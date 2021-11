Opozicijska Levica zahteva referendum o vladni strategiji razvoja Slovenske vojske

Ali naj v supervolilnem letu 2022 poleg lokalnih, državnozborskih in predsedniških volitev državljani glasujemo tudi na referendumu? Nova vladna strategija razvoja Slovenske vojske do leta 2035 predvideva, da bi država za obrambo namenila 1,5 milijarde evrov letno, oziroma dva odstotka BDP, kar je sicer slovenska zaveza vojaškemu zavezništvu NATO. "Gre za hudo zgrešeno časovnico v času zdravstvene krize in občutljivo temo, kjer ni družbenega konsenza," opozarjajo predlagatelji. Medtem ko na obrambnem ministrstvu ostro nazaj: "V Levici v imenu ozkih političnih interesov grdo zavajajo."