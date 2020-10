Opozicija zaradi spornih političnih kadrovanj zahteva sklic izredne seje

Predlagatelji izredne seje DZ menijo, da so vladni pritiski in sporna politična kadrovanja v nasprotju z ustavnimi določbami, ki določajo, da je Slovenija demokratična in pravna država. Kot nedopustna so izpostavili nižanje strokovnih standardov za opravljanje posameznih delovnih mest oz. funkcij in imenovanje "politično zvestih kadrov, ki bodo vplivali na postopke zoper posamezne politike in njihove politične stranke".

V obrazložitvi so spomnili, daje vladna koalicija s"političnim kadrovanjem" začela že na prvi nočni seji 13. marca, ko so med drugim z mesta generalne direktorice policije razrešili Tatjano Bobnar. Našteli so tudi kadrovske menjave na Nacionalnem preiskovalnem uradu in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ter na področju medijev.