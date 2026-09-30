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Slovenija

Opozicija vladi očita poskuse podrejanja neodvisnih medijev

Ljubljana, 30. 09. 2026 12.40 pred 49 minutami 2 min branja 21

Avtor:
STA
Izredna seja DZ

Opozicija zahteva nujno sejo odbora DZ za kulturo zaradi politike vlade, ki ji očitajo, da si poskuša z novo medijsko zakonodajo in različnimi manevri za odvzem financiranja podrediti neodvisne medije. Koaliciji na čelu s SDS so očitali tudi kršenje evropske zakonodaje ter poskuse utišanja strokovne javnosti in civilne družbe.

"Zahtevamo sklic nujne seje odbora za kulturo, ker se ne strinjamo s trenutno politiko, ki si želi podrediti neodvisne medije. To počne s finančnim izčrpavanjem medijev, s preklicevanjem že obstoječih razpisov in pozivov za sofinanciranje ter s predlogom nove medijske zakonodaje," je na današnji novinarski konferenci opozicijskih strank v DZ povedala Sara Žibrat (Svoboda).

Največji koalicijski stranki je očitala, da želi prevzeti nadzor nad celotno medijsko krajino - na čelu z Radiotelevizijo Slovenija (RTVS). "SDS dejansko želi ukiniti rtv-prispevek, nato pa RTVS financirati preko proračuna, in to bo naš denar, ki ga bodo porabljali za svoj strankarski medij," je dejala.

Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je bila prav tako kritična do potez vlade Janeza Janše, ki po njenih besedah želi uničiti vse javne in neodvisne medije. "Sami najvišji predstavniki vlade, recimo predsednik vlade, nekritično povzemajo informacije po socialnih omrežjih, ki ne morejo nadomestiti kredibilnih in neodvisnih medijev. Dolžnost države je, da jih financira, to konec koncev pravi tudi Evropska unija in vse resolucije," je dejala.

"Država ni last ene ali druge vlade (...). Tisti, ki je na oblasti, z državo ne more upravljati tako, da sistematično uničuje vse, kar mu ni všeč. Kdor ni pripravljen slišati kritičnega glasu ali druge strani, ni dovolj sposoben, da bi lahko vladal," je še dejala Vrečkova.

Asta Vrečko , Matjaž Han in Meira Hot
Asta Vrečko , Matjaž Han in Meira Hot
FOTO: Bobo

Nestrinjanje z ravnanjem vlade na področju medijev je izrazil tudi poslanec SD Darko Ratajc. "Mediji morajo ostati neodvisni, mediji morajo biti tisti, ki nas seznanjajo z realnimi dejstvi, ne pa da so v rokah vladajoče politike," je dejal.

Žibratova je povedala, da nujna seja odbora za kulturo še ni sklicana, so pa že v petek vložili zahtevo za sklic. Dodala je, da si na seji želijo prisotnosti strokovne javnosti, denimo predstavnikov RTVS in Društva novinarjev Slovenije, saj trenutna koalicija po njenih besedah ovira resno strokovno razpravo v DZ, želi utišati strokovno javnost in tudi civilno družbo.

V Bruslju po njenih besedah že pripravljajo tudi pismo Evropski komisiji glede več potez vlade, ki jih v Svobodi vidijo kot sporne, vključno z medijsko zakonodajo. Vladi očitajo kršenje evropske zakonodaje in škodovanja mednarodnemu ugledu Slovenije - "noben pameten investitor ne bo investiral v novo Madžarsko," je še dejala.

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vlada opozicija mediji neodvisni podrejanje

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KOMENTARJI21

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pusi
30. 09. 2026 13.41
Ukinit to hamas tv srranje
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+1
1 0
rahlo_nepristranski
30. 09. 2026 13.33
Hahaha tapravi se oglašajo, ki imajo pod svojim okriljem vse glavne mainstream medije od tega portala in 24ur na tvju, do rtvja, dnevnika itd. Pa to so/ste smešni res
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+9
9 0
Stajerc 1988
30. 09. 2026 13.32
Dajte levi delat, al pa pojdite domov. Ne mi več jokat, 4 leta ste bluzili, zdaj pa še nagajate.
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+8
9 1
St. Gallen
30. 09. 2026 13.32
Mediji so vecinoma levi ze 85let
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+7
8 1
marker1
30. 09. 2026 13.31
Vsaka vas že ima svoj radio, vsako mestece najmanj en kanal tv. To je za majhno državico z dobra dva milijona prebivalcev metanje denarja skozi okno. Treba je skrčiti število tv in radio postaj.
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+1
2 1
Misika1967
30. 09. 2026 13.26
Potem tudi ukinit noro tv ta je desna tv. Niti blokirat tega ne mores,placas jo v paketu pa je sploh noces.
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-7
2 9
marker1
30. 09. 2026 13.32
Tudi RTV Slo programi so v paketu, pa jih sploh nočeš.
Odgovori
+3
4 1
marker1
30. 09. 2026 13.40
Ne moreš ukiniti Novo24tv, ker je ne plačuješ.
Odgovori
0 0
rahlo_nepristranski
30. 09. 2026 13.44
Nihče nič ne plačuje Nove tv, ne laži lažnjivec
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0 0
JApajaDAja
30. 09. 2026 13.24
ktivistov največji strah je odvzem zvočnikov in odtegnitev financiranja..
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+8
9 1
marker1
30. 09. 2026 13.22
Neodvisni mediji niso bili nikoli v soglasju z desno vlado ali desno opozicijo. Naj se ukvarjajo z levo stranjo in z vlado v senci.
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+8
10 2
velikiblek
30. 09. 2026 13.20
Levica ima pod kontrolo 90% medijev in jim še to ni dovolj. RTV plačujemo vsi, pa je to medij Levice in Svobode.
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+9
12 3
BBcc
30. 09. 2026 13.21
Aja zato je sedanja vlada vedno tam. Meni se trenutno zdi da je to desni medij.
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-10
0 10
Misika1967
30. 09. 2026 13.28
Tudi noro tv placujemo vsi v paketu. Operater placuje delez od narocniskega paketa .
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-6
0 6
rahlo_nepristranski
30. 09. 2026 13.34
Bbcc, misika oba lažeta
Odgovori
+2
2 0
marker1
30. 09. 2026 13.18
Sindrom odtegnitve od oblasti in od nebrzdanega plenjenja državnega denarja pustoši po levi strani.
Odgovori
+6
8 2
Misika1967
30. 09. 2026 13.28
Sindrom pobesnelega ropanja drzavnega denarja pa je sedaj.
Odgovori
-5
0 5
marker1
30. 09. 2026 13.34
Bejž no!
Odgovori
+3
3 0
Slovener
30. 09. 2026 13.11
Opozicija vladi očita poskuse podrejanja neodvisnih medijev, kar je bilo jasno razvidno pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami !
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+4
4 0
kunccix
30. 09. 2026 13.11
Desnim to paše… zunaj jufka, znotraj pa farški… potrebujejo nadzor in trdo besedo in roko
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-2
2 4
zmerni pesimist
30. 09. 2026 13.10
Ta je pa dobra ni ne za ne vile ne za na lopato
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+3
3 0
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