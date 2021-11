Del opozicije zahteva sklic nujne seje glede nadzora javnih financ

Je pa družba Gen Energija na skupščini Gen-I podala predlog, da se v upravo imenuje Jureta Sokliča in Davorja Dimiča, a predlog ni bil sprejet. Če dogovora med družbenikoma – drugi družbenik Gen-I je podjetje Gen-El – do takrat ne bo, bi lahko začasnega vodjo družbe imenovalo sodišče. Golob je opozoril, da so v družbi pripravili načrt razogljičenja, ki predstavlja tudi poslovno priložnost, a ga je politika zavrnila. To je po njegovem razlog, da mora oditi.

Golob je glede političnega kadrovanja spregovoril tudi v petkovi oddaji 24UR ZVEČER. Meni, da se z menjavo predsednika uprave mudi zato, ker so si razdelili teren in zdaj vsak pleni, kjer je možno. "In ta nesrečnež, ki naj bi prišel na moje mesto, tudi vizije ni imel časa pripraviti, saj do jutra sploh ni vedel, da bo kandidiral za predsednika uprave," je dejal. Poudaril je tudi, da slovenska vlada ni naredila še nič, da bi poskrbela za energetsko krizo gospodarstva in dodal, da je vsak državljan lahko politični aktivist, a dodal, da svoje stranke ne namerava ustanoviti.