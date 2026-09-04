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Slovenija

Opozicija vložila zahtevo za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah

Ljubljana, 04. 09. 2026 13.06 pred 58 minutami 3 min branja 8

Avtor:
STA M.S.
Opozicija

Poslanci Svobode, SD in Levice so zaradi odvzema volilne pravice državljanom tretjih držav na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah s predlogom za začasno zadržanje. Ne gre samo za vsebino enega zakona, ampak za vprašanje, v kakšni demokraciji želimo živeti, je poudarila poslanka SD Andreja Katič.

Spremembe zakona, ki jih je DZ sprejel sredi junija, med drugim odvzemajo volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Zakonske spremembe so predlagali v SDS, trojčku NSi, SLS in Fokus ter v Resnici, poleg njih pa so zanje glasovali tudi Demokrati. Proti so glasovali v Gibanju Svoboda, SD in Levici.

V opoziciji so namreč prepričani, da ljudem, ki pri nas živijo, imajo stalno prebivališče, plačujejo davke, delajo, vzgajajo svoje otroke in vsakodnevno čutijo posledice odločitev občin, ni mogoče čez noč reči, da "pri odločanju v svoji lokalni skupnosti od danes naprej ne smete več sodelovati", je na novinarski konferenci ob predstavitvi zahteve za ustavno presojo dejala Andreja Katič. Zahtevo so po njenih besedah na ustavno sodišče vložili s podpisi 40 poslancev, ob tem so predlagali tudi njeno začasno zadržanje.

Katičeva je poudarila, da je parlamentarna koalicija volilno pravico na lokalnih volitvah prebivalcem, ki so državljani tretjih držav in imajo to pravico od leta 2002, odvzela brez kakršnekoli utemeljitve. "Ni bilo priložene tudi nobene analize, ki bi dokazovala škodljivost dosedanje ureditve," je dejala.

Lokalne volitve
Lokalne volitve
FOTO: Aljoša Kravanja

Izpostavila je še, da se volilne zakonodaje ne spreminja tik pred volitvami, vlada pa je spremenila temeljna pravila volilnega sistema tik pred letošnjimi volitvami. "Pri tem se postavlja vprašanje, če lahko vsakokratna oblast nekaj mesecev pred volitvami odloči, kdo bo imel volilno pravico in kdo je ne bo imel več, potem ne obravnavamo samo posamezne pravne spremembe, temveč se pravzaprav sprašujemo in obravnavamo verodostojnost volitev," je dodala.

Po mnenju Tereze Novak (Svoboda) bi morali biti ob hitrem odvzemanju pravic vsi državljani zelo pozorni, kaj se dogaja, ker "ko se lahko vzame ena pravica, se lahko še hitreje vzame tudi kakšna druga, ki bo mogoče zadevala nas". Asta Vrečko (Levica) pa meni, da je bila škoda narejena že z vložitvijo omenjenega zakona, saj so njegovi podporniki sporočili "ljudem, ki tukaj živijo in ustvarjajo, leta in leta plačujejo davke, da so za določen del politike nepomembni".

Spremembam zakona nasprotuje tudi več nevladnih organizacij, ki združujejo in zastopajo tujce v Sloveniji. V civilnih organizacijah so sprožili tudi pobudo za zakonodajni referendum in v DZ junija predali podpise za začetek referendumskega postopka. A so dan pred začetkom zbiranja 40.000 podpisov, ki bi se moralo začeti 1. septembra, od pobude odstopili. Novela zakona je tako po objavi v Uradnem listu začela veljati 2. septembra. Če bo ustavno sodišče sledilo predlogu za začasno zadržanje izvajanja zakona, sicer spremembe ne bodo veljale za lokalne volitve, ki bodo 15. novembra.

lokalne volitve opozicija ustavno sodišče

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KOMENTARJI8

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ActiveR
04. 09. 2026 14.04
Zadnjič sem slišal, da afriški študent v izmenjavi Erazmus dobi pravico za lokalne volitve. Jaz osebno mislim, da je naša levica umsKO pokvarjena tolpa, ki bi rada uničila našo državo! Kako bomo živeli v naši deželi bomo o tem odločali MI SLOVENCI in SAMO SLOVENCI!
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0 0
AleksanderS
04. 09. 2026 14.03
Tujci tretjih držav ne bi smeli imeti pravice voliti. Kako je to možno, da smo to sploh dopustili, to se sprašujem. Prelahko smo dosegli osamosvojitev, zato tega ne znamo ceniti, kot bi morali.
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0 0
blackwizard
04. 09. 2026 14.00
Zopet so tujci levim strankam bolj pomembni, kot slovenci!!!
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+1
1 0
sc0rpion
04. 09. 2026 13.55
Punce, zberite se. A naj tujci odločajo, kaj bodo naši otroci jedli v šoli. Kam je padla SLO ob takšni opoziciji?
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+4
4 0
rogla
04. 09. 2026 13.51
"Zrcalce, zrcalce na steni povej, kdo najzlobnejši v deželi je tej." "Najzlobnejši je Jansha, in ostali, ki ga (nekateri morajo zaradi uslug) podpirajo."
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-3
0 3
AleksanderS
04. 09. 2026 13.41
US nima kaj odločati o tem ....
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+2
2 0
metaloh
04. 09. 2026 13.32
Levičarji, razgrejevalci Sloveije... Pojma nimate... Hamdurij,ki je prišel v Slovenijo nima nikakršne pravice,da voli in mi pametuje, kakšno greznico moram imeti,še man pa odloča, kaj bodo moji otroci jedli v šoli....moraš biti zelo bolan, da jim daš pravico voliti !!!!!
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+4
5 1
bronco60
04. 09. 2026 13.31
Če ne bo tujcev, ne bo volilne baze.
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+4
4 0
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