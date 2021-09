Opozicijski poslanci na seji DZ pričakujejo Janševa pojasnila o stikih z dobavitelji

Zaradi fotografij premierja Janše z znanim lobistom Božom Dimnikom ter poslovnežem Andrejem Marčičem v opozicijskih poslanskih skupinah LMŠ, SD, Levice, SAB in NeP opozarjajo na sum na nepregledne in potencialno koruptivne lobistične stike Janše z dobavitelji opreme in drugih pripomočkov javnim zdravstvenim zavodom ter drugim proračunskim porabnikom.

O tej temi so zahtevali sejo komisije za nadzor javnih financ, ki pa so jo zaradi neudeležbe predsednika vlade dvakrat prekinili. Odgovore tako od Janše pričakujejo danes, ko mu bosta poslanski vprašanji na to temo zastavila Robert Pavšič (LMŠ) in Luka Mesec (Levica). Vprašanje predsedniku vlade bo zastavil tudi poslanec SD Marko Koprivc, in ga bo zanimala problematika pomanjkanja javnih najemnih stanovanj. Poslanec NSi Jožef Horvat pa bo Janšo spraševal o posledicah ravnanj vlade nekdanje predsednice vlade Alenke Bratušek pri bančni sanaciji.

Še pred poslanskimi vprašanji bodo poslanci ponovno odločali o sklepu kolegija predsednika DZ, da DZ o noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja obravnava po skrajšanem postopku. Predlog so vložili v koaliciji, predvideva pa spremembo sestave svetov osnovnih in srednjih šol ter vrtcev. V delu opozicije se s skrajšanim postopkom obravnave ne strinjajo, zato so zahtevali ponovno odločanje na seji DZ.