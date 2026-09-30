Opozicija vladi očita poskuse podrejanja neodvisnih medijev

"Zahtevamo sklic nujne seje odbora za kulturo, ker se ne strinjamo s trenutno politiko, ki si želi podrediti neodvisne medije. To počne s finančnim izčrpavanjem medijev, s preklicevanjem že obstoječih razpisov in pozivov za sofinanciranje ter s predlogom nove medijske zakonodaje," je na današnji novinarski konferenci opozicijskih strank v DZ povedala Sara Žibrat (Svoboda).

Največji koalicijski stranki je očitala, da želi prevzeti nadzor nad celotno medijsko krajino - na čelu z Radiotelevizijo Slovenija (RTVS). "SDS dejansko želi ukiniti rtv-prispevek, nato pa RTVS financirati preko proračuna, in to bo naš denar, ki ga bodo porabljali za svoj strankarski medij," je dejala.

Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je bila prav tako kritična do potez vlade Janeza Janše, ki po njenih besedah želi uničiti vse javne in neodvisne medije. "Sami najvišji predstavniki vlade, recimo predsednik vlade, nekritično povzemajo informacije po socialnih omrežjih, ki ne morejo nadomestiti kredibilnih in neodvisnih medijev. Dolžnost države je, da jih financira, to konec koncev pravi tudi Evropska unija in vse resolucije," je dejala.

"Država ni last ene ali druge vlade (...). Tisti, ki je na oblasti, z državo ne more upravljati tako, da sistematično uničuje vse, kar mu ni všeč. Kdor ni pripravljen slišati kritičnega glasu ali druge strani, ni dovolj sposoben, da bi lahko vladal," je še dejala Vrečkova.