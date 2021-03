Opozicija s pobudo za referendum glede zakona o demografskem skladu

Kot so sporočili iz Levice, si vlada Janeza Janše skuša s sprejetjem zakona o nacionalnem demografskem skladu (ZNDS) mimo socialnega dialoga zagotoviti centralizacijo nadzora nad lastništvom in upravljanjem 8,6 milijarde evrov državnega premoženja.

"Z ustanovitvijo demografskega sklada, ki ne rešuje problema finančne podhranjenosti javne pokojninske blagajne, bo pridobila nove vzvode za privatizacijo državnega premoženja ter netransparentno in samovoljno poseganje v upravljavske in nadzorne organe slovenskih družb," so zapisali v sporočilu za javnost.

Opozicija je prepričana, da ZNDS z razveljavitvijo številnih zakonov neposredno posega v pravice državljanov pri nadzoru in upravljanju z lastnim premoženjem. "Med drugim vlada ukinja zakonsko podlago, ki predstavnikom zavarovancev zagotavlja imenovanje polovice članov nadzornega sveta Modre zavarovalnice in skladu prepušča prosto pot za mešetarjenje z več kot 1,3 milijarde evrov sredstev javnih uslužbencev iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja,"so še zapisali.