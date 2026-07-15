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Slovenija

Opozicija za vpis socialnega dialoga v ustavo

Ljubljana, 15. 07. 2026 14.36 pred 25 dnevi 2 min branja 7

Avtor:
STA M.V.
Tereza Novak

V poslanskih skupinah Svoboda, SD in Levica Vesna predlagajo vpis socialnega dialoga v ustavo. Gre za enega najbolj demokratičnih mehanizmov za usklajevanje interesov delavcev, delodajalcev in države, ki ne bi smel nikoli biti ovira pri odločanju, je pojasnila poslanka SD Meira Hot. Pričakujejo podporo vseh parlamentarnih strank.

Predlog za začetek postopka za spremembo tretjega poglavja ustave z osnutkom ustavnega zakona so vložili v zakonodajni postopek danes. Hot je v izjavi za medije spomnila, da ima Slovenija na področju socialnega dialoga več kot 30 let izkušenj in da je Ekonomsko-socialni svet pomembno prispeval k sprejemanju zahtevnih reform, vključevanju Slovenije v EU ter ohranjanju socialnega miru in stabilnosti.

"Če je socialna država zapisana v ustavi, potem mora biti v njej zapisan tudi dialog, s katerim se socialna država uresničuje," je poudarila Meira Hot. Ustavna zaščita socialnega dialoga bi tako jasno določila, da je sodelovanje delavcev, delodajalcev in države trajen temelj socialne, demokratične in odgovorne slovenske države.

O vprašanjih, ki neposredno vplivajo na življenje ljudi, se po njenih besedah ne sme odločati brez dialoga. "Ko država sprejema odločitve, ki pomembno vplivajo na položaj ljudi, delovna mesta, plače, pokojnine, socialno varnost, pogoje dela ali konkurenčnost gospodarstva, morajo biti socialni partnerji pravočasno in resno vključeni," je poudarila.

Zagotovila je, da njihov predlog socialnim partnerjem ne daje pravice veta in ne zmanjšuje pristojnosti DZ, vlade ali drugih organov. Mora pa biti socialni dialog sestavni del odločanja in ne sme biti odvisen od vsakokratne dobre volje oblasti. "Nobena vlada socialnega dialoga ne bi smela uporabljati zgolj in samo takrat, ko ji to ustreza, in ga prezreti takrat, ko so stališča socialnih partnerjev kritična ali politično neprijetna," je menila.

Poslanka Svobode Tereza Novak je dejala, da socialni dialog ni enostaven proces, je pa nujen. "Če želimo sprejemati zakone, ki bodo imeli širšo podporo, ki ne bodo le glas posameznih interesnih skupin, potem je nujno, da socialni dialog vodimo ob vsaki priložnosti, za vsak zakon," je zahtevala.

V poslanski skupini Levice in Vesne vidijo socialni dialog kot eno od ključnih civilizacijskih norm. "Vendar kaže, da ni tako," je dejal Vladimir Šega. Spomnil je na postopek sprejemanja novele zakona o delovnih razmerjih, s katero so uvedli spremembe glede plačevanja članarine sindikatom, ki je potekal povsem mimo socialnega dialoga. "Ta vlada je že enkrat kršila socialni dialog z dokaj nepomembno zgodbo in verjamemo, da ga ima namen še večkrat kršiti," je bil kritičen.

Hot je dodala, da predlog za vpis socialnega dialoga ni uperjen zoper obstoječo vlado. Vprašanje socialnega dialoga je namreč treba zaščititi ob katerikoli vladi in z zapisom v ustavo se bo zagotovilo, da ga ni mogoče zaobiti.

SOCIALNI DIALOG USTAVA PODPIS
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KOMENTARJI7

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Smuuki
15. 07. 2026 20.14
Kaj so počeli ko so imeli večino v vladi? So se šele zdaj zbudili?
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+1
1 0
bojer
15. 07. 2026 18.29
Za nas slovence je nekaj pomembnih zadev o katerih se ne bi mogli ali smeli odločati poslanci v odvisnosti s katero nogo vstane ali kakšne barve je. Menim, da so to področja šolstva, upokojencev, zdravstva in še kaj, na teh področjih bi morala veljati ustavna večina ne odvisno kdo nam vlada.
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+1
2 1
ap100
15. 07. 2026 17.02
pa kaj je s temi evaki, v ustavo je nujno dati pravico opravljanja osnove potrebe v naravi
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+1
2 1
marker1
15. 07. 2026 16.24
Nočem socialne države. Hočem tako visoko plačo, da mi ne bo treba prosjačiti državo za pomoč. Država preveč vzame, potem pa po drobtinicah vrača in se potem hvali, kako je socialna.
Odgovori
+4
4 0
Bella Ciao1
15. 07. 2026 14.48
Le kdo na desni bi to lahko razumel?
Odgovori
-3
1 4
JApajaDAja
15. 07. 2026 14.43
...trezika,4 leta ste imeli čas....za spremembo ustave je treba 2/3 glasov v dz.....
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+8
8 0
zorkom
15. 07. 2026 15.30
ženska ima pozni vžig po 4rih letih na oblasti včasih smo rekli albanske svečke
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+5
5 0
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