PRENOS V ŽIVO: Opozicija vložila interpelacijo zoper ministra Mesca

Opozicijski stranki Nova Slovenija in SDS sta vložili interpelacijo zoper ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca. Menijo namreč, da je kot koordinator za romska vprašanja "pogrnil na celi črti". Po tragediji v Novem mestu so številni Mesca pozvali k odstopu, a je ta ocenil, da bi bila tovrstna poteza neodgovorna. Prepričan je namreč, da je zdaj odgovorno poiskati rešitve.

Predsednik NSi Jernej Vrtovec je na omrežju X zapisal, da je Luka Mesec kot koordinator za romska vprašanja "pogrnil na celi črti". "Zato bi moral prevzeti odgovornost in odstopiti. Ker tega očitno ni zmožen, ga k temu spodbujamo v opoziciji. Pravkar smo vložili interpelacijo," je dodal. S prve strani vloženega dokumenta interpelacije, ki ga je objavil predsednik NSi, je razvidno, da Mescu ob opustitvi dolžnega ravnanja na področju socialne politike, zaradi česar se je po navedbah predlagateljev povečalo nezaupanje v državne institucije in v funkcijo ministra, očitajo tudi sum storitev kaznivega dejanja nevestnega dela v službi. Očitajo pa mu tudi sum zlorabe uradnega položaja, saj po njihovem mnenju Mesec ni opravil uradne dolžnosti in je s tem drugim prizadejal nepopravljivo škodo.

Zvonko Černač in Vida Čadonič Špelič FOTO: POP TV icon-expand

Vida Čadonič Špelič iz NSi je na izjavi za medije ocenila, da bi moral Mesec prevzeti odgovornost, ker je kot minister prisoten za reševanje romske problematike. "Tudi Luka Mesec je odgovoren, da institucije, ki bi jih moral koordinirati, ne delujejo," je poudarila. Spomnila je, da so v NSi štirikrat vložili paket zakonov za reševanje romske problematike, katere bistvo je po mnenju Čadonič Špelič korekcija zgrešene socialne politike. "Nasilje je posledica zgrešene socialne politike," je dejala. Minister Mesec se je sicer včeraj udeležil seje občinskega sveta Novega mesta, na kateri so razpravljali o ukrepih za reševanje problematike. Po seji je napovedal, da socialna država ne bo tolerantna do storilcev kaznivih dejanj. "Tu smo tudi zato, da smo poslušali lokalne skupnosti, župane, mestne svetnike in da je vlada v odziv predstavila, kako se namerava soočiti z družbeno krizo. Smo bistveno bolj na istem bregu, kot bi morda kdo zaključil. Vsi vemo, da je Novo mesto zavito v žalost, jezo in strah, kar pa moramo preseči. A najprej moramo zagotoviti red in varnost. Vlada zato pripravlja 'omnibus zakon', katerega prvi namen je poslati signal, da nasilništvo in kriminal nikoli ne bosta dobila državljanstvo v naši državi. Tudi socialna država ne bo tolerantna do storilcev kaznivih dejanj, sploh pa ne do povratnikov," je dejal.

Seja Ekonomsko-socialnega sveta FOTO: Bobo icon-expand

Po sobotnem napadu, v katerem je umrl 48-letni Novomeščan, sta odstopila ministra Boštjan Poklukar in Andreja Katič, opozicija pa je k odstopu pozvala celotno vlado. Vrstili so se pozivi k odstopu ministra za delo, a je Mesec ocenil, da bi bil njegov odstop v tem trenutku neodgovoren, saj da je treba poiskati rešitve. Pri tem je izpostavil, da so zlasti na jugovzhodu Slovenije že dolgo težave s sobivanjem romske skupnosti in večinske skupnosti. "Te težave niso od včeraj, je pa politika po večini zadnjih 20 ali pa celo 30 let gledala stran, ko otroci niso hodili v šolo, gledala stran, ko je bila večina ljudi brezposelnih, gledala stran, kako se po naseljih tudi razrašča organiziran kriminal. Sam absolutno nisem med politiki, ki bi gledali stran, zato tudi plačujem svojo ceno," je komentiral pozive k odstopu.