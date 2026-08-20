Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Opozicija za referendum o razrešitvi predsednika DZ. Stevanović: Gre za farso

Ljubljana, 20. 08. 2026 15.47 pred 30 minutami 4 min branja 297

Avtor:
N.L. STA
Matej Grah, Asta Vrečko in Damjan Bezjak Zrim

Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica so v DZ vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu, da DZ razreši predsednika Državnega zbora Zorana Stevanovića. Menijo, da so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter resno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta. Stevanović je pobudo za referendum označil za "farso, maltretiranje ljudi in norčevanje". Meni, da je tak predlog "jalov" in da ga nihče ne bo upošteval. Predsednik DZ se imenuje in razrešuje v DZ s 46 glasovi poslancev, je poudaril.

Poslanec Svobode Matej Grah je na novinarski konferenci spomnil na Stevanovićevo izjavo v sredini oddaji 24UR ZVEČER, da spletne peticije o tem, da bi Stevanović moral odstopiti, ne gre primerjati z volilno podporo, kjer "ljudje na volišča pridejo z osebnim dokumentom, izpolnijo glasovnico, na koncu pa rezultat štejejo usposobljeni na Državni volilni komisiji (DVK)".

Preberi še Stevanović prepričan, da za peticijo stojijo SD, Svoboda in Levica

"Da, dajmo ljudem glasovnico, moč in poglejmo, kaj bodo rekli uradno, pod okriljem DVK. Zavedamo se, da posvetovalni referendum ni zavezujoč, je pa politično sporočilo. Zato smo pripravljeni počakati z glasovanjem DZ o predlogu o razrešitvi Stevanovića na rezultat takega referenduma," je dejal Grah. Predlog o razrešitvi Stevanovića je namreč omenjeni opozicijski trojček vložil v DZ konec julija.

Grah verjame, da lahko s predlogom uspejo. V primeru, da ne uspejo, pa je po njegovih besedah zanimiva tudi ideja Mihe Brejca, ki predlaga klasično zbiranje podpisov na stojnicah.

Matej Grah, Asta Vrečko in Damjan Bezjak Zrim
Matej Grah, Asta Vrečko in Damjan Bezjak Zrim
FOTO: Bobo

Poslanec SD Damijan Bezjak Zrim je dodal, da so se za predlog odločili, ker stranka Resnica govori, da verjame samo ljudem in dela za ljudi. Prepričani so, da se morajo ljudje o tem temi izreči, saj Stevanović "ne verjame v peticije, ki mu niso v plus, tiste, ki ga podpirajo, bi pa podprl". Dodal je, da je Stevanovićevo delovanje v DZ podobno, saj poslovnik uporablja, ko mu ta koristi.

Zdaj pa imajo poslanci Resnice priložnost, da izglasujejo ta referendum in ugotovijo, kaj ljudje želijo.

Pod predlog za razpis posvetovalnega referenduma so se podpisali tudi poslanci Levice. Sokoordinatorica Levica in vodja njihove poslanske skupine Asta Vrečko je povedala, da si je Stevanović kot predsednik stranke in DZ v zgolj treh mesecih nakopal več afer in nedemokratičnih ravnanj kot mnogi predsedniki DZ pred njim.

Ponovila je, da je odreditev parlamentarne preiskave ustavna kategorija, a DZ tega ni storil, proti pa je bil tudi Stevanović. Dejala je, da njegovo splošno obnašanje, kršenje poslovnika, žaljiv odnos do poslank in vodenje ne dosegajo demokratičnih standardov in standardov minimalne spodobnosti, ki bi jo moral človek na tej funkciji zastopati. Spomnila je tudi na primer poslanca Resnice Borisa Mijića, ki je po njenih besedah "najbolj prevarantski poslanec v zgodovini".

DZ sicer lahko po zakonu razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane. Predlagatelji pa so prepričani, da je odstop predsednika DZ eno izmed takšnih vprašanj, glede na to, da je v pristojnosti DZ tudi razrešitev predsednika DZ.

Referendumsko vprašanje bi se glasilo: "Ali ste za to, da Državni zbor Republike Slovenije predčasno razreši predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, ker so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter resno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta?"

Stevanović: Zbiranje podpisov je preusmerjanje pozornosti

Stevanović je ponovil, da parlament vodi "ustavno, zakonito in v skladu s poslovnikom". "Tako bo ostalo tudi naprej, do aprila leta 2030," je zatrdil. Zbiranje podpisov pa je označil za jalovo in za preusmerjanje pozornosti iz resnih problemov.

Za primerjavo je dejal, da bi "močna stranka, kot je SDS" predlagala posvetovalni referendum, naj predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob odstopi z mesta poslanca. Tak referendum bi po njegovem mnenju "absolutno zmagal", Golob pa skoraj gotovo ne bi odstopil. "Samo malo zamenjajte vloge, pa naj bo neka druga oseba na mestu predsednika DZ in se vprašajte, ali je to zares smiselno," je dejal.

Takšna oblika posvetovalnega referenduma je po njegovi oceni "farsa".
Takšna oblika posvetovalnega referenduma je po njegovi oceni "farsa".
FOTO: Bobo

Volitve odločajo, kdo bo poslanec, postopek imenovanja in razreševanja predsednika DZ je tudi jasen, pravi. Zato je takšna oblika posvetovalnega referenduma po njegovi oceni "farsa". "Take stvari so jalove in seveda jih nihče v politiki ne bo upošteval," je dejal.

Vsaka stranka ima svoje volilno telo in svoje podpornike, je dejal. Če bi ljudi vprašali o dveh "najbolj pomembnih ali znanih imenih v politiki", premierju Janezu Janši in Golobu, bi vsi, ki ju ne podpirajo, na takem referendumu ali spletni peticiji glasovali proti enemu od njiju. "To ne more biti jasen kriterij za to, ali bo kdo odstopil ali ne," je dejal.

Peticijo za njegov odstop znova označil za prevaro

Glede spletnih peticij, ki se so se v tem tednu pojavile za njegov odstop in proti njemu, pa je dejal, da je vsaka zanj "zabavnega karakterja". Glede potrjevanja identitete podpisnikov pa se spletne peticije ne da primerjati z volitvami. Na slednjih se posameznik identificira z dokumentom, število glasov pa prešteje Državna volilna komisija, je poudaril.

Ob tem je sicer peticijo za njegov odstop znova označil za prevaro in "skropucalo, ki so ga en mesec pripravljali v Levici in SD". Druga peticija, s katero zbirajo podpise za njegov obstanek na funkciji, pa je po njegovi oceni "resna in profesionalno narejena". Dodal je še, da pozna avtorja slednje in da ga je poklical in vprašal, če je pripravljen medijem odkriti kode peticije.

Preberi še Brejc ustavil spletno zbiranje podpisov za odstop Stevanovića
Zoran Stevanović državni zbor posvetovalni referendum opozicija parlament

Na vzhodu države ena najslabših letin v zadnjih 50 letih

Zgrmel prek samokolnice in z rokama padel v vroč asfalt

24ur.com Predsednica DZ zavrača očitke: 'Zanimivo, da se meni očita nedostojno vedenje'
24ur.com Vložili pobudo za presojo ustavnosti: 'Referendumsko vprašanje je zavajajoče'
24ur.com Neuradno: Ustavno sodišče naj ne bi ugodilo pobudi Svobode
24ur.com Zloraba instituta posvetovalnega referenduma? Predsednica DZ zahteva nujno sejo
24ur.com 'Ne' referendumu. Opozicija: 'Ščitijo Goloba'
24ur.com Svoboda, SD in Levica v lov na podpise za referendum o interventnem zakonu
24ur.com Opozicija predlaga razrešitev Stevanovića s čela DZ
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI297

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tičfirič
20. 08. 2026 17.04
Levaki ne morejo preboleti svoje nesposobnosti
Odgovori
0 0
neodvisen
20. 08. 2026 17.04
Kdor podpira to levo sodrgo, ni nič boljši od njih. A sedaj bomo imeli par referedumov na mesec. To ni več jok levih, to je za psihiatra od goloba pa na dol.
Odgovori
0 0
Nidami
20. 08. 2026 17.04
Gospa Hot je lepo dejala Slovenijo mora voditi Slovenec sama sem pripravljena prevzeti to.
Odgovori
0 0
Jožajoža
20. 08. 2026 17.02
Večina jih meni, da vlada ni uspešna Delo vlade je kot uspešno ocenilo 31, 4 odstotka vprašanih (julija 33,7), kot neuspešno pa 57,1 odstotka (julija 49,6). Neopredeljenih je bilo 11,5 odstotka vprašanih.
Odgovori
-3
1 4
Nidami
20. 08. 2026 17.03
Velika večina Slovencev si želi Robija in Tino.
Odgovori
+2
2 0
Jožajoža
20. 08. 2026 17.01
Izračun sedežev v DZ tako pokaže, da bi tako SDS kot Gibanje Svoboda osvojili po 28 poslanskih mest, SD 11, Levica devet, NSi osem, Demokrati pa štiri. Koalicija (SDS, NSi in Demokrati) bi tako skupaj prejela 40 sedežev v DZ, opozicija (Gibanje Svoboda, SD in Levica) pa 48.
Odgovori
-2
2 4
Nidami
20. 08. 2026 17.02
Velika večina Slovencev si želi nazaj Alenko Bratušek.
Odgovori
-2
0 2
Ana Konda
20. 08. 2026 17.01
Uuuu kako levi cvilijo. Neprecenljivo.
Odgovori
+0
1 1
Jožajoža
20. 08. 2026 17.01
Velika klofuta za vlado Janeza Janše
Odgovori
+1
3 2
Nidami
20. 08. 2026 17.00
Sam si želim ,da bi še vedno lahko glasovali večkrat preko interneta.
Odgovori
-1
1 2
šavrin
20. 08. 2026 17.00
to je samo preusmirjanje pozornosti od resnejšega problema imenovan Musarca.
Odgovori
+3
5 2
Ricola Swiss
20. 08. 2026 17.00
Čredni nagon levosučnih je neverjeten!
Odgovori
+1
3 2
Nidami
20. 08. 2026 17.01
V Dobruški vasi imajo urjenje.
Odgovori
+0
1 1
dule07
20. 08. 2026 16.59
Moč ljudem
Odgovori
+2
2 0
Slovenska pomlad
20. 08. 2026 16.58
Sramotno je,da ne predsednik vlade in ne parlamenta nista Slovenca.
Odgovori
+1
6 5
Nidami
20. 08. 2026 16.59
Samo gospa Hot je.
Odgovori
+4
4 0
Jožajoža
20. 08. 2026 16.57
Če bi bile volitve minulo nedeljo, bi SDS od vseh anketiranih prejela 22,6 odstotka glasov (julija 23,4), Gibanje Svoboda 22,3 odstotka (julija 21,9), SD 8,6 odstotka (julija 8,7), Levica 7,3 odstotka (julija 8,3), NSi 6,4 odstotka (julija 7,4) in Demokrati Anžeta Logarja 3,7 odstotka (julija 3,6). Stranka Resnica bi dosegla manj kot 3 odstotke podpore. 13,1 odstotka vseh vprašanih bi obkrožilo druge stranke, 9,9 odstotka jih bodisi ne ve bodisi ni želelo odgovoriti, 6,1 odstotka vprašanih pa ne bi volilo nobene stranke.
Odgovori
+0
4 4
nacionale
20. 08. 2026 16.56
nekoč mi je en razgledan možakar rekel ....zapomni si ta leva creda je kot plevel tega se ne rešimo se petdeset let.sedaj je se ostalo trideset let
Odgovori
+5
8 3
BrezPitt
20. 08. 2026 16.59
nekoč mi je en razgledan možakar rekel ....zapomni si ta desna creda je kot plevel tega se ne rešimo se petdeset let.sedaj je se ostalo trideset let
Odgovori
-1
3 4
dante_
20. 08. 2026 17.00
Ta levi plavel je treba vedno spet in spet zatirat in plet, ni druge vedno spet požene
Odgovori
+2
2 0
velikiblek
20. 08. 2026 16.56
Opozicija nima dovolj glasov za razpis posvetovalnega referenduma. Vse kar delajo je cirkus.
Odgovori
+3
5 2
BrezPitt
20. 08. 2026 16.59
Saj je tudi neresnica opozicija. Morda tudi oni prispevajo.
Odgovori
+0
1 1
dule07
20. 08. 2026 17.00
zberejo podpise in vložijo. kaj je problem?
Odgovori
0 0
Ladybird77
20. 08. 2026 17.01
Jih bo pa dobila. Vsekakor referendum mora biti. Drugače tem desnim ovcam ne bo nič kapnilo.
Odgovori
+1
1 0
Rdečimesečnik
20. 08. 2026 16.55
Kaj ta levica pumpajo težijo zavajajo sramota sami so pa vse zapufal Kaj pa 100dni
Odgovori
+4
6 2
Podlesničar
20. 08. 2026 16.54
MOČ LJUDEM!!! Odletel bo k knof od gat!! 😂
Odgovori
-4
3 7
apage
20. 08. 2026 16.55
Itak, da ne bo. Odleti lahko samo na en način, ki pa se ne bo zgodil :) Škoda naporov in pritiskov, ni on grajen na način, da se bo zlomil ;)
Odgovori
+1
2 1
Podlesničar
20. 08. 2026 17.04
Ne bodi tako prepričan... tako šibka koalicija bo slej al prej počila.
Odgovori
0 0
velikiblek
20. 08. 2026 16.54
Dajmo razpisat referendum, ali ste za to, da Luka Mesec in Asta Vrečko odstopita kot poslanca.
Odgovori
+9
10 1
Slavko Babič Smodej
20. 08. 2026 16.53
Mi ,ki smo volili gospoda Maljevaca smo malo nervozni.
Odgovori
+2
4 2
Polona.
20. 08. 2026 16.54
Vidim ,da se vam dogaja.
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Večina staršev na to pozabi: otroška soba lahko močno vpliva na uspeh v šoli
Tako velika sta že sinova Justina Timberlaka
Tako velika sta že sinova Justina Timberlaka
Nekoč zgled zdrave prehrane, danes v boju z otroško debelostjo
Nekoč zgled zdrave prehrane, danes v boju z otroško debelostjo
Zakaj starše danes tako skrbi za varnost otrok?
Zakaj starše danes tako skrbi za varnost otrok?
zadovoljna
Portal
Po treh porodih in veliki življenjski spremembi: Meghan Trainor navdušila v bikiniju
25-letna vplivnica pridržana zaradi suma izdelave in prodaje pornografskega gradiva na spletu
25-letna vplivnica pridržana zaradi suma izdelave in prodaje pornografskega gradiva na spletu
Pozabite na črne balerinke, bordo barva osvaja jesen
Pozabite na črne balerinke, bordo barva osvaja jesen
Policisti šokirani nad vedenjem fanta Hayden
Policisti šokirani nad vedenjem fanta Hayden
vizita
Portal
Niso ne jajca ne slanina: zdravnik razkriva, kaj najhitreje zvišuje raven holesterola in kaj je lahko usodno za zamaščena jetra
Kaj pomenijo povišani levkociti v vaši krvni sliki?
Kaj pomenijo povišani levkociti v vaši krvni sliki?
Hipokalcemija: Prepoznajte tihe znake in simptome pomanjkanja kalcija
Hipokalcemija: Prepoznajte tihe znake in simptome pomanjkanja kalcija
Tri napake pri telovadbi, ki kratijo vaš nočni počitek
Tri napake pri telovadbi, ki kratijo vaš nočni počitek
cekin
Portal
Pomembni datumi za upokojence do konca leta 2026
Koliko stane letalo, s katerim je Luka Dončić v Slovenijo pripeljal zvezdnike Lakersov?
Koliko stane letalo, s katerim je Luka Dončić v Slovenijo pripeljal zvezdnike Lakersov?
Pripravite se na dražjo jesen: kruh, sir in zelenjava bodo med prvimi na udaru
Pripravite se na dražjo jesen: kruh, sir in zelenjava bodo med prvimi na udaru
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
moskisvet
Portal
V Dolomitih ponoreli za krofi: vplivneži iz mirne gorske koče naredili turistično mravljišče
Vsi so ga gledali: Američana v Benetkah prekršila strogo pravilo
Vsi so ga gledali: Američana v Benetkah prekršila strogo pravilo
Komaj osem mesecev in konec: Zvezdnica znova samska
Komaj osem mesecev in konec: Zvezdnica znova samska
Poročila se je s Turkom, družina je bila proti: Ko ga je pripeljala domov, jih je čakalo presenečenje
Poročila se je s Turkom, družina je bila proti: Ko ga je pripeljala domov, jih je čakalo presenečenje
dominvrt
Portal
Videti je nedolžno, a pri tem priljubljenem zelišču velja nekaj previdnosti
Nenavaden bivalni eksperiment: Kako pretentati usodo in staranje?
Nenavaden bivalni eksperiment: Kako pretentati usodo in staranje?
To domače opravilo je videti preprosto, a lahko gre hitro zelo narobe
To domače opravilo je videti preprosto, a lahko gre hitro zelo narobe
Iz nekdanjega vodnega rezervoarja ustvarili dom, ki jemlje dih
Iz nekdanjega vodnega rezervoarja ustvarili dom, ki jemlje dih
okusno
Portal
Okusno kosilo v 10 minutah: skrivnost recepta, ki je čez noč postal svetovni hit
Razkrivamo recept: edinstvena torta, ki bo letos uradna sladica priljubljenega festivala
Razkrivamo recept: edinstvena torta, ki bo letos uradna sladica priljubljenega festivala
Ne za juho ali omako: zrele paradižnike raje uporabite za odlično brezmesno kosilo
Ne za juho ali omako: zrele paradižnike raje uporabite za odlično brezmesno kosilo
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
voyo
Portal
Blanca
Dekliščina
Dekliščina
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Območje brez signala
Območje brez signala
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907