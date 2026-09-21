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Opozicija v interpelacijo Kajzerja, ta o 'viharju v kozarcu vode'

Ljubljana, 21. 09. 2026 07.22 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer

DZ bo danes začel redno septembrsko zasedanje, na dnevnem redu so vprašanja poslancev ministrski ekipi, medtem ko bo premier Janez Janša nanje odgovarjal prihodnji teden. Opozicijske Svoboda, SD in Levica pa bodo danes v DZ vložile interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ker da ministrstvo oz. vlada ne vodi suverene zunanje politike.

Sejo DZ bosta sicer v nadaljevanju tedna zaznamovala predloga za razrešitev predsednika in podpredsednice DZ, Zorana Stevanovića in Nataše Avšič Bogovič. Predlogoma za razrešitev bo v torek na seji namenjenih skupaj več kot 13 ur razprave.

Predlog za razrešitev Stevanovića, sicer tudi predsednika Resnice, so poleti vložili poslanci Svobode, SD in Levice, predlog za razrešitev Avšič Bogovič iz vrst največje opozicijske stranke Svoboda pa poslanci SDS, NSi in Resnice. O predlogu razrešitve DZ odloča na tajnem glasovanju. Za razrešitev je potrebnih 46 glasov, takšno večino bi lahko zagotovili poslanci Demokratov, ki se niso podpisali pod nobenega od predlogov.

V četrtek o Skoku, v petek o Black Cube

Med več zakonskimi predlogi bodo imeli poslanci v četrtek na mizi vladni predlog zakona o Skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje Specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ Skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve s tega področja.

V petek je predvidena odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na predlog opozicije, ki jih DZ poleti z zavrnitvijo dnevnega reda izrednih sej ni odredil.

Septembrska seja DZ se bo zaključila prihodnji teden v torek, ko bo med drugim tudi predsednik vlade odgovarjal na poslanska vprašanja. Ta teden bo namreč vodil slovensko delegacijo na splošni razpravi 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, ki se bo začelo v torek v New Yorku.

Kajzer interpelacijo označil za 'vihar v kozarcu vode'

Tone Kajzer
Tone Kajzer
FOTO: Bobo

Zunanji minister Tone Kajzer, ki se v New Yorku udeležuje začetka 81. zasedanja Generalne skupščine ZN, je v pogovoru s slovenskimi dopisniki v nedeljo napovedano interpelacijo opozicijskih strank označil za vihar v kozarcu vode, vendar zagotovil, da se bo na ta "legitimni instrument" opozicije pripravil.

"Interpelacija je legitimen instrument, ki ga ima v rokah opozicija, da preveri delovanje vlade. Jaz se na nek način tega - ne bom rekel - veselim, ampak mislim, da je dobro, če opozicija želi, da se pogovorimo. Jaz bom pripravil odgovor na to interpelacijo, ko bom z njo uradno seznanjen," je dejal.

"V kolikor temelji samo na tem, kar je bila že tema pogovora na odboru, pa mislim, da gre bolj za predstavo. Za - bomo rekli - bolj vihar v kozarcu vode, kot pa za resno temo. Ampak počakajmo, da vidimo, kaj so pripravili in potem se bomo uradno odzvali," je dejal.

Glede zasedanja Generalne skupščine ZN, med katero bo imel številna dvostranska srečanja, pa je menil, da se vloga učinkovitega multilateralizma v izjemno zapletenih geopolitičnih časih skuša razgraditi.

"V Ukrajini že peto leto poteka agresivna vojna, ki krši vse postulate mednarodnega prava in to izvaja ena od stalnih članic. Vidimo, da je svet v precejšnji krizi in jaz mislim, da je dobro, da potekajo pogovori. Imel bom številna dvostranska srečanja, imeli bomo tudi srečanje evropskih zunanjih ministrov, številne teme bodo prevladovale, ampak rdeča nit pa je, kako vzpostaviti mednarodni, globalni, multilateralni sistem, da bi vendarle deloval bolj učinkovito, da bi svet iz te nestabilnosti prešel v neko fazo, kjer bi lahko ponovno začeli uveljavljati mednarodni pravni red," je povedal.

Za slovensko zunanjo politiko bo multilateralizem še naprej prioriteta skupaj z mednarodnim pravom. "Težava je v tem, da velike sile - zlasti ZDA in Rusija - na te stvari gledajo drugače. Tudi Kitajska, ki je v zadnjih desetih letih pridobila veliko moč in vpliv, se sooča s podobno dilemo kot ZDA, ker večja moč in vpliv prinašata večjo odgovornost," je dejal minister. "Jaz in vlada smo zagovorniki dialoga, ne pa enostranskih dejanj," je dodal in napovedal konstruktivno, vendar bolj tiho kot glasno diplomacijo.

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