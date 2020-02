Opozorilna stavka policistov: 'Zaenkrat smo prisotni, a nas v kratkem morda ne bo več'

Predsednik sindikata SPS Kristjan Mlekuš na Obrežju ponovil, zakaj so se odločili za stavko, hkrati pa izpostavil kadrovsko podhranjenost policije, ki"dosega kritično točko", policiji pa da grozi kadrovski kolaps,"ki se bo odražal na varnosti prebivalcev Republike Slovenije". Glede sporazuma iz 2018 je ponovil, da "niso izpolnjene strokovne analize delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb, odprto je vprašanje bruto bruto zadeve in povečanega obsega dela, nerešen pa je tudi karierni sistem, kot eden ključnih in temeljnih zavez vlade v odhajanju, ki je obljubila, da ga bo izpolnila, a ga ni". Na naši spletni strani smo sicer pred nedavnim razkrili 100 najbolj plačanih policistov in policistk .

Stavkovne aktivnosti, usmerjene proti Vladi RS so potekale na Postajah mejne policije Obrežje in Gruškovje. Že pred stavko so v Sindikatu policistov Slovenije (SPS) zatrjevali, da za sindikat dejstvo, da je vladi prenehal mandat ne predstavlja nikakršne ovire. S stavko so namreč želeli javnost in odgovorne opozoriti, da so "razmere v policiji na kritični točki", prihodnja vlada pa da bo morala pristopiti k rešitvi odprtih zadev.

Stavka je potekala v dveh fazah. Prva v notranjosti države, druga na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje. V notranjosti države so bili po besedah Mlekuša prisotni na kritičnih cestnih odsekih, predvsem pa tam, kjer so najbolj ranljive skupine ljudi (v okolici vrtcev, osnovnih šol, domov upokojencev ...). "Ljudem nudimo pomoč in jim dajemo vedeti, da se z našo prisotnostjo lahko počutijo varno, hkrati je pa naše sporočilo to, da zaenkrat smo prisotni, a nas zaradi neodgovorne politike do policije, v kratkem morda ne bo več,"je povedal vodja sindikata in dodal, da so na mejnih prehodih policisti delali striktno po Schengenskih standardih.

Zakaj stavkajo, ko pa je vladi prenehal mandat?

Mlekuš je zavrnil očitke, da je današnja stavka ni imela pomena. Kot pravi, je vlada, ki odhaja, podpisala stavkovni sporazum z vsemi polnimi pooblastili. "Takrat so bili znani vsi finančni in drugi učinki, zato tukaj ne vidimo težav, da naše prve tri zahteve do sedaj ne bi bile realizirane". Je pa priznal, da bo glede kadrovske krize potrebno počakat na novo vladi, ki bo "morala zagrizti v kislo jabolko". V SPS bodo tako počakali do formiranja nove vlade, nato pa se bodo odločili o potencialnem zaostrovanju stavkovnih aktivnosti.

Mlekuš je tudi zavrnil kritike, da je sindikat politično angažiran, saj da je bil doslej v konfliktu z vsem vladami in strankami, tako levimi kot desnimi.

Razprtije med sindikatoma

Pri odnosu do napovedane stavke sicer med obema policijskima sindikatoma zeva razdor. V Sidikatu policistov Slovenije (PSS) so sicer večkrat opredelili do stavke. Najprej so sporočili, da je gre za stavkovno pravico, ki jo ima SPS, nato da v opozorilni stavki, zaradi nekomunikacije s strani SPS pa tudi padca vlade, ne bodo sodelovali, saj je "nesmiselna", nazadnje pa so so včeraj na svojem Facebookovem profilu povedali, da jih sindikat SPS tik pred zdajci vendarle pozval k sodelovanju in k neoviranju stavke.

V PSS to razumejo kot provokacijo s strani SPS, ob enem pa so spomnili na leto 2013, ko je "stavkal zgolj PSS, medtem, ko so sami vlagali ogromne napore v diskreditacijo PSS in se o stavkovnih zahtevah PSS celo na skrivaj pogajali z izbranimi predstavniki političnih elit." V PSS so poudarili, da še vedno ne vedo, kaj SPS sploh zahteva ter da domnevnih kršitev sporazuma v danem trenutku še ne vidjio. Po njihovem mnenju je stavka preuranjena in v dani situaciji nesorazmerna.

V posredovanem pozivu je sicer SPS pozval sindikat PSS, naj ne ovira stavke, na kar pri slednjem odgovarjajo, da se tovrstnih taktik ne želijo posluževati, saj so da takšna ravnanja nezakonita in niso v naravi PSS. "Če pa bi do kakršnih koli poskusov oviranja stavke prišlo, pa smo prepričani, da se lahko kadarkoli obrnete na vodstvo policije, ki vam bo zagotovo pravilno pravno svetovalo oz. vas pri skupnih aktivnostih tudi nadalje vodilo v želeno smer, tako kot do sedaj." So s tem želeli namigniti, da stavko podpira tudi generalna policijska uprava in njena direktorica Tatjana Bobnar? Na GPU in Bobnarjevo smo v povezavi s tem tudi naslovili novinarsko vprašanje, odgovor pa še čakamo.

Številni zaposleni v policiji, v komentarjih na Facebooku sindikata pozivajo k enotnosti in izražajo obžalovanje zaradi nasprotujočih si delovanj SPS in PSS.