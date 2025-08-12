Opozorilo iz UKC Ljubljana: solarna joga je nevarna za oči

"Opozorili bi, da je kakršnokoli direktno gledanje v sonce izredno nevarno in lahko vodi v nepovratno okvaro centralnega vida ali slepoto. Takšno poškodbo imenujemo solarna makulopatija, pri kateri pride do trajne okvare vidnih čutnic v rumeni pegi, " so sporočili iz Očesne klinike UKC Ljubljana.

Solarna joga (angleški izraz sungazing) je izraz za zrenje v sonce. Metoda temelji na predpostavki, da je sonce sila življenja, s katero pridobivamo prano (življenjsko energijo) od sonca prek oči in čaker. Za njenega ustanovitelja velja Indijec Indijec Hira Ratan Manek, ki je bil prepričan, da nam sonce na tak način daje dovolj energije, da ne potrebujemo niti hrane.

Zagovorniki t. i. solarne joge menijo, da ima gledanje v sonce ob sončnem vzhodu ali zahodu številne pozitivne učinke. Med drugim naj bi spodbujalo tvorbo melatonina (hormona, ki upočasnjuje staranje) in serotonina (hormona sreče), povečala naj bi se tudi raven energije, mentalne moči, izboljšala naj bi se sposobnost pomnjenja, strmenje v sonce pa naj bi vodilo tudi v več sproščanja.