Opozicija vladi očita 'brutalno kadrovanje', ta odgovarja: Vse je zakonito

Poslanec LMŠ Nik Prebil je v imenu predlagateljev današnje izredne seje DZ izrazil ogorčenje nad po njegovi oceni preobsežnimi kadrovskimi menjavami na ključnih položajih, in to v času zdravstvene krize. Boj proti epidemiji za vlado po njegovih besedah očitno ni prioriteta, pač pa je njen cilj predrugačenje družbe in spodkopavanje demokratičnih norm, je ocenil. Med spornimi je navedel menjave v policiji, zlasti v Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU), pa v vojski, Obveščevalno-varnostni službi (OVS) ministrstva za obrambo, v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, na statističnem uradu in finančni upravi.

Tudi Nataša Sukič iz Levice je vladi očitala krepitev avtoritarnosti, omejevanje demokracije, spodjedanje neodvisnosti organov in željo po obvladovanju institucij v lasti države. V Levici po njenih besedah ne sprejemajo razlage, da si vsakokratna vlada lahko na položaje v institucijah postavi njej poslušne kadre. Nekateri organi bi tudi v tem pogledu morali ostati neodvisni, je poudarila. "Kadrovska čistka" se po njenih besedah sicer odvija po predvidljivem scenariju, kljub temu pa so Levici po njenih besedah osupli in "skrajno zaskrbljeni".