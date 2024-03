Opozorilna zapora ceste: 'Kljub obljubam se nič ne premakne'

"Kljub danim obljubam se v naši občini na trasah za obnovo nič ne premakne," je jasen župan občine Gorenja vas - Poljane Janez Milan Čadež. Zato za jutri dopoldne pripravljajo petminutno opozorilno zaporo ceste Gorenja vas–Hotavlje na lokaciji pod Taverno. Poleg župana sta pobudnika še poslanec SDS Žan Mahnič in občan Peter Rihtaršič.

Kot pojasnjuje župan, so imeli za vse odseke že predvidena sredstva za leta od 2022 do 2025, a jih je zdajšnja vlada prerazporedila. Ob tem opozarja, da je glede na slabo stanje cest šlo za politično in ne strokovno odločitev.

Že lani decembra je poslanec Mahnič opozoril, da bi morala dela že potekati, a jih je vladajoča koalicija z odvzemom finančnih sredstev ustavila, še preden so se začela.