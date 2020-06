Opozicija: Tajno glasovanje je pokazalo na trdnost koalicije

Poslanci SMC so Terška v skladu z napovedjo podprli in so nad izidom razočarani, pa zatrjuje Janja Sluga. V izjavi v državnem zboru je tako spomnila na jasno sporočilo SMC, da Terška podpirajo. "Glasovanje je tajno. Vsi bi lahko glasovali drugače, a nismo. Dogovorili smo se, da ga podpremo," je dejala.

Povedala je še, da so bila na zadnjem vrhu koalicije"precej glasna"opozorila predsednika vlade Janeza Janše o tem, kako bi bilo treba glasovati. "A to v ničemer ne spremeni dejstva, da smo se v poslanski skupini SMC odločili, da kandidata podpremo,"je zagotovila Sluga. Na vprašanja novinarjev o pritiskih predsednika vlade je dodala, da so pritiske doživljali z vseh strani. "Ne samo na Brdu, tudi sicer. Naša odločitev je bila jasna in je nismo spremenili. Kdo pa jo je spremenil, verjamem, da boste prešteli,"je še dodala.

Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je v izjavi spomnil, da so poslanci DeSUS v skladu z napovedjo glasovali po svoji vesti. Zaradi tajnega glasovanja njihove odločitve ne pozna in tudi ne more reči, ali so oni oddali neveljavne glasovnice. Tudi svojega glasu Jurša ni želel razkriti.

Na vprašanje, ali je nanje vplival Janša, pa Jurša ni konkretno odgovoril. Če bi bil sam predsednik največje koalicijske stranke, bi v zvezi s tem verjetno kaj povedal, je dejal. Po njegovih besedah bi vsak v tej vlogi povedal po svoje. Je pa Jurša zatrdil, da je koalicija ves čas trdna, saj če že po treh mesecih ne bi bila, bi čez kakšno leto razpadla.

Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović ugotavlja, da je včasih v DZ javno dana beseda nekaj veljala, od danes naprej ni več tako: "Danes vidimo, kakšen je ta novi krasni svet, ki nam ga slika ta koalicija."

Golubović je spomnil, da so v LMŠ že ob predstavitvi stališč poslanskih skupin napovedali podporo Teršku. "Dali smo 14 glasov. Verjamem, da so tudi vsi tisti iz opozicije, ki so dali besedo, to besedo držali. Na žalost smo dobili samo 42 glasov, morali bi jih imeti 45, osem glasovnic je bilo neveljavnih. Kdor je dal neveljavne glasovnice, kdor ni znal odločiti, ali je Andraž Teršek človek, ki zagovarja, da je revščina neustavna, primeren kandidat za ustavnega sodnika, ta mogoče ni primeren, da sedi v DZ,"je dejal.

Izid današnjega glasovanja po oceni Golubovića pomeni tudi sporočilo morebitnim bodočim kandidatom za ustavnega sodnika, da dana beseda te koalicije ne velja.