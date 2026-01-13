Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Opozicija: Sedaj ima priložnost, da odstopi. V SD ugotovitve KPK jemljejo resno

Ljubljana, 13. 01. 2026 19.34 pred 26 minutami 3 min branja 23

Avtor:
K.H.
Robert Golob in Nuša Lesar

V opozicijskih strankah menijo, da ima premier zdaj priložnost, da odstopi. Ob tem so spomnili na njegov intervju z začetka mandata, v katerem je na vprašanje, ali bi v primeru, da bi KPK ugotovil kršenje zakona o integriteti odstopil, odgovoril: "Zagotovo." KPK je namreč ugotovila, da je premier Golob z dvema SMS sporočiloma nekdanji notranji ministrici o kadrovanju v policiji ravnal v nasprotju s pričakovanjem in odgovornostjo, ter s tem kršil integriteto. V SD ocenjujejo, da lahko ugotovitve KPK koalicijo postavijo pred nove izzive in menijo, da bo za delo do volitev potreben odprti in iskren pogovor.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je pred dvema letoma v intervjuju za N1 ocenila, da bi moral premier Robert Golob, če Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ugotovi kršitev integritete glede domnevnega izvajanja pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in druge na ministrstvu, odstopiti. Ni pa na njej, da ga pozove k odstopu, je takrat dodala.

Danes je bila v svojem odzivu na ugotovitve KPK zadržana. Iz Urada predsednice republike so namreč sporočili, da se predsednica "do pravnomočnosti postopka ne bo opredeljevala do odločitev pristojnih, neodvisnih institucij"

"V Sloveniji, ki je pravna in demokratična država, ima vsak posameznik pravico do sodnega varstva zoper odločitve državnih organov," je poudarila predsednica. 

Preberi še KPK: Golob kršil integriteto. Ta odgovarja: Edini očitek sta dva SMS-a

V SD ugotovitve KPK jemljejo resno

V koalicijski SD ugotovitve KPK, da je premier Golob v zadevi Bobnar kršil integriteto, jemljejo resno. "V SD spoštujemo neodvisnost pravnih institucij in ugotovitve KPK jemljemo resno, saj se o integriteti ne more in ne sme razpravljati le politično, temveč v okviru poštenih in transparentnih postopkov, ker je integriteta temelj zaupanja v javne funkcionarje," so v prvem odzivu na ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) v zadevi Bobnar navedli v koalicijski stranki.

Opozorili so, da lahko ugotovitve komisije koalicijo postavijo pred nove izzive. "Zato menimo, da bo za njeno nadaljnje delovanje do državnozborskih volitev potreben odprt in iskren pogovor," so zapisali.

NSi: Sedaj ima priložnost, da odstopi

So pa bolj neposredni v opoziciji. Nova Slovenija (NSi) je na družbenem omrežju X objavila posnetek iz oddaje Svet na Kanalu A, v kateri je bil gost Golob. Gre za intervju z začetka njegovega mandata, v katerem je na vprašanje Nuše Lesar, ali bi v primeru, da bi KPK ugotovil kršenje zakona o integriteti odstopil, Golob zatrdil: "Zagotovo."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V NSi so zato zapisali: "Robert Golob je na začetku svojega mandata javno dejal, da bi v primeru ugotovoljene kršitve integritete s strani KPK zagotovo odstopil. Sedaj ima priložnost, da to stori."

Isti posnetek so poobjavili tudi v SDS, ob njem pa zgolj dodali besede iz Golobovega SMS-a: "Pika. Dokončna pika."

Na ugotovitve KPK glede kršitve integritete premierja v zadevi Bobnar so se odzvali tudi v stranki Demokrati Anžeta Logarja. "Predsednik vlade, ki krši standarde integritete, v normalni evropski državi nima več moralne avtoritete za vodenje vlade," so zapisali v svojem odzivu. 

Spomnili so, da so stranke aktualne koalicije v preteklosti od drugih političnih strank zahtevale "najvišje politične standarde". "Odziv na to dogajanje bo pokazal, ali te standarde zagovarjajo tudi znotraj lastne koalicije ali pa uporabljajo dvojna merila," so še zapisali.

Za odziv smo prosili tudi druge stranke, na njihove odgovore še čakamo.

Premier Golob bo gost v oddaji 24UR ZVEČER na POP TV.

Razlagalnik

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije v Sloveniji ureja področje integritete javnih funkcionarjev in s tem povezanih oseb ter določa pravila za preprečevanje korupcije. Zakon med drugim določa pogoje za opravljanje javnih funkcij, pravila glede premoženjskega stanja funkcionarjev, obveznosti glede obveščanja o nasprotju interesov ter postopke v primeru suma kršitev. Cilj zakona je zagotoviti transparentnost, odgovornost in etično delovanje v javnem sektorju.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
opozicija kpk kršenje integritete robert golob premier

Ženska, ki je v boj za Rusijo zvabila na stotine tujcev

Hojsa in Peterleta veseli povezovanje na desni: 'Na levi jim teče voda v grlo'

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI23

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
poper00
13. 01. 2026 20.58
Ne moreš verjeti.Ko je prišel v javnost Vizjakov posnetek kako je SDS razprodajal Slovenijo in kako je Hojs vodil policijsko akcijo zoper Slovence pa niso pomislili na svoj odstop ,sedaj pa za neke malenkosti to zahtevajo.Vidimo se na volitvah in zopet bomo gledali polom plešavega komunista.
Odgovori
0 0
Castrum
13. 01. 2026 20.58
Lažnjivi Kljukec
Odgovori
0 0
ŠeVednoPlešem
13. 01. 2026 20.57
Saj ni naročil šefu policije, ampak ministrici, ki je bila njemu podrejena po funkciji ministra, kot jo določata zakon o vladi in ustava RS ... Torej lahko predlaga zamenjavo predsednik vlade, ne more in ne sme pa ministrici pošjiljati sms sporočil, v kateri ji izraža pričakovanja o tem, kako naj bi po njegovem mnenju bilo videti področje, ,ki ga pokriva. Tudi kadrovsko !!! Saj to je ja naloga premiera. Potem ne potrebujemo vlade, ne volitev. Pač bodo že sistemi delovali in skrbeli sami zase.
Odgovori
-1
0 1
Rožle Patriot
13. 01. 2026 20.56
Pa tako dobro smo se imeli na kosilu ... no .. je morala KPK vse to pokvarit .. un to ravno zdaj ? !!!
Odgovori
+2
2 0
BBcc
13. 01. 2026 20.59
Za dva sms-a pa se res nišče ne sekira. KPK res nima bolj pametnega dela.
Odgovori
0 0
Betuul
13. 01. 2026 20.52
Ja in?? KPK glih zdaj pride ven s temi tralalaji??? Kje so pa prejt hodili?
Odgovori
+3
3 0
Prašak
13. 01. 2026 20.52
Obljubil je ,da bo to storil.
Odgovori
+1
2 1
Srebrnl breg
13. 01. 2026 20.53
Točno tako.
Odgovori
+1
1 0
BBcc
13. 01. 2026 20.50
Če bi Janša imel problem dva SMS pri KPK bi ga takoj volil.
Odgovori
+1
3 2
BBcc
13. 01. 2026 20.51
Samo*
Odgovori
+1
3 2
ap100
13. 01. 2026 20.47
njega bo kot kaže potrebno izžagat iz stolčka -namakanje v mrzli vodi da popusti lepilo očitno ne bo pomagalo
Odgovori
+2
4 2
big_foot
13. 01. 2026 20.52
A to za Janiza govoriš... on pa je bil da ga tut s kislino neb dobil stran
Odgovori
-1
2 3
Betuul
13. 01. 2026 20.55
Onemu drugemu se pa že dolg metla🧹v lambr🪣 namaka
Odgovori
0 0
Pompozni
13. 01. 2026 20.42
Kakšen odstop? Pa, hehehe sej niste diht..
Odgovori
+3
5 2
Veščec
13. 01. 2026 20.41
sej bo itak čez dobra dva meseca odmaširou.rikverc,pa to
Odgovori
+0
4 4
Betuul
13. 01. 2026 20.51
Škoda? Pa glih je not padu
Odgovori
-1
0 1
Petur
13. 01. 2026 20.40
tudi če se mu je zareklo da bo odstopil,ni tolikšna napaka kot pa zasluga da nas je rešil janšarije...in tako bo naprej...ministri in ministrice pa morajo ubogati ,in ne delovati proti in zahrbtno...
Odgovori
-2
4 6
Petur
13. 01. 2026 20.36
nič ne bo janez..nič ne bo...
Odgovori
-1
4 5
natas999
13. 01. 2026 20.35
naj se sam odloči kako bo šel iz parlamenta : z nogami ali z glavo naprej
Odgovori
+3
7 4
zmerni pesimist
13. 01. 2026 20.25
Kpk gor ali pa dol jaz živim slabše kot sem zato ga ne bom VOLIL
Odgovori
+3
6 3
Covid 19
13. 01. 2026 20.40
Slabše živimo vsi razen lopovou..
Odgovori
+5
7 2
Feniks77
13. 01. 2026 20.17
zdaj se bo vsak dan jokal po tv, prvič ze danes ob vecerni odaji kaki so da so mu nastavili in da on že ni reko da bo odstopo ker on je hoto samo da demokracija je samo levicarska desnice pa ne sme bit in jo je treba izbrisat,,🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+6
9 3
Feniks77
13. 01. 2026 20.15
odkar je zacel govorit je lagal in tudi sedaj nebo odstopil ker je to zanj politični propad.
Odgovori
+4
7 3
bibaleze
Portal
Srbeča koža pri otrocih? Preverite, ali gre za garje
Šestletnik zasenčil hollywoodske zvezde
Šestletnik zasenčil hollywoodske zvezde
'Čudežna dojenčica' umrla pri 25 letih
'Čudežna dojenčica' umrla pri 25 letih
Poročil se je z nečakinjo svoje nekdanje žene
Poročil se je z nečakinjo svoje nekdanje žene
zadovoljna
Portal
Po ženini smrti ostal sam s tremi sinovi
Lopezova v 'goli' obleki, ki je še dolgo ne bomo pozabili
Lopezova v 'goli' obleki, ki je še dolgo ne bomo pozabili
Ne boste verjeli, kaj so počele v Planici
Ne boste verjeli, kaj so počele v Planici
Torba, ki bo hit leta 2026
Torba, ki bo hit leta 2026
vizita
Portal
Zahrbtna bolezen, ki spreminja osebnost, ne le spomin
Največji pokazatelj zdravja je vedno prebava
Največji pokazatelj zdravja je vedno prebava
Zvezdnica serije Seks v mestu spregovorila brez zadržkov
Zvezdnica serije Seks v mestu spregovorila brez zadržkov
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
cekin
Portal
Trumpove obljube: Sem res to rekel?
Kaj je INR račun?
Kaj je INR račun?
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
moskisvet
Portal
Še ena Slovenka osvaja Sanjskega moškega Hrvaške!
Zakaj ročna zavora pozimi zmrzne in kako ukrepati?
Zakaj ročna zavora pozimi zmrzne in kako ukrepati?
5 živil, ki razstrupljajo telo
5 živil, ki razstrupljajo telo
Obiskal ga je duh pokojne matere
Obiskal ga je duh pokojne matere
dominvrt
Portal
Trik, s katerim enostavno očistite vodni kamen na glavi tuša
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
okusno
Portal
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
voyo
Portal
Fargo
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450