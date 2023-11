Opozicijski SDS zahteva pojasnila glede predsedničinih pomilostitev

V SDS želijo tako preprečiti zlorabe in omejiti pomilostitve, da ne bo prihajalo do nepopravljivih posledic, so zapisali v vabilu na novinarsko konferenco.

Grims je ocenil, da je vlada Roberta Goloba migrantom poslala signal, naj pridejo v državo, ko je začela javno odstranjevati ograjo. Ob tem vlada financira tudi nevladne organizacije, ki dajejo migrantom navodila, kako najbolj učinkovito vdreti v državo, meni Grims. Po njegovem mnenju gre pri tem za obliko organiziranega kriminala.

"Nekateri tihotapci so na koncu obsojeni. Potem pa nastopi gospa Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije, in jih oprosti. Gospe in gospodje, to, kar se v Sloveniji dogaja, je preko vseh meja," je poudaril Grims.

Z meje je vlada umaknila vojsko in nato še policijo in tako po Grimsovih besedah onemogočila, da bi migrante zavračali že na sami meji. "Danes je policija samo še taksi služba ilegalnih migrantov, zato je prišlo nasilje do Ljubljane," je dejal.

Vlada je po njegovih navedbah v Bruslju podala soglasje k obveznim kvotam za migrante, za kar bi morala najprej dobiti soglasje v DZ, "temu se reče preprosto veleizdaja", je bil oster Grims. Na odziv predsednice Pirc Musarjeve še čakamo.