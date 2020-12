PRENOS V ŽIVO: Opozicija zaradi STA zahteva nujno sejo odbora za kulturo

Ob predstavitvi zahteve je poslanka Lidija Divjak Mirnik (LMŠ) povedala, da je ustavitev financiranja del načrta, ki Slovenijo vodi v diktaturo, hkrati pa še en dokaz, da želi premier Janez Janša popoln nadzor nad mediji in njihovim poročanjem. Dodala je, da bodo v opoziciji uporabili vse vzvode, ki jih imajo na voljo, da ustavijo škodljivo delovanje vlade.

Čeprav imajo LMŠ, SD, Levica in SAB v 19-članskem odboru le sedem predstavnikov, so možnosti, da bodo z zahtevo, naj vlada nemudoma zagotovi zadostno financiranje STA, uspele, velike. Ponedeljkov sklep je namreč na noge spravil ne le večino opozicije, ampak tudi SDS-ove koalicijske partnerice. Nesprejemljivo, nedopustno, brez ustrezne pravne podlage, so se vrstili njihovi odzivi. Stranka upokojencev je zahtevala "takojšen umik sklepa, s katerim brez predhodne in argumentirane razprave vlada močno posega v slovenski medijski prostor", podoben poziv je prišel tudi iz vrst SMC, medtem ko bodo v NSi od vlade zahtevali pojasnila. Ob čemer nikakor ne moremo mimo dejstva, da je bil sklep sprejet na seji vlade, v kateri sodelujejo.

Kot smo izvedeli, bodo na sejo odbora poleg pristojnega ministra Vaska Simonitija povabili tudi glavna akterja spora, vodjo vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Uroša Urbanijo in direktorja STA Bojana Veselinovića.

Zahtevali informacije, do katerih nimajo pravice

Že včeraj so v Društvu novinarjev Slovenije ostro obsodili zadnjega v vrsti vladnih pritiskov na medije, danes pa so sicer precej manj kritičen odziv poslali tudi iz Združenja novinarjev Slovenije. Ukom in STA so pozvali, naj čim prej najdeta skupno rešitev. "STA, ki jo v 60 odstotkih financira Ukom, naj bi namreč imela denar le še za novembrske plače," so zapisali. In še: "Če je težava zgolj v tem, da lahko določene podatke zahteva le vlada, katere del je sicer Ukom, naj podatke pač zahteva vlada, direktor STA pa naj jih nato brez odlašanja posreduje. Verjamemo namreč, da ima vlada kot družbenica STA pravico, da se natančno seznani s poslovanjem družbe in tudi s tem, zakaj se porablja javni denar."

Spomnimo. Ukom je na STA in njeno vodstvo v zadnjem mesecu in pol naslovil pravi plaz zahtev po informacijah, češ da ima kot financer agencije pravice pridobiti podatke o poslovanju. Veselinović zagovarja stališče, da lahko kot edini družbenik to stori le vlada. A to ni edina srž spora. Urbanija pričakuje tudi informacije, ki se nanašajo na tržno poslovanje tiskovne agencije - torej na del, ki je ločen od javne službe in tudi ni del javnega financiranja.

Za pojasnila pravnega vidika spora smo prosili odvetnika družbe Pro Plus d.o.o. Ceneta Grčarja. Vlada izvaja pravice (edinega) družbenika, kar pomeni, da ima pravico do vseh informacij, ki se tičejo poslovanja. To so finančni podatki, potrjevanje rezultatov in podobno, nikakor pa sem ne sodijo vprašanja, ki se tičejo konkretnih uredniških odločitev, je dejal. "STA ni tovarna ampak medij, kar pomeni, da ima uredništvo določeno samostojnost pri uredniških zadevah, ki jih ni dolžno pojasnjevati niti družbeniku. Poleg zakona o gospodarskih družbah je treba upoštevati še zakon o medijih, ki določa neodvisnost novinarjev in uredništva," je še pojasnil. O vlogi Ukoma pa: je le servis pri izplačevanju financiranja.

Zmotila jih je tudi vsebina

Prav tako ni jasno, na kakšen način naj bi zahteve po upravičevanju poročanja zagotavljale zakonsko določeno avtonomijo in uredniško neodvisnost tiskovne agencije, sploh ker vse skupaj zelo smrdi po osebnem maščevanju. Kot je že včeraj opozoril medijski strokovnjak Marko Milosavljević, je namreč iz časovnice, pa tudi vsebine vprašanj jasno, kaj je sprožilo gonjo proti STA: intervju z reperjem Zlatkom, ki je konec oktobra Janeza Janšo tako zelo zmotil, da je tiskovno agencijo označil za "nacionalno sramoto" in "eklatantno zlorabo imena, ki ga nosi". Janša je namreč ugotovil, da so ostremu kritiku vlade Zlatku namenili več besed kot njegovemu srečanju z madžarskim kolegom Viktorjem Orbanomob odprtju daljnovoda Cirkovce-Pince.

Zanimivo: Ukom je med drugim STA vprašal, "koliko intervjujev s tovrstnimi pevci iz sveta zabavne glasbe (kot je Zlatan Čordić Zlatko) je agencija STA opravila v zadnjem letu" in "koliko intervjujev so naredili s tistimi, ki so izdali nov CD", pričakoval pa je tudi primerjavo dolžine vseh intervjujev.

Pojasnila, da sta poročilo in intervju različna novinarska žanra ter da so Zlatku namenili eno, Janši in Orbanu pa več novic, so naletela na gluha ušesa, Janša pa se za zmerjanje na družbenih omrežjih nikoli ni opravičil.

EANA poziva vlado, naj preneha izvajati pritisk na STA

Podporo neodvisni STA je danes izrazilo tudi Evropsko združenje tiskovnih agencij (EANA). Slovensko vlado so pozvali, naj zagotovi, da se končajo kakršni koli nadaljnji ukrepi proti STA, ki bi spremenili potek dela, ugled in poslovanje agencije. Množični mediji so temelj demokracije, tiskovne agencije pa hrbtenica svobodnih medijev, poudarjajo. "Še več, nacionalne tiskovne agencije predstavljajo enega najpomembnejših glasov svojih držav v svetu. Zato je ohranjanje svobode teh glasov, zlasti v kriznih časih, v kakršnih smo zdaj, najpomembnejše tako za medijsko krajino kot za ohranjanje demokratičnih družb," sta v izjavi poudarila predsednik združenja in direktor nemške tiskovne agencije DPA Peter Kropsch ter generalni sekretar EANE Alexandru Giboi.

Direktorica Evropske zveze novinarjev (EFJ) Renate Schroederpa je opozorila, da ustavitev financiranja Slovenske tiskovne agencije predstavlja veliko grožnjo medijskemu pluralizmu in medijski svobodi v Sloveniji.