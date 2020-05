Opozicija zahteva sklic nujne seje odbora za zunanjo politiko in pravosodje

V parlamentarni stranki so prepričani, da gre za nevaren trend, ki sovpada z izkoriščanjem in zlorabo oblasti. Po njihovem mnenju vladajoča SDS poskuša družbo spremeniti v avtoritarni sistem po vzoru Madžarske. Ob tem so se dotaknili vladavine Viktorja Orbana in njegovega modela avtoritarnega vladanja. "Glede na to, da je tesna politična, kapitalska, medijska in prijateljska vez med Janezom Janšo in Viktorjem Orbanom več kot očitna, je utemeljena skrb, da bo Slovenija pod taktirko trenutnega predsednika vlade šla po poti Madžarske," se bojijo v Levici. Opozorili so tudi na širjenje strahu, neresnic, diskreditacijo političnih nasprotnikov, drugače mislečih in medijev.