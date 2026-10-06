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Opozorila humanitarnih organizacij: Po osnovna živila prihajajo tudi zaposleni starši

Ljubljana, 06. 10. 2026 20.07 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
Barbara Bašić
Revščina družine

Humanitarne organizacije opozarjajo, da se je v zadnjih tednih močno povečalo število prosilcev za pomoč. Po najosnovnejša živila in oblačila prihaja tudi vse več zaposlenih. "Kupujem res tisto nujno. Plačam 1100 evrov najemnine, plačo imam minimalno – dobim 1200 evrov," pripoveduje vdova s tremi otroki. Pri Zvezi Anita Ogulin imajo zalog hrane le še do konca tega meseca. Tudi v ljubljanskem Rdečem križu, kjer vsak teden pomoč razdelijo več kot 500 posameznikom, ugotavljajo, da je ljudi v stiski vse več.

Naša sogovornica je vdova s tremi otroki, ki po smrti moža težko preživi skozi mesec. "Ostala sem sama, brez službe. Nujno sem morala zamenjati stanovanje, ker je bilo predrago in nisem mogla plačati najema. Hitro sem morala najti cenejše stanovanje," pripoveduje.

Dva dni po smrti moža je našla službo in začela delati, da lahko preživi družino. Dve šoloobvezni deklici in sin, ki poleg študija še dela, da lahko pomaga mami plačati položnice in napolniti hladilnik. "V trgovinah gledam, kaj je ceneje, s popustom in kupim to. Ponavadi grem na Rdeči križ ali v skladišče Zveze prijateljev mladine," razlaga.

V ljubljanskem Humanitarnem centru Rdečega križa tedensko oskrbijo med 500 in 600 ljudi, tudi družin. Revščina prodira v vse pore družbe in po pomoč prihajajo tako mladi zaposleni, kot starostniki. "Ko se pogovarjamo z ljudmi, je ravno zima tisto obdobje, ko vedo, da bodo položnice višje, da bodo prišli poračuni, obračuni. Seveda je pa posebej stiska pri tistih, ki vedo, da morajo nakupiti dovolj kurjave, da bodo preživeli zimo na toplem," pravi Klara Golob iz ljubljanskega območnega združenja Rdečega križa.

"Ko je bil mož še živ, sva midva pomagala otrokom ali družinam v stiski. Vedno," v solzah razlaga sogovornica, ki si dve leti po moževi smrti in težki družinski situaciji želi samo, da bo zdrava, da bo lahko delala. "Če ostanem brez službe, ne bom mogla plačati stanovanja. Kaj bom potem delala?"

S takšnimi zgodbami se vsak dan soočajo tudi v Zvezi Anita Ogulin, kjer se na njih obrača vse več družin z obema zaposlenima staršema. "Niso se uspeli še dobro pobrati od nakupa šolskih potrebščin in opreme, ko se že srečujejo s stisko ob povečanih stroških ogrevanja in električne energije," pravi Nina Facchini.

In ravno zaradi takšnih zgodb se njihovo skladišče prazni, zalog hrane imajo samo do konca meseca. Najbolj potrbujejo hrano z dolgim rokom uporabe ter higienske potrebščine.

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KOMENTARJI5

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Andrej 007
06. 10. 2026 21.37
Revščina se je razrasla v času prejšnje vlade,tu so posledice...
Odgovori
0 0
jank
06. 10. 2026 21.32
Skrajni nevladnim organizacijam pobirajo denar, za ljudi v težavah so popolnoma gluhi, Janša pa govori, da je treba dati vse sposobnim. Reveži pa so za njih nesposobni in ne bodi ga treba. Nepotrebne smeti, zgube! 4 X PROTI UNIČEVALCEM DRŽAVE!
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+1
1 0
Ana15
06. 10. 2026 21.25
Zato pa ženske naredit šolo, da ste lahko samostojne in da si najdete dobro službo.
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0 0
OrodniK
06. 10. 2026 20.32
Za največjo vospodarsko rast je zaslužna se prejšnja vlada in Golob, za največjo revščino pa je že kriva nova vkada in Janša.... s tem da je opozicija z teferendumom blokirala nižji ddv na živila, in višje neto plače VSEH zaposl3nih.... jah, takle mamo....
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+5
5 0
borjac
06. 10. 2026 20.18
"Opozorila humanitarnih organizacij: Po osnovna živila prihajajo tudi zaposleni starši" , bravo Janša , pomembnejše stvari za to Janševo vlado so nakupi orožja , suženjski odnos do Neztanjahuja , večanje dobičkov Petrola , uničevanje Javnega zdravstva , pa šolstva , in privatizacija vsega kar so generacije izgradile do sedaj , dobički in denar za ELITNE Skupine , reveži ki delajo , pa nimajo niti za hrano , Janša dela za ljudi , pa vendar NE ZA VSE LJUDI ; REVEŽI ODSTANEJO LAČNI ; BOGATAŠI POD JANŠO PA IMAJO ZMERAJ VEČJE KUPE DENARJA ......
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-2
3 5
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