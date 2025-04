Opozicija vnovič zahteva zaslišanje Goloba

Preiskovalna komisija DZ, ki preiskuje sume političnega vmešavanja v delo policije in drugih organov, je v torek vnovič zasedala. Na dnevnem redu sicer za javnost zaprte seje je bil dogovor o nadaljnjem delu, še pred začetkom seje pa sta člana komisije iz vrst opozicije Vida Čadonič Špelič (NSi) in Andrej Poglajen (SDS) podala vnovično zahtevo za zaslišanje predsednika vlade Goloba na seji preiskovalne komisije, je na današnji novinarski konferenci v DZ sporočil Poglajen.

Kljub podani zahtevi pa na torkovi seji o tem po njegovih besedah niso spregovorili, ob čemer poslanec SDS predsedniku komisije Alešu Rezarju (Svoboda) očita blokiranje dela preiskovalne komisije in odkrivanja dejanskega stanja, pa tudi "eklatantno kršenje zakonodaje in poslovnika" in zlorabo položaja.

Hkrati je Poglajen izpostavil, da so opozicijski člani komisije zahtevo za zaslišanje premierja prvič podali leta 2023, do danes pa do slednjega ni prišlo. Medtem pa je DZ v začetku letošnjega leta sprejel vmesno poročilo o delu komisije, v katerem ta med drugim premierja razbremenjuje očitkov o vplivanju na datum aretacije ruskih vohunov. "V tem poročilu je predsednik komisije Rezar Roberta Goloba opral vse krivde na področju vmešavanja v delo policije pri aretaciji ruskih vohunov, po drugi strani pa v poročilu ni naslovljene nobene točke, ki bi Roberta Goloba oprala krivde, kar se tiče samega vmešavanja v delo policije," je izpostavil Poglajen.