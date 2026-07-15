Opozicija za vpis socialnega dialoga v ustavo

Predlog za začetek postopka za spremembo tretjega poglavja ustave z osnutkom ustavnega zakona so vložili v zakonodajni postopek danes. Hot je v izjavi za medije spomnila, da ima Slovenija na področju socialnega dialoga več kot 30 let izkušenj in da je Ekonomsko-socialni svet pomembno prispeval k sprejemanju zahtevnih reform, vključevanju Slovenije v EU ter ohranjanju socialnega miru in stabilnosti.

"Če je socialna država zapisana v ustavi, potem mora biti v njej zapisan tudi dialog, s katerim se socialna država uresničuje," je poudarila Meira Hot. Ustavna zaščita socialnega dialoga bi tako jasno določila, da je sodelovanje delavcev, delodajalcev in države trajen temelj socialne, demokratične in odgovorne slovenske države.

O vprašanjih, ki neposredno vplivajo na življenje ljudi, se po njenih besedah ne sme odločati brez dialoga. "Ko država sprejema odločitve, ki pomembno vplivajo na položaj ljudi, delovna mesta, plače, pokojnine, socialno varnost, pogoje dela ali konkurenčnost gospodarstva, morajo biti socialni partnerji pravočasno in resno vključeni," je poudarila.

Zagotovila je, da njihov predlog socialnim partnerjem ne daje pravice veta in ne zmanjšuje pristojnosti DZ, vlade ali drugih organov. Mora pa biti socialni dialog sestavni del odločanja in ne sme biti odvisen od vsakokratne dobre volje oblasti. "Nobena vlada socialnega dialoga ne bi smela uporabljati zgolj in samo takrat, ko ji to ustreza, in ga prezreti takrat, ko so stališča socialnih partnerjev kritična ali politično neprijetna," je menila.

Poslanka Svobode Tereza Novak je dejala, da socialni dialog ni enostaven proces, je pa nujen. "Če želimo sprejemati zakone, ki bodo imeli širšo podporo, ki ne bodo le glas posameznih interesnih skupin, potem je nujno, da socialni dialog vodimo ob vsaki priložnosti, za vsak zakon," je zahtevala.

V poslanski skupini Levice in Vesne vidijo socialni dialog kot eno od ključnih civilizacijskih norm. "Vendar kaže, da ni tako," je dejal Vladimir Šega. Spomnil je na postopek sprejemanja novele zakona o delovnih razmerjih, s katero so uvedli spremembe glede plačevanja članarine sindikatom, ki je potekal povsem mimo socialnega dialoga. "Ta vlada je že enkrat kršila socialni dialog z dokaj nepomembno zgodbo in verjamemo, da ga ima namen še večkrat kršiti," je bil kritičen.

Hot je dodala, da predlog za vpis socialnega dialoga ni uperjen zoper obstoječo vlado. Vprašanje socialnega dialoga je namreč treba zaščititi ob katerikoli vladi in z zapisom v ustavo se bo zagotovilo, da ga ni mogoče zaobiti.