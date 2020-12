Opozicija zahteva ustavno presojo sklepa o nedopustnosti referenduma o SV

Levica in SD sta 26. novembra v DZ vložili več kot 28.000 podpisov za začetek referendumskih postopkov glede zakona o investicijah v Slovenski vojski (SV) v letih od 2021 so 2026, ki v omenjenem obdobju predvideva 780 milijonov evrov sredstev za vojaške naložbe. DZ je dan zatem potrdil sklep o nedopustnosti referenduma. Ministrstvo za obrambo je predlog sklepa podkrepilo s pravnim mnenjem.

Poslanci Levice, LMŠ, SD in SAB pa so s prvopodpisanim vodjem poslanske skupine Levica Matejem T. Vatovcem danes vložili zahtevo za oceno ustavnosti omenjenega sklepa. Ustavnemu sodišču predlagajo, da ugotovi neustavnost sklepa in ga odpravi.

" Tako kot je bila v prejšnji krizi na tnalu likvidnost ali solventnost države in javnih financ, sta tokrat na tnalu demokracija in ustavna ureditev ," meni Mesec. Odločitev ustavnega sodišča pričakuje v 30 dneh.

Obrambni minister Matej Tonin se je za predlog sklepa o nedopustnosti referenduma po njegovem mnenju odločil šele takrat, ko je ugotovil, da lahko zberejo podpise za referendum, in da " za zapravljanje 780 milijonov evrov za vojsko nima podpore javnost i".Prav tako Slovenija trenutno ni v vojni nevarnosti, " pač pa je ogrožena zdravstveno, socialno in gospodarsko ", je še ocenil Mesec.

Poslanka LMŠ Tina Heferle je ocenila, da ne gre za zakon, od katerega bi bil odvisen obstoj varnosti in obrambe države, pač pa za navaden zakon o investicijah in državljani bi morali imeti pravico o tem odločati na referendumu. "Da je tej vladi postalo samoumevno prepovedovati referendumsko pobudo, je nevarno in kaže na to, da ima velik problem z demokracijo," je poudarila.

Poslanka SD Meira Hotmeni, da smo zadnje mesece priča sistematični razgradnji pravne države. Po njenem mnenju je koalicija s sklepom o nedopustnosti referenduma arbitrarno posegla v nekaj, kar bi moralo biti v demokratičnih državah samoumevno, torej dopustiti ljudem do soodločanja na referendumu. "Koalicija je ustavo prodala za 780 milijonov evrov," meni poslanka.

Poslanec SAB Marko Bandelli je spomnil na aktualne razmere, povezane z epidemijo. Po njegovih besedah je država popolnoma na kolenih na več področjih, medtem pa se pogovarjajo o ustavni presoji sklepa o nedopustnosti referenduma o vojaških naložbah. "Povejte, kdo je tu nor," je pozval. Bandelli ocenjuje, da morajo o teh vojaških naložbah odločiti državljani.