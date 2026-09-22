Opozicijo napoved reforme 'na nek način kar prestrašila', zahtevajo sejo

Vodja poslanske skupine Levica Asta Vrečko je v izjavi za medije dejala, da jih je napovedana šolska reforma ministra za izobraževanje Boruta Rončevića "na nek način kar prestrašila" in da "napovedati nekaj tako resnega, kar se igra z življenji naših najmlajših, mladine in tudi s prihodnostjo Slovenije tako vehementno po objavi rezultatov bralne pismenosti, ne pritiče ne ministru, ne funkciji, ne resnosti situacije".

Opozorila je, da naj bi se devetletko nadomestilo z osemletko praktično čez noč, kljub temu da se je uvajala dolgo, za spremembo pa so stali strokovnjaki. Vprašala se je, ali bodo čez dve ali tri leta prešli na sedemletno oziroma šestletno izobraževanje, če ne bo boljših rezultatov? Poudarila je, da obstajajo mehanizmi, kako bralno pismenost popraviti, med drugim je treba začeti pri bralni pismenosti odraslih, v šolskih knjižnicah in pri promoviranju znanja in branja. Opozorila je še na napovedi vlade o zmanjševanju zaposlenih v javni upravi, preveč naj bi bilo tudi učiteljev, in napovedi ministra o ideološki nevtralizaciji šolstva ter večjega financiranja zasebnega šolstva. "Vse to vodi v oslabitev javnega šolstva in položaja učitelja, zato da bi se zagnalo tiho in počasno privatizacijo slovenskega šolstva," meni Vrečko. Na nujni seji odbora bodo zato zahtevali odgovore, analize in vključitev deležnikov v kakršnokoli razpravo, ki naj bi vodila do reforme šolstva.

Spremembe v šolstvu FOTO: Bobo