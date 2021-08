Opozicija poziva k hitremu ukrepanju in razglasitvi podnebne krize

Opozicijske poslanske skupine zahtevajo sklic nujne seje odbora za okolje. Podnebne spremembe niso stvar leve ali desne politične orientacije, ampak odgovornost vseh, so opozorile ob predstavitvi zahteve. Prepričane so, da je nujno odločno in hitro ukrepanje, parlament pa da mora razglasiti podnebno krizo.

icon-expand Opozicija zahteva sklic nujne seje odbora za okolje na temo podnebne krize FOTO: Bobo

Predstavniki petih poslanskih skupin iz vrst opozicije (LMŠ, SD, SAB, Levica in NeP) so spomnili na nedavno poročilo Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC), ki je opozorilo, da postajajo podnebne spremembe realnost hitreje, kot so strokovnjaki pričakovali doslej, ter da se določenim spremembam ne bo mogoče več izogniti. Povprečna globalna temperatura ozračja bo že okoli leta 2030 glede na predindustrijsko dobo višja za 1,5 stopinje Celzija, so zapisali znanstveniki.

Slovenija mora nemudoma pristopiti k ukrepom za naslovitev podnebnih sprememb, je na novinarski konferenci v DZ danes poudaril Andrej Rajh (SAB). Med drugim je izpostavil pravičen in hiter prehod k obnovljivim virom energije, vlaganja v prijaznejšo mobilnost in prestavitev prometa s cest na železnice. "Podnebne spremembe niso stvar ne leve, ne desne politične orientacije, ampak so odgovornost nas vseh," je izpostavil. Podnebne spremembe niso nekaj abstraktnega, ampak so dejstvo, ki ga lahko občuti vsak. "Potreben je dodaten razmislek, potrebno je posodobiti obstoječe strategije, vključiti zadnja dognanja stroke in ukrepati hitro," je prepričan Edvard Paulič (LMŠ). Dejan Židan (SD) je spomnil na doslej neuspele poskuse opozicije, da bi tudi slovenski parlament razglasil okoljsko oziroma podnebno krizo. "Moramo si priznati, da živimo v času okoljsko-podnebne krize. To mora priznati tudi ta parlament, da vemo, da mora vsak naš korak, vsako naše dejanje, zmanjševati vplive okoljsko-podnebne krize in pomagati tam, kjer so težave," je prepričan. "Verjamem, da bomo kot opozicija z dokumenti pokazali, kako je treba v Sloveniji ukrepati," je poudaril Židan in napovedal, da bo ustrezne pobude opozicija pripravila zelo kmalu.