Opozicija za sodelovanje, a brez nesoglasij ne gre

Kot smo poročali, je prvak LMŠ Marjan Šarec predsednikom ostalih strank, združenih v tako imenovano koalicijo ustavnega loka, poslal pobuda za sklenitev dogovora o povolilnem sodelovanju. Ta bi po Šarčevem predlogu vseboval zgolj tri točke: normalizacijo Slovenije in vrnitev k ustavnim temeljem, oblikovanje vlade brez strank in posameznikov, ki podpirajo vlado Janeza Janše, ter zavezo, da bo mandatarja izbrala stranka, ki bo prejela največ glasov.

Predsednica SD Tanja Fajon je poziv pozdravila. "Veseli me, da je volja za povezovanje dozorela pri vseh opozicijskih strankah," je zapisala, hkrati pa spomnila, da so v njeni stranki podoben predlog posredovali že konec junija. Strankam opozicije zdaj predlaga, da bi se o sodelovanju pogovorili na sestanku naslednji teden.

"Socialni demokrati namreč ocenjujemo, da za uspešnost povezovanja niso dovolj minimalne zaveze, ki si jih strnil v predlog treh točk, ampak močna skupna ambicija, da spremenimo Slovenijo in jo pripravimo na številne izzive, ki jih imamo na socialnem, gospodarskem, podnebnem in okoljskem področju." je Fajonova še zapisala v odgovor Šarcu. In poudarila: "Ne pozabimo, da vzpon skrajnih desnih politik omogoča razočaranje nad tem, da zmerne in levosredinske vlade niso bile sposobne uresničiti pričakovanj ljudi in potreb naše skupnosti."

Levica poziv pozdravlja, a ima dodatne predloge

"Opozicija mora predstaviti jasno vizijo za Slovenijo in se zavezati, da ne bo nadaljevala škodljivih politik – ne trenutne, ne prejšnjih vlad. Pobudo za povolilno sodelovanje zato pozdravljamo," so se odzvali iz Levice in dodali, da nameravajo, podobno kot SD, dodatne predloge podati na sestanku opozicije.

Dodali so, da so vedno zagovarjali pred- in povolilno sodelovanje strank trenutne opozicije, "saj le tako lahko rešimo državo iz primeža korumpirane oblasti Janeza Janše, ki spodkopava temelje demokratične ureditve pri nas".