Vodjo ruske opozicije pridržali, njegovega zaveznika vpoklicali v vojsko

Po tem, ko je vodja ruske opozicije Aleksej Navalni ostro obsodil prisilni vpoklic v vojsko protikremeljskega aktivista Ruslana Šavedinova, ki so ga odpeljali v bazo na arktičnem arhipelagu Nova Zemlja, so ruske oblasti pridržale tudi Navalnija.

Tiskovna predstavnica Alekseja Navalnija, Kira Jarmiš, je preko Twitterja sporočila, da so oblasti med racijo prostorov Protikorupcijske fundacije (FBK) pridržale Navalnija. Ostrega kritika Kremlja in predsednika Vladimirja Putina so po njenih besedah odpeljali na silo, čeprav se ni upiral. Razlog za pridržanje ni znan.

Opozicijskega aktivista 'ugrabila' ruska vojska? Navalni je ostro obsodil 'prisilni vpoklic' v vojsko enega njegovih najtesnejših zaveznikov Ruslana Šavedinova in dejanje označil za ugrabitev. Aktivista so prijeli na njegovem domu v Moskvi in odpeljali v oddaljeno vojaško bazo na ruskem arktičnem arhipelagu Nova Zemlja. Vodja ruske opozicije je ruske oblasti obtožil ugrabitve aktivista, ki je bil po njegovih besedah oproščen vojaške službe. Šavedinov je bil zaposlen pri Navalnijevi fundaciji, deloval je tudi pri njegovi lanski predvolilni kampanji.

