Opozorila o zlorabah izjav nekaterih vidnih posameznikov na referendumskem letaku SDS

Poleg tega so na letak nanizali različne izjave posameznikov, med katerimi se nekatere nanašajo na referendum, druge pa na slab položaj upokojencev. Med tistimi, katerih izjave so izbrali, je zaslediti tudi direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač , nekdanjega ministra za kulturo in nekdanjega predsednika DZ iz vrst LDS Jožefa Školča , nekdanjega kohezijskega ministra in poslanca SAB Marka Bandellija , poslanko Svobode Almo Intihar , akademskega slikarja in prejemnika Prešernove nagrade Hermana Gvardjančiča .

Na letaku so se z izjavami za glas za znašli predsednik vlade Robert Golob , ministrica za kulturo Asta Vrečko , poslanka Svobode in predsednica odbora DZ za kulturo Sara Žibrat in predstavnik Glasu ljudstva Jaša Jenull . Na drugi strani pa z argumenti za odločitev proti predsednik SDS Janez Janša , predsednica kulturnega foruma SDS Ignacija Fridl Jarc , podjetnik Matej Goričan ter "upokojenka s 700 evri pokojnine".

Stranka SDS je na letaku navedla razloge, zakaj na nedeljskem referendumu oddati glas proti. Prav tako so navedli argumente za in proti, ki so jih predstavili prek izjav in fotografij različnih posameznikov, večinoma politikov.

'Včasih je tud ignoriranje političnih manipulacij upor'

Poudaril je še, da je tudi Inštitut 8. marec, ki je bil sicer dejaven tudi v nasprotovanju proti ukrepom tretje vlade prvaka SDS Janeza Janše , na svoji spletni strani že dalj časa opozarjal na težave upokojencev in zbiral njihove zgodbe, zato da je sam pričakoval, da bodo glasni tudi ob zakonu, ki je predmet referendumskega odločanja. "Imajo dvojna merila, ko gre za njihove, so tiho, ko gre za nasprotnike, so zelo glasni," je komentiral Hoivik.

Rusjan predlog SDS ocenjuje kot zavajanje

Državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan je predlog SDS za razveljavitev obstoječe zakonske podlage za podeljevanje dodatkov k pokojninam za umetniške dosežke v odzivu ocenil kot "zavajanje in zbujanje pozornosti v času tik pred koncem kampanje". Če bo na nedeljskem referendumu zakon padel, v veljavi ostane zakon iz leta 1974.

Kot je povedal Rusjan, je bil zakon iz leta 1974 vsaj na področju kulture odpravljen s sprejetjem novega zakona v DZ, a je stranka SDS njegovo uveljavitev zaustavila s pobudo za zakonodajni referendum.

"Očitno imata kultura in znanost pri njih nižjo vrednost," je povedal Rusjan in dodal, da so "take obravnave kulture in umetnosti že vajeni", ko so v SDS pred začetkom in med kampanjo jasno povedali, "da za njih nekatera umetniška dela so in druga niso umetniška dela", kar kaže na to, da sta "kultura in umetnost za njih predvsem instrument za dosego političnih ciljev".

Kar je po Rusjanovih besedah "najbolj banalno" in kar kaže, da je "ta manever samo zavajanje in dejansko zbujanje pozornosti v času tik pred koncem kampanje", pa je, da v skladu s 25. členom zakona o referendumu in o ljudski iniciativi leto dni po razglasitvi rezultatov zakonodajnega referenduma DZ ne sme sprejeti zakona, ki "je vsebinsko enak in je v nasprotju z voljo volivcev".

Na vprašanje, kako komentirajo letak SDS v povezavi z nedeljskim referendumom, ki so ga volivci v nabiralnike prejeli te dni in na katerem so fotografije in izjave več javnih osebnosti, ki so uporabljene za namene njihove kampanje, je Rusjan delal, da "tu ni kaj komentirati". "Opravka imamo s kampanjo, ki je mejna, kjer se vedno hodi po robu," je povedal in dodal, da bi bilo za komentar treba "povprašati tiste, katerih izjave so bile zlorabljene".

Na vprašanje, kakšna so pričakovanja ministrstva glede referenduma je državni sekretar povedal, da je kvorum "zelo težko doseči, to vemo iz preteklosti".