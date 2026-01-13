Opozicija: Sedaj ima priložnost, da odstopi. V SD ugotovitve KPK jemljejo resno

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je pred dvema letoma v intervjuju za N1 ocenila, da bi moral premier Robert Golob, če Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ugotovi kršitev integritete glede domnevnega izvajanja pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in druge na ministrstvu, odstopiti. Ni pa na njej, da ga pozove k odstopu, je takrat dodala. Danes je bila v svojem odzivu na ugotovitve KPK zadržana. Iz Urada predsednice republike so namreč sporočili, da se predsednica "do pravnomočnosti postopka ne bo opredeljevala do odločitev pristojnih, neodvisnih institucij". "V Sloveniji, ki je pravna in demokratična država, ima vsak posameznik pravico do sodnega varstva zoper odločitve državnih organov," je poudarila predsednica.

V SD ugotovitve KPK jemljejo resno

V koalicijski SD ugotovitve KPK, da je premier Golob v zadevi Bobnar kršil integriteto, jemljejo resno. "V SD spoštujemo neodvisnost pravnih institucij in ugotovitve KPK jemljemo resno, saj se o integriteti ne more in ne sme razpravljati le politično, temveč v okviru poštenih in transparentnih postopkov, ker je integriteta temelj zaupanja v javne funkcionarje," so v prvem odzivu na ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) v zadevi Bobnar navedli v koalicijski stranki. Opozorili so, da lahko ugotovitve komisije koalicijo postavijo pred nove izzive. "Zato menimo, da bo za njeno nadaljnje delovanje do državnozborskih volitev potreben odprt in iskren pogovor," so zapisali.

NSi: Sedaj ima priložnost, da odstopi

So pa bolj neposredni v opoziciji. Nova Slovenija (NSi) je na družbenem omrežju X objavila posnetek iz oddaje Svet na Kanalu A, v kateri je bil gost Golob. Gre za intervju z začetka njegovega mandata, v katerem je na vprašanje Nuše Lesar, ali bi v primeru, da bi KPK ugotovil kršenje zakona o integriteti odstopil, Golob zatrdil: "Zagotovo."

V NSi so zato zapisali: "Robert Golob je na začetku svojega mandata javno dejal, da bi v primeru ugotovoljene kršitve integritete s strani KPK zagotovo odstopil. Sedaj ima priložnost, da to stori." Isti posnetek so poobjavili tudi v SDS, ob njem pa zgolj dodali besede iz Golobovega SMS-a: "Pika. Dokončna pika." Na ugotovitve KPK glede kršitve integritete premierja v zadevi Bobnar so se odzvali tudi v stranki Demokrati Anžeta Logarja. "Predsednik vlade, ki krši standarde integritete, v normalni evropski državi nima več moralne avtoritete za vodenje vlade," so zapisali v svojem odzivu. Spomnili so, da so stranke aktualne koalicije v preteklosti od drugih političnih strank zahtevale "najvišje politične standarde". "Odziv na to dogajanje bo pokazal, ali te standarde zagovarjajo tudi znotraj lastne koalicije ali pa uporabljajo dvojna merila," so še zapisali. Za odziv smo prosili tudi druge stranke, na njihove odgovore še čakamo.

