"V LMŠ že od začetka Janševe vlade opozarjamo na brutalne kadrovske menjave," je uvodoma povedal predstavnik LMŠ. Poudaril je sporne kadrovske menjave, zlasti v policiji, ki jih Janševa vlada izvaja"z enim in edinim ciljem, da vlada skrije morebitne napake," je dejal predstavnik LMŠ.

Dodal je, da vlada Janeza Janše uvaja policijsko državo in ruši NPU.

Vemo kaj je vlada počela v prvem valu epidemije, ukvarjala se je z marsičem, le z obvladovanjem virusa ne.

»Takšna ravnanja so najmanj neprimerna. Ponovno pozivamo vlado, naj prenehajo z vsem, kar dolgoročno škoduje naši državi in vsem, kar nima veze z epidemijo v kateri smo se znašli.

Iz Levice medtem poudarjajo, da vlada "v sedmih mesecih, odkar so napovedovali drugi val epidemije, za omejevanje virusa ni naredila nič". "Ta vlada je nesposobna, škodljiva in mora čim prej oditi," je dejal predstavnik Levice in izpostavil predvsem sporno združevanje agencij.

Opozicijske poslanske skupine LMŠ, SD, Levica in SAB so mnenja, da je delovanje vlade, vključno s spornim političnim kadrovanjem, v nasprotju z ustavnimi določbami, ki določajo, da je Slovenija demokratična in pravna država. Izpostavili so nižanje strokovnih standardov za opravljanje posameznih delovnih mest oz. funkcij in imenovanje "politično zvestih kadrov, ki bodo vplivali na postopke zoper posamezne politike in njihove politične stranke".

Kot primer so navedli kadrovske menjave na Nacionalnem preiskovalnem uradu in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ter na področju medijev. Poleg tega pa so opomnili, da je vladna koalicija s "političnim kadrovanjem" začela že 13. marca, ko so med drugim z mesta generalne direktorice policije razrešiliTatjano Bobnar.