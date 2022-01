Bodo stranke KUL in Golobovo Gibanje Svoboda našle skupne točke pred volitvami?

Robert Golob ima stranko in najožjo ekipo. "Cenim ga kot inteligentno osebo in uspešnega gospodarstvenika, seveda pa je politika nekaj povsem drugega, moramo videti, kako se bo pokazal in odrezal v tem okolju," meni Maša Kociper iz stranke SAB. "Ljudje bodo imeli na teh volitvah pestro izbiro, pričakujem, da bodo volili stranke, ki niso uglašene s sedanjo vlado, zato da bomo državi spet vrnili demokracijo," pa napoveduje Marjan Šarec .

Iskanje skupnih točk med strankami Koalicije ustavnega loka in Golobom se začne v torek, ko ga predsedniki Kula vabijo na sestanek. "Program vendarle še ni dokončno razdelan, tako da mi bomo počakali, da bo razdelan," je trenuten položaj stranke SD opisala Dominika Švarc Pipan. "Potem bomo lahko ocenili, ali smo naravni zavezniki, ali zavezniki, ali je treba še kakšen pogajalski napor vložiti v to," pred srečanjem ocenjuje Matej Vatovec iz Levice. "V kolikor pa smo se zdaj pogovarjali z Golobom in tistimi, ki sodelujejo v stranki, pa imamo kar precej skupnih točk, stališč in vrednot," dodaja Švarc Pipanova.

Danes je sicer natanko dve leti od padca vlade Marjana Šarca, ki je sledil predhodnemu odstopu Levice od nadkoalicijskega sporazuma in nato napornemu štetju glasov manjšinske vlade. Šarec je z odstopom takrat računal na volitve, a se to torej ni izšlo. "Ravnal sem demokratično, danes po dveh letih vidimo, da bi bilo veliko bolje, če bi takrat imeli volitve," danes ocenjuje Šarec.

Levica in SAB pri predlogu za spremembo načina plačevanja bolniške odsotnosti na nasprotnih bregovih

Koalicija Kul je nastala kasneje, a vlade torej ni uspela zamenjati. Zdaj imajo sklenjen povolilni sporazum, zaenkrat torej štirih strank, a med njimi so vsebinsko tudi globoka razhajanja. Razprava ob predlogu SAB za spremembo načina plačevanja bolniške odsotnosti je med SAB in Levico v sredo v Državnem zboru zvenela kot razprava med koalicijo in opozicijo.



"Ta akcija, ki bo zvrtala slabih 100 milijonov evrov letne luknje v našo javno zdravstveno blagajno, ni akcija demokratične opozicije," je bil kritičen Miha Kordiš iz Levice. "Alergični ste na vse, kar je gospodarstvo in infrastruktura, ker od začetka, tri leta samo glasujete proti, kar je infrastrukturni projekt in gospodarstvo," mu je odgovoril Marko Bandelli iz stranke SAB.

Danes v teh strankah temu ne bi pripisovali prevelike teže. "Mislim, da ni to noben znak za alarm," meni Vatovec. "Tudi mi v Kulu nikoli nismo tajili, da smo združene različne stranke, ampak razmišljamo, da je ta različnost nekaj, kar bo volivce pritegnilo," zaključuje Kociperjeva. Koalicija danes na aktualno politično dogajanje ni imela komentarja.