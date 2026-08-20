Opozicija za referendum o razrešitvi predsednika DZ. Stevanović: Gre za farso

Poslanec Svobode Matej Grah je na novinarski konferenci spomnil na Stevanovićevo izjavo v sredini oddaji 24UR ZVEČER, da spletne peticije o tem, da bi Stevanović moral odstopiti, ne gre primerjati z volilno podporo, kjer "ljudje na volišča pridejo z osebnim dokumentom, izpolnijo glasovnico, na koncu pa rezultat štejejo usposobljeni na Državni volilni komisiji (DVK)".

"Da, dajmo ljudem glasovnico, moč in poglejmo, kaj bodo rekli uradno, pod okriljem DVK. Zavedamo se, da posvetovalni referendum ni zavezujoč, je pa politično sporočilo. Zato smo pripravljeni počakati z glasovanjem DZ o predlogu o razrešitvi Stevanovića na rezultat takega referenduma," je dejal Grah. Predlog o razrešitvi Stevanovića je namreč omenjeni opozicijski trojček vložil v DZ konec julija. Grah verjame, da lahko s predlogom uspejo. V primeru, da ne uspejo, pa je po njegovih besedah zanimiva tudi ideja Mihe Brejca, ki predlaga klasično zbiranje podpisov na stojnicah.

Matej Grah, Asta Vrečko in Damjan Bezjak Zrim FOTO: Bobo

Poslanec SD Damijan Bezjak Zrim je dodal, da so se za predlog odločili, ker stranka Resnica govori, da verjame samo ljudem in dela za ljudi. Prepričani so, da se morajo ljudje o tem temi izreči, saj Stevanović "ne verjame v peticije, ki mu niso v plus, tiste, ki ga podpirajo, bi pa podprl". Dodal je, da je Stevanovićevo delovanje v DZ podobno, saj poslovnik uporablja, ko mu ta koristi. Zdaj pa imajo poslanci Resnice priložnost, da izglasujejo ta referendum in ugotovijo, kaj ljudje želijo. Pod predlog za razpis posvetovalnega referenduma so se podpisali tudi poslanci Levice. Sokoordinatorica Levica in vodja njihove poslanske skupine Asta Vrečko je povedala, da si je Stevanović kot predsednik stranke in DZ v zgolj treh mesecih nakopal več afer in nedemokratičnih ravnanj kot mnogi predsedniki DZ pred njim. Ponovila je, da je odreditev parlamentarne preiskave ustavna kategorija, a DZ tega ni storil, proti pa je bil tudi Stevanović. Dejala je, da njegovo splošno obnašanje, kršenje poslovnika, žaljiv odnos do poslank in vodenje ne dosegajo demokratičnih standardov in standardov minimalne spodobnosti, ki bi jo moral človek na tej funkciji zastopati. Spomnila je tudi na primer poslanca Resnice Borisa Mijića, ki je po njenih besedah "najbolj prevarantski poslanec v zgodovini". DZ sicer lahko po zakonu razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane. Predlagatelji pa so prepričani, da je odstop predsednika DZ eno izmed takšnih vprašanj, glede na to, da je v pristojnosti DZ tudi razrešitev predsednika DZ.

Referendumsko vprašanje bi se glasilo: "Ali ste za to, da Državni zbor Republike Slovenije predčasno razreši predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, ker so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter resno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta?"

Stevanović: Zbiranje podpisov je preusmerjanje pozornosti

Stevanović je ponovil, da parlament vodi "ustavno, zakonito in v skladu s poslovnikom". "Tako bo ostalo tudi naprej, do aprila leta 2030," je zatrdil. Zbiranje podpisov pa je označil za jalovo in za preusmerjanje pozornosti iz resnih problemov. Za primerjavo je dejal, da bi "močna stranka, kot je SDS" predlagala posvetovalni referendum, naj predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob odstopi z mesta poslanca. Tak referendum bi po njegovem mnenju "absolutno zmagal", Golob pa skoraj gotovo ne bi odstopil. "Samo malo zamenjajte vloge, pa naj bo neka druga oseba na mestu predsednika DZ in se vprašajte, ali je to zares smiselno," je dejal.

Takšna oblika posvetovalnega referenduma je po njegovi oceni "farsa". FOTO: Bobo

Volitve odločajo, kdo bo poslanec, postopek imenovanja in razreševanja predsednika DZ je tudi jasen, pravi. Zato je takšna oblika posvetovalnega referenduma po njegovi oceni "farsa". "Take stvari so jalove in seveda jih nihče v politiki ne bo upošteval," je dejal. Vsaka stranka ima svoje volilno telo in svoje podpornike, je dejal. Če bi ljudi vprašali o dveh "najbolj pomembnih ali znanih imenih v politiki", premierju Janezu Janši in Golobu, bi vsi, ki ju ne podpirajo, na takem referendumu ali spletni peticiji glasovali proti enemu od njiju. "To ne more biti jasen kriterij za to, ali bo kdo odstopil ali ne," je dejal.

Peticijo za njegov odstop znova označil za prevaro