Opozicija: Z novelo zakona bo tudi policija talec Janeza Janše

DZ se je lotil prve obravnave predloga novele zakona o organiziranosti in delu v policiji, s katero bi vlada jasneje določila, katere preiskave sumov kaznivih dejanj bo NPU prevzel. Koaliciji, DeSUS in SNS se zdi primeren za nadaljnjo obravnavo, preostalemu delu opozicije pa ne. Kot opozarjajo, je tudi policija, tako kot so STA, RTV, Računsko sodišče in drugi, talec premierja Janeza Janše.

Policisti po predlogu, ki ga je na četrtkovi seji DZ predstavil minister za notranje zadeve Aleš Hojs, v času delovnega razmerja ne smejo biti člani politične stranke in ne smejo opravljati funkcije nepoklicnega župana, nepoklicnega podžupana ali občinskega svetnika. Med novostmi je tudi to, da se v primeru vnovične zaposlitve nekdanjega policista v policiji daje možnost imenovanja v isto stopnjo naziva in uvrstitev v isti plačni razred, v katerega je sodil pred prenehanjem delovnega razmerja v policiji. Po predlogu vlada ureja omejitev stavke policistov in zagotavlja boljšo organiziranost policije pri uporabi pomožne policije. Skladno s sklenjenim stavkovnim sporazumom s Policijskim sindikatom Slovenije pa določa tudi, da se lahko uslužbencem policije in javnim uslužbencem ministrstva za notranje zadeve, ki izvajajo podporne naloge za policijo, plača zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev poveča do 20 odstotkov osnovne plače.

icon-expand Po novem predlogu zakona vlada ureja tudi omejitev stavke policistov. FOTO: Shutterstock

Koalicija predlogu naklonjena V predstavitvi stališč poslanskih skupin je Branko Grims iz SDS menil, da policija po predlogu postaja bolj povezana z lokalnim okoljem. Bo tudi bolj sodobna, saj nobena enota ne bo nekaj posebnega, ampak bo delovala enotno in bo zato po njegovih besedah bolj uspešna kot do zdaj. Tudi v NSi so poudarili, da se zavzemajo za moderno in visoko odzivno policijo. Deluje naj v službi državljanov, je dejal Blaž Pavlin. Po njegovih besedah je treba izboljšati pogoje za njeno delo, da bomo dobili policijo, ki bo imela zaupanje ljudi, da varuje njihovo premoženje in zagotavlja mir.

Policija dela dobro, čeprav je zelo kadrovsko podhranjena, so navedli v SNS. Glede na to je po njihovem mnenju pomembno, da se mlade motivira za poklic policista. NPU pa bi moral delovati drugače in bolj uspešno preiskovati denimo huda kazniva dejanja s področja pranja denarja, je menil Dušan Šiško.

Glavno vodilo pri pripravi sprememb je učinkovitejše delovanje policije kot celote, je poudaril tudi Dušan Verbič iz SMC. Spreminjajo se določbe glede usmerjanja in nadzora nad delom policije, posledično se dopolnjuje tudi člen, v katerem se opredeljuje zahteva za poročanje, je povedal. V DeSUS se s koalicijo strinjajo. Predlog odpravlja težave, ko državni tožilec po prejetju obvestila policije o zadevi, pri kateri so razlogi za sum kaznivega dejanja, ni prevzel usmerjanja, je dejal Robert Polnar. Namigovanja, da želi vlada ukiniti Nacionalni preiskovalni urad (NPU) oz. izničiti njegovo avtonomnost, so po njegovi oceni neresna. V opoziciji zelo ostri. Prepričani, da se uvaja politična policija Zdaj bo šlo za politično policijo, so menili v LMŠ. Z doslednim nastavljanjem strankarskih in stranki SDS zvestih kadrov na vsa ključna mesta v sistemu policije smo prešli v fazo, ko je policija praktično že politično obvladana, da se spreminja v podaljšano roko politike, je poudaril Rudi Medved. V SD po besedah Predraga Bakovića ocenjujejo, da posamezne predlagane rešitve izhajajo celo iz osebnih konfliktov med resornim ministrom in nekaterimi neposlušnimi pripadniki policije. Razloge za odhode iz policije v zadnjem času vidijo tudi v političnem pritisku z vrha ministrstva in policije. Predlog je po stališču Levice, ki ga je predstavila Nataša Sukič, še eden v nizu zakonov, ki so "strokovno neutemeljeni, škodljivi in po meri oblasti, ne ljudi". "Tako kot STA, RTV, Računsko sodišče in drugi nepogrešljivi gradniki demokratične družbe je tudi policija talec premierja Janeza Janše," je menila.

Nepovezani poslanci so prav tako spomnili, da policija vodi več preiskav, kjer so osumljenci predstavniki vlade. Po besedah Janje Sluga je več kot očitno da vlada želi dobiti vzvod za vpogled v stanje preiskav v predkazenskem postopku.