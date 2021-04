Opozicija: Slovenija drvi v javnofinančno katastrofo

“Z zadnjimi predlogi davčnih odpustkov in s slabo pripravljenim nacionalnim načrtom za okrevanje in odpornost Slovenija na javnofinančnem področju drvi v katastrofo. Vlada za razliko od vseh drugih držav daje davčne odpustke, skupaj jih ocenjujemo za približno 550 milijonov evrov, kar bo ob siceršnjem problemu nizke gospodarske rasti pomenilo, da se bo javni dolg povečal. Slovenija se bo zaletela v zid javnofinančnega dolga,” ocenjuje ekonomist mag. Milan M. Cvikl , predsednik strokovnega sveta SD za finance, razvoj in kohezijsko politiko. “Na drugi strani pa vlada ne izkorišča priložnosti, ki jih daje na evropski ravni spremenjena politika za drugačni razvoj preboj, za kar EU namenja denar državam, Sloveniji 5,2 milijarde. Zakaj to trdim? Ker iz najnovejših podatkov v programu stabilnosti izhaja, da vlada iz razpoložljivih 3,6 milijard povratnih sredstev ne izkorišča kar 2,5 milijard evrov,” je kritičen Cvikl.

Predlogu vlade o povečanju izdatkov države, ki ga danes obravnava odbor DZ za finance, v petek pa ga bo na izredni seji potrjeval še DZ, je po besedah Bratuškove sploh težko reči dokument. "To so naredili, ker jim zakon to veleva. Slovenijo so zadolžili zgodovinsko visoko, očitno se bo zadolževanje nadaljevalo tudi v prihodnjih letih," je opozorila.

Vladi je po besedah predsednice SAB Alenke Bratušek v dobrem letu uspelo razstreliti javne finance v popolno katastrofo - Slovenijo je zadolžila zgodovinsko visoko, prihodnje leto pa se očitno obeta še udarec za upokojence. Ob načrtovanem povečanju izdatkov države se bodo namreč po izračunih fiskalnega sveta pokojnine morale znižati. "Fiskalni svet je izračunal, da se bodo morale ob takih številkah pokojnine v letu 2022 znižati za 6,4 odstotka. Vlada usmerja puščice v tiste, ki si to najmanj zaslužijo," je dejala v izjavi za medije. Poudarila je, da v stranki to ostro obsojajo in bodo naredili vse, da do tega ne pride. Bratuškova je ob tem pozvala poslance DeSUS, da preprečijo zniževanje pokojnin.

Če hočemo ohraniti javni pokojninski in zdravstveni sistem in druge stebre socialne države, bo zato treba zagotoviti nove davčne prilive, ki ne bodo bremenili najšibkejših, temveč premoženje bogatih in dobičke korporacij, so prepričani v Levici. "A vlada Janeza Janše očitno stopa na drugačno pot. Pot, ki bo na račun davčnih odpustkov bogatim in kapitalu dodatno izčrpala državni proračun in dolgoročno osiromašila javno socialno in razvojno infrastrukturo celotne države. Skupni izpad državnega proračuna ter javne zdravstvene in pokojninske blagajne bo zaradi davčne reforme in uvedbe antisocialne kapice znašal kar milijardo evrov," opozarjajo in dodajajo, da se bo zaradi ogromnih izgub morala vlada bodisi dodatno zadolžiti bodisi nadomestiti izpad s krčenjem proračunskih izdatkov, kar pomeni, da se bo skrčil tudi obseg socialne države. "Ker storitve socialne države, kot so nadomestila za brezposelnost, otroški dodatki in denarne socialne pomoči, koristijo zlasti najšibkejši državljani, to pomeni, da bo nazadnje prišlo do obsežne redistribucije premoženja od revnih k bogatim."

Finančni minister Andrej Šircelj je bojazni o zvišanju pokojnin na seji odbora za finance zavrnil. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun pa je pojasnil, da so najprej s finančnega ministrstva res prejeli podatek o znižanju skupnega zneska pokojnin v letu 2022 za 6,4 odstotka, danes pa so neuradno dobili nove projekcije in te kažejo, da se bodo sredstva za pokojnine prihodnje leto zvišala za dva odstotka. Rast skupnih socialnih nadomestil pa je predvidena za 0,4 odstotka, kar je občutno manj kot v letih prek krizo, je dodal.