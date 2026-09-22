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Slovenija

Opozicijo napoved reforme 'na nek način kar prestrašila', zahtevajo sejo

Ljubljana, 22. 09. 2026 14.21 pred 1 uro 3 min branja 10

Avtor:
STA N.Š.
Spremembe v šolstvu

Poslanske skupine Levica, Svoboda in SD zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za izobraževanje, mladino in znanost, na kateri bi razpravljali o napovedani šolski reformi in kadrovskih rezih v vzgoji in izobraževanju. Prepričani so, da javna šola potrebuje več učiteljev, boljše pogoje za delo in premišljene ukrepe in ne političnih eksperimentov.

Vodja poslanske skupine Levica Asta Vrečko je v izjavi za medije dejala, da jih je napovedana šolska reforma ministra za izobraževanje Boruta Rončevića "na nek način kar prestrašila" in da "napovedati nekaj tako resnega, kar se igra z življenji naših najmlajših, mladine in tudi s prihodnostjo Slovenije tako vehementno po objavi rezultatov bralne pismenosti, ne pritiče ne ministru, ne funkciji, ne resnosti situacije".

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Opozorila je, da naj bi se devetletko nadomestilo z osemletko praktično čez noč, kljub temu da se je uvajala dolgo, za spremembo pa so stali strokovnjaki. Vprašala se je, ali bodo čez dve ali tri leta prešli na sedemletno oziroma šestletno izobraževanje, če ne bo boljših rezultatov? Poudarila je, da obstajajo mehanizmi, kako bralno pismenost popraviti, med drugim je treba začeti pri bralni pismenosti odraslih, v šolskih knjižnicah in pri promoviranju znanja in branja.

Opozorila je še na napovedi vlade o zmanjševanju zaposlenih v javni upravi, preveč naj bi bilo tudi učiteljev, in napovedi ministra o ideološki nevtralizaciji šolstva ter večjega financiranja zasebnega šolstva. "Vse to vodi v oslabitev javnega šolstva in položaja učitelja, zato da bi se zagnalo tiho in počasno privatizacijo slovenskega šolstva," meni Vrečko.

Na nujni seji odbora bodo zato zahtevali odgovore, analize in vključitev deležnikov v kakršnokoli razpravo, ki naj bi vodila do reforme šolstva.

Spremembe v šolstvu
Spremembe v šolstvu
FOTO: Bobo

Tudi poslanec Svobode in nekdanji minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj meni, da napovedi ministra Rončevića pomenijo razgradnjo šolskega sistema in ne skrbi za učence, starše in učitelje. "Njegove izjave in izhodišča kažejo na nov način vodenje šolske politike, kjer gre za podrejanje šolskega sistema enemu centru moči, to je politiki," je opozoril. Na to po njegovih besedah kažejo izhodišča o združevanju javnih zavodov, ki vsebinsko nimajo nič skupnega, in reorganizacije svetov šol, rešitev za izboljšanje kakovosti pa ni.

"Ne razumem, ali minister noče pogledati dokumentov, ki jih ima, ali jih pa noče razumeti," je povedal Logaj. Nacionalni program vzgoje in izobraževanja do leta 2033 je namreč pripravljalo več kot 100 strokovnjakov in vsebuje približno 300 ukrepov. Dodal je, da Rončevićeve izjave kažejo na izključevanje strokovne javnosti, diskreditacijo posameznih strokovnjakov, znanstvenih dognanj in strokovnih analiz.

Namestnik vodje poslanske skupine SD Luka Goršek je dejal, da bodo na nujni seji odbora zahtevali tudi odgovore, kdo je ministru svetoval tako nestrokovno potezo. V SD po njegovih besedah obžalujejo, da bodo žrtve ministrovih potez ravno najmlajši, opozoril je tudi na odsotnost posvetovanja s stroko. "Če bi minister želel karkoli resno prispevati k nečemu dobremu, bi naslovil pomanjkanje kadra v šolstvu, tudi recimo zvišanje plač našim pedagogom," je še dodal Goršek.

V zahtevi za sklic nujne seje med drugim zahtevajo, da vlada pokaže analize, na katerih temelji ukinitev devetletke, in izračun, koliko bo to stalo, da v strateški svet za reformo vključi sindikate, ravnatelje, stroko, predstavnike staršev in dijake, da vlada predloži veljavno oceno pomanjkanja učiteljev ter da javno predstavi predvidene kadrovske ukrepe na področju šolstva. Zahtevajo tudi, da nobena sprememba trajanja šole in pogojev za opravljanje učiteljskega poklica ne bo sprejeta brez soglasja stroke in DZ.

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KOMENTARJI10

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pikapolonica10
22. 09. 2026 15.26
Kot na pogrebu, ne morem teh fac več gledat. Željni kamer in blišča. Nehajte že enkrat, dovolj je bilo te vaše levičarske propagande, zavajanja in laganja.
Odgovori
+4
5 1
JohannDoe
22. 09. 2026 15.25
@smuki "Se bojijo da sistem ne bo več produciral opranoglavcev?" ----- Ne. To kar gledamo je boj za opranoglavce. Ti so najbolj cenjena dobrina danes in vsi bi jih imeli.
Odgovori
+2
2 0
Srebrni prašek.
22. 09. 2026 15.24
Te zopet vsi stokajo.
Odgovori
+5
5 0
biggie33
22. 09. 2026 15.23
Če bomo levičarjem prepustili šolstvo, bomo kmalu prišli do tega, da bodo v osnovni šoli učili, da spol ni več samo stvar biologije, ampak tudi občutkov.. danes sem to, jutri ono, v petek pa nekaj tretjega..
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+2
6 4
Victorinox
22. 09. 2026 15.27
Točno, učenci in dijaki bodo imeli tudi enotna stranišča ne glede na spol. Z šol bodo prišli za delo večinoma popolnoma neuporabni kadri, ki bodo državi v breme, gospodarstvu pa nič v korist.
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+1
1 0
Victorinox
22. 09. 2026 15.23
Šolstvo je potrebno temeljite prenove. Učiteljem je nujno treba dati več pristojnosti, manj administrativnega dela, starši jim nimajo kaj diktirati. Nujno odpraviti permisivno vzgojo, razvajenost, neposlušnost in lenobo mladine, privzgojiti jim vrednote, torej delavnost, inovativnost, fleksibilnost, empatijo, odgovornost. Zelo manjka učiteljev strokovnih predmetov in kmalu bo lahko razpad sistema.
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+6
6 0
supergigi
22. 09. 2026 15.21
"Stroka"
Odgovori
-1
1 2
zdravkob
22. 09. 2026 14.50
Vsa ta stroka je ustvarila probleme, ki jih imamo. Vse mogoče smo uvedli, da bi na koncu dosegli slabše rezultate kot prej. Hvala vam na levi, da stalno povečujete in širite obseg in birokracijo, rezultati pa so slabši. Učiteljev je več kot kdaj koli, učence manj kot kdajkoli, rezultati pa negativni. Krasno.
Odgovori
+0
4 4
Smuuki
22. 09. 2026 14.47
Česa se pa bojijo? Itak prakticirajo druge prakse in otrok nimajo. Se bojijo da sistem ne bo več produciral opranoglavcev?
Odgovori
+3
7 4
SDS_je_poden
22. 09. 2026 15.47
Karkoli producira sistem je bolje kot to, kar berem pri tebi, konjerejec.
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0 0
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