PRENOS V ŽIVO: 'Vršijo se nedopustni pritiski in poskusi razgradnje medijev s strani vlade'

Opozicijske stranke SAB, Levica, SD in LMŠ so podale zahtevo za sklic nujne seje odbora za kulturo. Zmotile so jih prisilne izselitve kulturniških, umetniških, izobraževalnih in civilnodružbenih organizacij iz stavbe na Metelkovi ulici 6 in nedopustnih pritiskov. Poleg tega so izpostavili še poskuse razgradnje javnih medijev in pokončnega novinarstva s strani Vlade RS.

Iz SD so izpostavili zamenjavo direktorja RTV Igorja Kadunca in dodali, da ne želijo braniti posamezne dotične osebne, pač pa da močno nasprotujejo podrejanju slovenske javne televizije. "Razlogi za zamenjavo direktorja so absurdni. Razlog je bil slabo finančno poslovanje televizije, medtem ko želi Janša finančno to institucijo obglaviti," je dejal njihov predstavnik.

Predstavnik Levice Primož Siter je medtem izpostavil problematiko deložacije kulturnih ustanov iz Metelkove 6. "Stavba na Metelkovi 6 je bila dolga leta dom kulturnih ustvarjalcev, ki so v Slovenski prostor prinašali vprašanja, teme in družbene kritike, ki prestavljajo nujno kritično ogledalo," je poudaril, kar pa da "Janši ni pogodu in je po njegovem mnenju vredno zadušitve".

"Brez svobodnih in neodvisnih medijhev ni demokracije," je še spomnil in poudaril, da ne želijo, da mediji postanejo politična trobila. "Pa ne le RTV, tudi drugi mediji v državi," je dodal in pojasnil, da si Janša želi podrediti vse medije v državi.

"Ga ni dneva, da ne bi bili priča konstantni želji te vlade, da ruši sistem. Poleg tega želi podrediti nstitucije," je izpostavil. "Lahko se zgodi da bo RTV pristal v rokah vladajoče politike in s tem postalo trobilo desne politične opcije. Z zamenjavo urednikov, ki naj bi bili naklonjeni kritičnemu poročanju o delu vlade, bi postali spomenik propadanju javnih medijev," dodajajo in poudarjajo, da opozicijske stranke na to ne bodo pristale.

"Da je vladi boj z epidemijo ušel iz nadzora ni več skrivnost," je uvodoma dejal Marko Bandelli iz SAB in dodal, da se v državi "vršijo nedopustni pritiski in poskusi razgradnje medijev s strani vlade. "

Opozicijske stranke zahtevale tudi sklic izredne seje DZ

Poslanske skupine LMŠ, Levica, SD in SAB so v ponedeljek na predsednika DZ Igorja Zorčiča naslovile zahtevo za sklic izredne seje DZ. Na včerajšnji novinarski konferenci so poudarili, da je ta potrebna zlasti zaradi spornega kadrovanja v državnih institucijah in gospodarskih družbah, in vlado pozvale, naj preneha "z vsem, kar dolgoročno škoduje državi". "Ta vlada je nesposobna, škodljiva in mora čim prej oditi," pravijo v Levici.

Izpostavili so, da je po njihovem mnenju delovanje vlade, vključno s spornim političnim kadrovanjem, v nasprotju z ustavnimi določbami, ki določajo, da je Slovenija demokratična in pravna država. Izpostavili so nižanje strokovnih standardov za opravljanje posameznih delovnih mest oz. funkcij in imenovanje "politično zvestih kadrov, ki bodo vplivali na postopke zoper posamezne politike in njihove politične stranke".

Kot primer so navedli kadrovske menjave na Nacionalnem preiskovalnem uradu in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ter na področju medijev. Poleg tega pa so opomnili, da je vladna koalicija "politično kadrovanje" začela že 13. marca, ko so med drugim z mesta generalne direktorice policije razrešiliTatjano Bobnar.