Opozorila humanitarnih organizacij: Po osnovna živila prihajajo tudi zaposleni starši

Naša sogovornica je vdova s tremi otroki, ki po smrti moža težko preživi skozi mesec. "Ostala sem sama, brez službe. Nujno sem morala zamenjati stanovanje, ker je bilo predrago in nisem mogla plačati najema. Hitro sem morala najti cenejše stanovanje," pripoveduje.

Dva dni po smrti moža je našla službo in začela delati, da lahko preživi družino. Dve šoloobvezni deklici in sin, ki poleg študija še dela, da lahko pomaga mami plačati položnice in napolniti hladilnik. "V trgovinah gledam, kaj je ceneje, s popustom in kupim to. Ponavadi grem na Rdeči križ ali v skladišče Zveze prijateljev mladine," razlaga.

V ljubljanskem Humanitarnem centru Rdečega križa tedensko oskrbijo med 500 in 600 ljudi, tudi družin. Revščina prodira v vse pore družbe in po pomoč prihajajo tako mladi zaposleni, kot starostniki. "Ko se pogovarjamo z ljudmi, je ravno zima tisto obdobje, ko vedo, da bodo položnice višje, da bodo prišli poračuni, obračuni. Seveda je pa posebej stiska pri tistih, ki vedo, da morajo nakupiti dovolj kurjave, da bodo preživeli zimo na toplem," pravi Klara Golob iz ljubljanskega območnega združenja Rdečega križa.

"Ko je bil mož še živ, sva midva pomagala otrokom ali družinam v stiski. Vedno," v solzah razlaga sogovornica, ki si dve leti po moževi smrti in težki družinski situaciji želi samo, da bo zdrava, da bo lahko delala. "Če ostanem brez službe, ne bom mogla plačati stanovanja. Kaj bom potem delala?"

S takšnimi zgodbami se vsak dan soočajo tudi v Zvezi Anita Ogulin, kjer se na njih obrača vse več družin z obema zaposlenima staršema. "Niso se uspeli še dobro pobrati od nakupa šolskih potrebščin in opreme, ko se že srečujejo s stisko ob povečanih stroških ogrevanja in električne energije," pravi Nina Facchini.

In ravno zaradi takšnih zgodb se njihovo skladišče prazni, zalog hrane imajo samo do konca meseca. Najbolj potrbujejo hrano z dolgim rokom uporabe ter higienske potrebščine.