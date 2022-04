PRENOS V ŽIVO: 'S skupnimi močmi bomo Slovenijo vrnili v normalnost'

V živo spremljamo skupno izjavo voditeljev in voditeljic opozicijskih strank. Spregovorili bodo Marjan Šarec (LMŠ), Tanja Fajon (SD), Luka Mesec (Levica), Alenka Bratušek (SAB) in Urška Klakočar Zupančič (GS). Zbrali smo se, da napovemo konec cirkusa, je uvodoma povedal Marjan Šarec. Dejal je, da bodo te volitve prelomne, referendum o tem, ali želimo biti spet normalna Slovenija, kakršne smo bili vajeni. Slovenski javnosti želijo pokazati, da med njimi ni nobenih nesoglasij in da so dobra ekipa: "Vseh pet strank bo s skupnimi močmi Slovenijo vrnilo v normalnost. To je naša trdna zaveza." Vse volivce so pozvali na volišča, da oddajo svoj glas.

