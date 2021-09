Opozicija s predlogom zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj

"Področje stanovanje politike je v celoti prepuščeno trgu. Rezultati tega so katastrofalni. Mladi in malo manj mladi, mlade družine iz povprečnega razreda zelo težko pridejo do primernega stanovanja. Najemnine so v nebo vpijajoče, da ne govorimo o nakupu. Po osamosvojitvi na tem področju ni bilo narejeno praktično nič, zato danes vlagamo v proceduro zakon, ki bo v naslednjih šestih letih omogočil gradnjo 10.000 javnih najemnih stanovanj. Imamo enega najnižjih deležev najemnih stanovanj v Evropski uniji, s čimer mladim močno onemogočamo dostop do stanovanj," je v izjavi za medije povedal Marko Koprivec iz SD, ki je pripravila pobudo.

Dodal je, da bi zakon, pri katerem so se zgledovali po dunajskem primeru, za to področje zagotavljal 1,3 milijarde evrov, stanovanja pa bi gradili po vsej Sloveniji. Želijo si, da bi bilo za najemnino 65 kvadratnih metrov velikega stanovanja v Ljubljani treba odšteti 350 evrov, kar se jim zdi razumen in normalen znesek.

Podpisniki so prepričani, da gre za nujen korak, da se bodo mladi lahko osamosvojili ter soustvarjali družbo.