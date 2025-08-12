Svetli način
Slovenija

Opozorilo iz UKC Ljubljana: solarna joga je nevarna za oči

Ljubljana, 12. 08. 2025 10.01 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
U.Z.
Komentarji
36

Z Očesne klinike UKC Ljubljana so sporočili, da v zadnjem času opažajo večje število bolnikov z okvaro centralnega vida, ki nastane zaradi neposrednega gledanja v sonce. Večina obravnavnih bolnikov je izvajala tako imenovano solarno jogo, kar so označili za nevarno, saj lahko vodi v nepovratno okvaro centralnega vida ali slepoto.

Večina obravnavnih bolnikov je izvajala tako imenovano "solarno jogo", pri kateri se izvaja neposredno zrenje v sončni vzhod ali zahod.

"Opozorili bi, da je kakršnokoli direktno gledanje v sonce izredno nevarno in lahko vodi v nepovratno okvaro centralnega vida ali slepoto. Takšno poškodbo imenujemo solarna makulopatija, pri kateri pride do trajne okvare vidnih čutnic v rumeni pegi," so sporočili iz Očesne klinike UKC Ljubljana.

Sončni zahod
Sončni zahod FOTO: Shutterstock

Solarna joga (angleški izraz sungazing) je izraz za zrenje v sonce. Metoda temelji na predpostavki, da je sonce sila življenja, s katero pridobivamo prano (življenjsko energijo) od sonca prek oči in čaker. Za njenega ustanovitelja velja Indijec Indijec Hira Ratan Manek, ki je bil prepričan, da nam sonce na tak način daje dovolj energije, da ne potrebujemo niti hrane.

Zagovorniki t. i. solarne joge menijo, da ima gledanje v sonce ob sončnem vzhodu ali zahodu številne pozitivne učinke. Med drugim naj bi spodbujalo tvorbo melatonina (hormona, ki upočasnjuje staranje) in serotonina (hormona sreče), povečala naj bi se tudi raven energije, mentalne moči, izboljšala naj bi se sposobnost pomnjenja, strmenje v sonce pa naj bi vodilo tudi v več sproščanja. 

solarna joga nevarnost sonce oči vid
KOMENTARJI (36)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
12. 08. 2025 11.49
+1
če si neumen in gledaš v sonce pač nosi posledice tega dejanja
ODGOVORI
1 0
Make Europe Great Again
12. 08. 2025 11.42
+2
folk je res adijo... čez dva dni bodo že ognjeno jogo imel na kateri se uležeš na odprt ogenj...
ODGOVORI
2 0
NeXadileC
12. 08. 2025 11.32
+2
Še za sončni mrk je treba uporabljati izključno kvalitetna varilska stekla, ker v različnih črnih filmih lahko nastanejo ali obstajajo mikroluknjice, skozi katere, lahko celo neopaženo, do očesa prispe prevelika doza svetilnega in UV sevanja.
ODGOVORI
2 0
NeXadileC
12. 08. 2025 11.33
...nezaznano..
ODGOVORI
0 0
santamaura
12. 08. 2025 11.28
+6
No ja - Samozvani šamani in učitelji takšne joge pa sami ne bulijo v sonce ampak v svoj bančni račun. kar jih nedvomno zelo osrečuje
ODGOVORI
6 0
NeXadileC
12. 08. 2025 11.27
+1
Pravijo, "SunGazing", jaz sem za "SunGlasses", izključno.
ODGOVORI
1 0
Midelamodrugace
12. 08. 2025 11.21
+1
Stran z vsemi religijami, budami, alahi, mohamedi, židovstvo to so vse težke zablode. Sveta vera naj se vrne v vsak slovenski dom
ODGOVORI
1 0
supergigi
12. 08. 2025 11.18
+5
Moraš biti pa res oreng usekan, da to počneš. 😵‍💫
ODGOVORI
6 1
Midelamodrugace
12. 08. 2025 11.18
+0
Človek brez gospoda je izgubljen to lahko vidimo vsaki dan.
ODGOVORI
2 2
NeXadileC
12. 08. 2025 11.18
+1
Naj raje trenirajo z nočno lučko toplih barv... varčno.
ODGOVORI
1 0
Bambina1968
12. 08. 2025 11.17
+3
kaj se še ne bodo spomnil, samo da zavajajo nevedne ljudi. Že logika ti da vedeti, da je to skrajno nevarno početje. Bukselnji, pa glejte v sonce, sam ne potem jokat, ko uničite oči.
ODGOVORI
3 0
NeXadileC
12. 08. 2025 11.17
-2
Obsevanost ali razsvetljenje?
ODGOVORI
0 2
Midelamodrugace
12. 08. 2025 11.17
-1
Bojte se vaeh religij razen Jezusa iz Nazareta ki je edini pravi osvoboditelj
ODGOVORI
0 1
NeXadileC
12. 08. 2025 11.14
+3
Žal, bedaki... in vse to, kar navajajo, da potrebujemo in pridobivamo na tak način, dobimo povsem zadostno z normalnim življenjem. Tole je pa vrtanje lukenj v možgane. Religijska veja, še ena.
ODGOVORI
4 1
zajfa
12. 08. 2025 11.14
+3
Saj ni res, pa je. Ne vem kam nas bo še vodil ta presežen prosti čas žensk nad 40, ki imajo vse in še več. Verjetno na koncu gledanja v sonce do bridkega konca dobiš še diplomo, priznanje, da si certificiran sončni inštruktor.
ODGOVORI
3 0
galeon
12. 08. 2025 11.17
-1
Če ovce mislijo, da prisotnost živali zdravi, potem mislijo da je tudi to zdravilo.
ODGOVORI
0 1
Teleport
12. 08. 2025 11.06
+1
Jaz to prakticiram točno opoldan
ODGOVORI
1 0
NeXadileC
12. 08. 2025 11.16
+1
Poletni poldan, zimski poldan, ali geografski poldan (na Tihomorskih Otokih)?
ODGOVORI
1 0
12. 08. 2025 11.02
+5
Če uporabljaš lečo je efekt še boljši, takoj oslepiš in se lahko potem transmedialno poglobiš v duhovno videnje svojih čaker.
ODGOVORI
5 0
Luka40
12. 08. 2025 11.10
+1
😆
ODGOVORI
1 0
supergigi
12. 08. 2025 11.15
+1
🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 0
Še89sekund
12. 08. 2025 10.58
+5
Stare babice in prababice so nas učile da se v sonce ne gleda ker škoduje....pa kaj je sedaj z tem narodom ? A je res inteligenca nekaj kar je šlo mimo v zgodovino in sedaj prevladuje samo še idiotizem ?
ODGOVORI
6 1
NeXadileC
12. 08. 2025 11.24
XYZ generacija...
ODGOVORI
0 0
LeviVIRUS
12. 08. 2025 10.55
+2
Poslušat indijce, balkance pa ostale tretjesvetovce je ena sama velika neumnost. Obstajajo zelo očitni razlogi zakaj so tretjesvetovni. Seveda ne vsi, vsaj 98% pa.
ODGOVORI
2 0
Infiltrator
12. 08. 2025 10.54
+3
🐑🐑🐑🐑
ODGOVORI
3 0
VelikoVedro
12. 08. 2025 10.49
+3
Če folk, ki tole prakticira meni, da opravljajo fotosintezo se okvara vida ne bo kaj dosti poznala ... Kaj je naslednje, gravitacijska joga?
ODGOVORI
4 1
petb
12. 08. 2025 10.53
+4
Predvsem bi bila potrebna možganska joga.
ODGOVORI
4 0
