Slovenija

PRENOS V ŽIVO: Opozicija vložila interpelacijo zoper ministra Mesca

Ljubljana, 29. 10. 2025 12.49 | Posodobljeno pred 27 minutami

M.S. , STA
Opozicijski stranki Nova Slovenija in SDS sta vložili interpelacijo zoper ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca. Menijo namreč, da je kot koordinator za romska vprašanja "pogrnil na celi črti". Po tragediji v Novem mestu so številni Mesca pozvali k odstopu, a je ta ocenil, da bi bila tovrstna poteza neodgovorna. Prepričan je namreč, da je zdaj odgovorno poiskati rešitve.

Predsednik NSi Jernej Vrtovec je na omrežju X zapisal, da je Luka Mesec kot koordinator za romska vprašanja "pogrnil na celi črti". 

"Zato bi moral prevzeti odgovornost in odstopiti. Ker tega očitno ni zmožen, ga k temu spodbujamo v opoziciji. Pravkar smo vložili interpelacijo," je dodal. 

S prve strani vloženega dokumenta interpelacije, ki ga je objavil predsednik NSi, je razvidno, da Mescu ob opustitvi dolžnega ravnanja na področju socialne politike, zaradi česar se je po navedbah predlagateljev povečalo nezaupanje v državne institucije in v funkcijo ministra, očitajo tudi sum storitev kaznivega dejanja nevestnega dela v službi. Očitajo pa mu tudi sum zlorabe uradnega položaja, saj po njihovem mnenju Mesec ni opravil uradne dolžnosti in je s tem drugim prizadejal nepopravljivo škodo.

Zvonko Černač in Vida Čadonič Špelič
Zvonko Černač in Vida Čadonič Špelič FOTO: POP TV

Vida Čadonič Špelič iz NSi je na izjavi za medije ocenila, da bi moral Mesec prevzeti odgovornost, ker je kot minister prisoten za reševanje romske problematike. "Tudi Luka Mesec je odgovoren, da institucije, ki bi jih moral koordinirati, ne delujejo," je poudarila. 

Spomnila je, da so v NSi štirikrat vložili paket zakonov za reševanje romske problematike, katere bistvo je po mnenju Čadonič Špelič korekcija zgrešene socialne politike. "Nasilje je posledica zgrešene socialne politike," je dejala. 

Minister Mesec se je sicer včeraj udeležil seje občinskega sveta Novega mesta, na kateri so razpravljali o ukrepih za reševanje problematike. Po seji je napovedal, da socialna država ne bo tolerantna do storilcev kaznivih dejanj. 

"Tu smo tudi zato, da smo poslušali lokalne skupnosti, župane, mestne svetnike in da je vlada v odziv predstavila, kako se namerava soočiti z družbeno krizo. Smo bistveno bolj na istem bregu, kot bi morda kdo zaključil. Vsi vemo, da je Novo mesto zavito v žalost, jezo in strah, kar pa moramo preseči. A najprej moramo zagotoviti red in varnost. Vlada zato pripravlja 'omnibus zakon', katerega prvi namen je poslati signal, da nasilništvo in kriminal nikoli ne bosta dobila državljanstvo v naši državi. Tudi socialna država ne bo tolerantna do storilcev kaznivih dejanj, sploh pa ne do povratnikov," je dejal. 

Seja Ekonomsko-socialnega sveta
Seja Ekonomsko-socialnega sveta FOTO: Bobo

Po sobotnem napadu, v katerem je umrl 48-letni Novomeščan, sta odstopila ministra Boštjan Poklukar in Andreja Katič, opozicija pa je k odstopu pozvala celotno vlado. Vrstili so se pozivi k odstopu ministra za delo, a je Mesec ocenil, da bi bil njegov odstop v tem trenutku neodgovoren, saj da je treba poiskati rešitve. 

Pri tem je izpostavil, da so zlasti na jugovzhodu Slovenije že dolgo težave s sobivanjem romske skupnosti in večinske skupnosti. "Te težave niso od včeraj, je pa politika po večini zadnjih 20 ali pa celo 30 let gledala stran, ko otroci niso hodili v šolo, gledala stran, ko je bila večina ljudi brezposelnih, gledala stran, kako se po naseljih tudi razrašča organiziran kriminal. Sam absolutno nisem med politiki, ki bi gledali stran, zato tudi plačujem svojo ceno," je komentiral pozive k odstopu.

Preberi še Mesec: S palico ne bomo prišli prav daleč. Opozicija ostra do vlade

Interpelacija ministra Mesca je 14. interpelacija, ki jo je opozicija vložila v tem mandatu, Mesec pa 10. minister vlade Roberta Goloba in tretji iz najmanjše koalicijske stranke Levice, ki se bo moral zagovarjati pred poslanci.

Večino interpelacij je doslej predlagala SDS, na podlagi teh pa ni bil razrešen še noben minister.

luka mesec sds nsi interpelacija
KOMENTARJI (416)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zibertmi
29. 10. 2025 14.29
+1
do volitev vam bo zmanjkalo interpelacij,prelaganje vse krivde na to vlado,kar ste sami storili v 34 letih ste pozabili,pa čeprav vam ljudje servirajo vaše početje,tako na družbenih omrežjih kot preko medijev.iz pušče že dolgo govorijo,da je početje romov vedno tako pred volitvami,sedaj je ušlo izpod vajeti,janezek se pa škodoželno smehlja,bomo videli kdo se bo drugo leto smejal.
ODGOVORI
1 0
xoxotox6
29. 10. 2025 14.29
vsi nesposobni in neoperativni naj odstopijo vajeti naj prevzame zadnji, ke je dobil podporo nesposobnih g. Maljevec???????
ODGOVORI
0 0
bančnik
29. 10. 2025 14.29
Pustimo jim do konca mandata naj(ne)naredijo kar so zavozili.Marca se pa spomnite dogodkov 4ih let te vlade in ukrepajte pravilno!
ODGOVORI
0 0
zasvobodo22
29. 10. 2025 14.29
Jansi in precepljenim jansitom je do ALesa glih tolk kot do predlanskega snega njemu je damo da bi se zvlekel na oblast ,da bi nas kradel in teroriral psihopat bolani
ODGOVORI
0 0
Jež_JFP
29. 10. 2025 14.28
????????????
ODGOVORI
0 0
Najpametnejši
29. 10. 2025 14.28
Dobro je to skoordiniral :)
ODGOVORI
0 0
Mens sana
29. 10. 2025 14.26
+5
...........Luki, a je vse ok?.....drži se, 10. bo spet plača.................
ODGOVORI
6 1
spaceair
29. 10. 2025 14.26
-3
a nova vlada bo pa dala garancijo da bo delal pravilno?
ODGOVORI
0 3
OrodniK
29. 10. 2025 14.28
+1
Slabš kot ta ne more!
ODGOVORI
1 0
asdr
29. 10. 2025 14.26
+6
Proti Lukecu nimam nič. Ampak...izgleda je konec. Golub volitve adijo. Janša ...dogodek ti je kot naročen. Voda na mlin. Eden mulo je pretresel celotno državo. 30 let nihče nič ni storil v tej smeri. Razen gospoda Drnovška.
ODGOVORI
6 0
Pompozni
29. 10. 2025 14.26
-1
Pa naj še tole povem, ne nabiranje političnih točk, opozicija, kajti ni prav.
ODGOVORI
1 2
Pompozni
29. 10. 2025 14.26
Te
ODGOVORI
0 0
bronco60
29. 10. 2025 14.25
-1
Naj že enkrat prenehajo rušiti vlado in ministre, sami so veliko hujši z eno in isto mantro.
ODGOVORI
4 5
Teleport
29. 10. 2025 14.26
+4
Rdeči se kar ne razumete demokracije
ODGOVORI
4 0
Pompozni
29. 10. 2025 14.28
-1
Črni Oz beli ste pa žleht
ODGOVORI
0 1
marker1
29. 10. 2025 14.24
+9
Koalicija bo podprla Mesca brez skrbi. Še vsakega svojega je. GS, SD ali Levica imajo isti program: Samo da ni Janša.
ODGOVORI
10 1
Pompozni
29. 10. 2025 14.24
+3
Ukrepi so pravilni, le izvedba naj še bo taka kot še šika. Hitro bo bolje.
ODGOVORI
5 2
Minifa
29. 10. 2025 14.23
+7
V ustavi za Rome piše, da za njih ustava in zakoni ne VELJAJO. Podpis Kučan, Golob, Mesec, Musarca in cel levi EŠALON..
ODGOVORI
8 1
simc167
29. 10. 2025 14.27
Tele nepismeno zakon o romih je spisal pukljasti krokar leta 2007.
ODGOVORI
0 0
Dddddddd
29. 10. 2025 14.23
+1
V SLO smo imeli 27 let levih in 9 let desnih vlad. Dejstvo je, da nobena vlada ni naredila veliko na tem podrocju. In dejstvo je, da je imela leva politila veliko vec casa in moznosti, da kaj na tem podrocju naredi. Dejstvo je, da je aktualna vlada odgovorna za to kar se DANES dogaja. Zupani in ljudske iniciative so zelele v DZ veckrat vladujocim predstavit problematiko -- in celotna koalicija je vse seje bojkotirala! Zadnja je bila cca 14 dni nazaj. Sedaj se pa ta ista koalicija otepa odgovornosti in s prstom kaze na desno. 5 let nazaj zupani niso vladr skoraj da na kolenih prosili v DZ l, da naj nekaj ukrenejo - tako kot cel mandat te vlade. In ta vlada je bojkotirala seje, oznacevala opozicijo za hinavce in zupane za nestrpneze in rasiste. In zato so pozivi k odstopu upraviceni!
ODGOVORI
3 2
Rdečimesečnik
29. 10. 2025 14.22
+3
Levaki spet nič krivi
ODGOVORI
6 3
džonborno
29. 10. 2025 14.22
+2
Res je, da je trenutna vlada nikakva od prvega do zadnjega, ampak tudi stari ata Janša ne more več kaj dosti spremeniti! Vsi njegovi kompanjoni so ali pod rušo ali pa blizu (Tadič, Bavčar). Tako da izbor na volitvah bo tehtanje med nesposobnimi trenutnimi veljaki (Žaubi, Holob, Sajovic, Fajon), budisti pri Janševem koritu in mesiji Prebiliču. Če ne bo kake pametne alternative je bojkot volitev edina opcija!
ODGOVORI
4 2
U1665256761563
29. 10. 2025 14.21
-1
To, da bi bilo neodgovorno, če bi odstopil predsednik vlade, se strinjam. On naj se potrudi in se je dolžan potruditi, da se situacija izboljša. To, da odstopi Mesec je pa daleč od tega, da bi bilo neodgovorno, je nujno. Je nesposoben minister, ki se mu o področjih svojega dela ne sanja.
ODGOVORI
2 3
KatiFafi
29. 10. 2025 14.27
+1
Golob bi moral že zdavnaj odstopiti, dost je.
ODGOVORI
1 0
Omizje
29. 10. 2025 14.21
+0
janša naj dvigne svojo preprogo je ne počisti za čas svojega življenja
ODGOVORI
5 5
assassin911
29. 10. 2025 14.19
+3
Sedaj bi reševal? Dečko zamudil si, zato odstopi!
ODGOVORI
7 4
