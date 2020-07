Opozorilo NIJZ: Plavanje se lahko tudi tragično konča

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja na nevarnost kopanja pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog. Posebej previdne naj bodo osebe z nekaterimi kroničnimi boleznimi, kot je sladkorna bolezen ali bolezni srca in ožilja. "Kronični bolniki naj upoštevajo navodila zdravnika," so zapisali. Osebe, ki so v zadnjem tednu imele drisko, imajo na koži rane ali akutna vnetja, vnete oči, ušesa ali prehlad, pa naj se kopanju odrečejo.

Vsak naj plava glede na svoje plavalno znanje in naj ne podcenjuje moči tokov, brzic in valov. NIJZ med drugim odsvetuje tudi, da se odpravimo plavati povsem sami.

Kopalcem svetujejo, naj pred kopanjem preverijo temperaturo vode; v vodo nikoli ne vstopimo nenadno, pregreta oseba naj se v vodo spusti postoma in previdno. Pri nenadnem vstopu v hladno vodo lahko namreč pride do motnje koordinacije in izgube nadzora nad dihanjem, nastopi lahko tudi pohladitev in izguba zavesti.

Preveriti je treba čistost vode in vodnega dna. Posebno pozornost svetujejo, če so na vodni gladini vidni oljni madeži ali pena. Dno mora biti trdno in prosto, brez ostrih odpadkov, kot je na primer razbito steklo, so še opozorili. Preveriti je treba tudi, ali so vstopi v vodo varni in ali se dobro vidi obalo.

NIJZ odsvetuje kopanje na naravnih kopališčih po večjih nalivih, saj obstaja možnost večjega nenadnega onesnaženja vode in vdora odplak. Po nalivih obstaja tudi večja nevarnost utopitve zaradi povečanega pretoka vode.

Samo v zadnjem tednu tri utopitve

V zadnjem tednu je policija sicer obravnavala tri primere utopitve. Včeraj je med kopanjem v gramoznici Soboško jezero utopil 48-letni domačin.V torek se je v Fiesi utopil starejši moški, še en starejši moški pa se je utopil minuli četrtek v morju pod Belvederjem v občini Izola.

Na NIJZ priporočajo kopanje le tam, kjer se spremlja kakovost kopalne vode, torej v naravnih kopališčih in kopalnih območjih, ki so vključena v državno spremljanje kakovosti kopalnih voda v času kopalne sezone.

Po podatkih NIJZ je v Sloveniji trenutno 18 naravnih kopališč, ki imajo upravljavca, katerega naloga je zagotavljati varnost in urejenost kopališča. To med drugim vključuje tudi prisotnost reševalcev iz vode, prvo pomoč, ustrezno urejene označbe kopališča in druge dodatne storitve, so pojasnili.