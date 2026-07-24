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Slovenija

Opozicija predlaga dva stalna referendumska dneva

Ljubljana, 24. 07. 2026 12.14 pred 29 minutami 1 min branja 10

Avtor:
STA
Referendum v Ljubljani

Poslanske skupine Svoboda, Levica in SD v DZ vlagajo predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim predlagajo dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. S tem bi znižali finančne stroške in okrepili udeležbo volivcev na referendumih.

V Svobodi menijo, da je referendum za demokracijo neprecenljiv, zato mora biti njegova izvedba "čim bolj predvidljiva, enostavna, pravična in tudi dostopna," je v današnji izjavi za medije poudarila poslanka Svobode Tereza Novak. S tem namenom predlagajo uvedbo dveh stalnih referendumskih dni, in sicer drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. Če bi bil referendum na praznik, pa bi se datum referenduma zamaknil za teden dni, je poudarila.

Referendum v Ljubljani
Referendum v Ljubljani
FOTO: Bobo

Tak predlog po mnenju Novak predstavlja predvidljivost, z njim bi tudi znižali finančne stroške referendumov. Spomnila je, da je pobuda za predlagane rešitve prišla iz ljudske iniciative Glas ljudstva. V Svobodi verjamejo, da bi na ta način okrepili udeležbo ljudi na referendumih, ob čemer je Novak izrazila upanje, da bodo predlog podprle tudi druge stranke.

Pobudo podpirajo tudi v stranki SD, je poudarila poslanka Andreja Katič. V stranki menijo, da si ljudje želijo več neposredne demokracije, tudi zato, ker politiki sprejemajo zakone, ki niso najbolj po volji ljudi, je poudarila.

Po besedah poslanke Levice Nataše Sukič referendumi ne smejo biti orodje političnega taktiziranja, ampak morajo biti predvidljiv in dostopen mehanizem za uresničevanje neposredne demokracije. Kot je poudarila, v Levici s tem predlogom uresničujejo tudi eno od njihovih predvolilnih zavez.

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KOMENTARJI10

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pajo_36
24. 07. 2026 12.53
Ne ! Referendum nima absolutno nobene teže, in dokler bodo obstajali sploh najeti profili na družbenih omrežjih, ki lažejo, kar res kje v zakonih piše, ne. Je samo PR strank, na račun države, s tem, da referendum plačamo davkoplačevalci, tako kot financiranje strank. Preberite si že enkrat pravila in ne dramirajte, ko vas stranke bombardirajo s svojo propagando. Posvetovalni referendum NI in NE BO obvezujoč za vlade. Zakonodajni referendum lahko PREPOVE sprejemanje določenega zakona za 1 LETO, po tem se lahko o zakonu koalicija in opozicija spogajata za zaprtimi vrati. Da ste padli recimo na referendumu za izredne kulturne pokojnine, vam je itak zrihtala izraelska obveščevalna, ko ste padali an ene slike s psipa ne vem kaj. V bistvu ste pa glasovali, da naj te izredne pokojnine še naprej DEDUJEJO svojci uživalca. Bravo ! Res. Referendume naj plača predlagatelj, v kolikor je v njemu v prid izzid, se mu denar vrne, če ne pa ne. To je to. Pol pa jamranja, kako nam manjka denarja, pri polni zaposlenosti in rekordno pobranih davkih, se pravi keš je.
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0 0
Darko32
24. 07. 2026 12.52
Kakšen glas ljudstva. Barabe pokvarjene. Ljudje po forumih so predlagali to rešitev in tudi na tem forumu. Sedaj pa vidimo, da so JENUL in ostali luzerji to pobrali in se sami podpisujejo pod to. Kaj se bo zgodilo, da bodo to iz zanata zavrnili.
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0 0
zulj001
24. 07. 2026 12.49
A sedaj pa ni škoda milijonov!!!
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+2
2 0
Smuuki
24. 07. 2026 12.46
Res uživam ko vidim trpeče v burek koaliciji kako panično so proti ustanovitvi skoka. Celo politično policijo so si izmislili s katero bi radi preprečili možnost ustanovitve skok a. Ta skok je res čista desetka. Prav ahilova peta levaštva. Če se jim zgodi skok so brez kadra. Bolj burne reakcije ni nikjer. Strah ima veeeelike oči
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+1
1 0
Teleport
24. 07. 2026 12.45
Ste vladali pa niste tega naredili.
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+2
2 0
Fluxx
24. 07. 2026 12.43
Stevo je proti. Moč Ljudem!
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0 0
Da se mene pita..
24. 07. 2026 12.42
Kdo hodi na te referendume?Sprašujem za prjatla.
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+0
1 1
marker1
24. 07. 2026 12.42
Ko zahteva referendum desnica je zapravljanje časa in denarja. Ko pa ga zahteva levica, je pa demokratična pravica do taktiziranja, oz. nagajanja.
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+2
2 0
Vera in Bog
24. 07. 2026 12.31
Kralja monarha rabimo. Poglejte npr Josipa Broza, ok bil je diktator ampak en človek in vse je vodil danes se pa spakadrujejo !
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0 0
Vera in Bog
24. 07. 2026 12.30
Nič referendumov to je izguba časa !
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0 0
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