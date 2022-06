Opozorila so bila zaman: težave so tukaj

Premalo je posluha za strokovne ugotovitve, ki so nam omogočale pripravo postopkovnikov za odziv na trenutne razmere, pravi agrometeorologinja Andreja Sušnik. Časa je bilo dovolj, ampak še vedno se v lastni coni udobja mnogi prepričujejo, da je to morda le kratkotrajna zgodba, ki bo minila, ampak težave so tukaj. Lahko se zgodi tudi, da se bomo v tradicionalno z vodnimi viri bogati Sloveniji morali odločati, komu dati prednost.

Že od lanske pomladi beležijo daljše pomanjkanje padavin, posledice so očitne. Tako na površinskem sloju tal kot na drugih delih vodnega kroga v strugah in podzemnih vodah. Prvi znaki ekstremne suše. "Upravljanje z vodami je pri nas zelo lokalno opredeljeno. Pri Rižanskem vodovodu denimo so že začeli pozivati k varčni rabi vode, kar je prvi korak. V nekaj dneh lahko sušna območja ob ekstremnih temperaturah, ki so napovedane za ta teden, preidejo v ekstremne razmere," opozarja agrometeorologinja Andreja Sušnik z Agencije za okolje (ARSO).

Mogočni Pad: sušenje posledica drastičnega upada vodnih zalog v Alpah V zadnjem mesecu iz Severne Italije prihajajo pretresljivi prizori sušenja reke Pad, vira italijanskega kmetijstva v tem delu države. Pri kmetijski zvezi so že napovedali upad pridelka sadja in zelenjave do 40 odstotkov, pridelava koruze in soje naj bi upadla za polovico. Vzrok je vse hitrejše taljenje snega v Alpah. To je območje naravne zaloge vode za 'hude čase', manj je padavin, izhlapevanje je hitrejše. Če so s svojimi zalogami ledeniki in debela snežna odeja v preteklosti še meseca maja pomagali blažiti posledice visoke vročine in suše, jih v zadnjih 2 letih skorajda ni bilo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Izredno stanje, hudi varčevalni ukrepi, katastrofalne razmere za turizem, zdravje, kmetijstvo, zmanjševanje proizvodnih kapacitet na hidroelektrarnah zaradi prenizkega vodostaja. V zadnjih 70 letih takšnih razmer v Italiji še ni bilo. Celotno območje Mediterana, tudi severnega dela, bo doživljalo podobne razmere kot posledice podnebnih sprememb. "Z naraščajočimi temperaturami se poveča izhlapevanje vode iz tal. Hkrati se z višjimi temperaturami dvigne meja sneženja in tako se zmanjša zaloga vode, ki se v obliki snega in ledu shrani v hladni polovici leta in je na voljo spomladi in poleti. Če se je območje Alp ogrelo za 2 stopinji Celzija napram predindustrijski dobi, to pomeni, da se je snežna meja dvignila za 300 metrov. Hkrati s pomanjkanjem padavin je to recept za sušo." opiše Žiga Zaplotnik, meteorolog in podoktorski raziskovalec iz meteorologije na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Lahko pride tudi do konfliktov Se lahko italijanski scenarij zgodi tudi pri nas? Suša ni lokalen pojav. Voda je stvar porečij, ki gredo čez več držav, na primer Donave, Save. Vodni viri niso omejeni na samo en izvor, vse prihaja z Alp, dolvodno se oskrbujejo s padavinami. Projekcije za celotno JV Evropo kažejo, da se bo zaradi toplejšega podnebja intenzivnost suš precej povečevala in bodo pogostejše. Sušnikova pojasni: "Vodni rezervoar je eden in edini za vse nas, prednost sicer ima pitna voda, ki jo vodni viri zaenkrat še zagotavljajo, manj pa je prioritet definiranih v ostalih sektorjih, hidroenergija, turizem, kmetijstvo, v tem primeru se bomo morali dogovoriti, kdo ima prioriteto za rabo vode. To nas že nekaj let zelo skrbi, čeprav nas upravljalci z vodnimi viri prepričujejo, da to ni večji problem. Vendar, če pride do takih ekstremitet, lahko pride do konfliktov, na koncu je lahko moten tudi servis pitne vode."