tile črni me NE prehranjujejo, mi NE vozijo papco in jih ne vidim v proizvodnji !
Odgovori
+8
9 1
JApajaDAja
09. 11. 2026 13.42
delo jim pa dajejo marsovci?
Odgovori
+0
2 2
nelevnedesen
09. 11. 2026 13.44
Pa jim naj wolt dostavi družine.
Odgovori
+2
2 0
ArkaMast
09. 11. 2026 13.53
Odlični delavci so. Kamion lubenic dva premečeta prej kot 10 belih. Sem videl na lastne oči.
Odgovori
-2
0 2
B1964
09. 11. 2026 13.58
Jaz bi tebi privoščil tako delo ,baraba ena
Odgovori
0 0
tech
09. 11. 2026 13.10
Nezaposlenim družinskim članom pogojevat socialno pomoč in dovoljenje za prebivanje z družbeno koristnim delom, ki se ga ovrednoti glede na prejete ugodnosti in lahko pripelje zraven tudi starše.
Odgovori
+10
10 0
B1964
09. 11. 2026 13.43
Pa to ni tvoj denar,ti kje manjka,biti pa samo zaradi drugega
Odgovori
-1
1 2
natas999
09. 11. 2026 13.10
hvala za tako opozocijo
Odgovori
+7
8 1
Smuuki
09. 11. 2026 12.57
Vsak ima možnost pridobiti državljanstvo in vse pravice. Kje je problem?
Odgovori
+1
4 3
Darth-Vader
09. 11. 2026 12.47
sem preprican da teh transparentov niso sami sposobni napisat
Odgovori
+13
14 1
nelevnedesen
09. 11. 2026 13.44
Sem ptepričan da ne zna prebrati kaj piše na njem
Odgovori
+2
3 1
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