Opozicijski poslanci vložili predlog zakona za ukinitev volilnih okrajev

Pod predlogom zakona je prvopodpisana vodja poslancev SAB Maša Kociper. Podpise so prispevali vsi poslanci LMŠ, Levice in SAB ter deset od 12 poslancev SD, je pojasnila Bratuškova. To je po mnenju SAB edina prava pot do realizacije ustavne odločbe in do tega, da bi volivci res dobili vpliv na izvolitev poslancev.

SAB je sicer stranke LMŠ, SD, Levico, SMC, NSi in DeSUS v torek pozvala k ponovnemu premisleku za ukinitev volilnih okrajev in uvedbo prednostnega glasu."Vložili bomo vse napore in jih poskušali prepričati, da bi prišli do 60 glasov," je danes napovedala Bratuškova. Računajo vsaj na glasove tistih poslancev, ki so že prvič podprli tak predlog. Predlog je marca v DZ podprlo 57 poslancev.

Medtem je ministrstvo za javno upravo pripravo predlog za spremembe meja volilnih okrajev. Poslali so ga že koalicijskim poslanskim skupinam, s katerimi so se usklajevali, do konca dneva pa ga bodo tudi opoziciji, so pojasnili za STA.