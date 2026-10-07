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Slovenija

Opozorilo krajanom: pri Dramljah opazili medveda

Dramlje, 07. 10. 2026 13.18 pred 54 minutami 3 min branja 11

Avtor:
A.K.
Medved pri Dramljah

Iz Lovskega društva Dramlje so sporočili, da je bil na območju njihovega lovišča, v predelu Starih Slemen v bližini kartuzije, opažen medved.

Zato previdnost pri gibanju v naravi ne bo odveč. Če se boste v teh dneh gibali na tem območju, bodite še posebej pozorni, opozarjajo v gasilskem društvu PGD Dramlje.

Medved pri Dramljah
Medved pri Dramljah
FOTO: Facebook

Napadi medveda na človeka so v splošnem zelo redki. Rjavi medved ljudi ne napada kot plen, tj. za hrano, ampak do napada pride, če medveda presenetimo in se znajdemo v njegovi neposredni bližini, ko nas ne pričakuje oziroma nima časa za umik. Medved napade, če se človeka toliko ustraši, da se odloči, da ne bo zbežal, ampak se bo branil. To je pogosteje pri samicah z mladiči, saj se ti ne morejo hitro umikati. Da bi zmanjšali možnost napada in poškodb, upoštevajte nekatera preprosta navodila obnašanja v gozdu. Na Zavodu za gozdove svetujejo:

med sprehodom v gozdu imejte psa vedno na povodcu, v spomladanskem obdobju, tj. od maja do junija, pa na zavodu odsvetujejo sprehajanje s psom v gozdovih na območjih, ki so osrednje življenjsko območje rjavega medveda (Kočevska, Notranjska, Krimsko-Mokrško pogorje, Slavnik, Vremščica, Trnovski gozd, Nanos, Hrušica ...);

med hojo po gozdu, še posebej, če je območje slabo pregledno, bodite glasni, saj boste tako medveda že na daleč opozorili na svojo prisotnost. Glasno hodite, prepevajte, žvižgajte, se pogovarjajte, brcnite kamen, udarite s palico po deblu drevesa itd., ni pa treba kričati, da ne zmotite gozdnega miru;

če medveda opazite od daleč, se mirno umaknite v smeri prihoda; če medved prihaja v vašo smer in vas še ni zaznal, ga z mirnim glasom opozorite nase in praviloma se bo umaknil;

če medveda srečate v neposredni bližini (tudi medvedke z mladiči), ostanite čim bolj mirni in ne delajte hitrih gibov ali glasov, ki bi medveda prestrašili; obstanite in se nato počasi zadenjsko umaknite;

če se medved zapodi proti vam, obstanite ali se ulezite na tla; skoraj vedno se bo medved ustavil, še preden pride do vas (gre za lažni napad, pri čemer ne pride do fizičnega stika);

za zaščito v primeru napada medveda je učinkovito obrambno razpršilo proti medvedom (t. i. bear spray), ki je na voljo tudi v nekaterih trgovinah v Sloveniji;

nikoli ne tecite, saj s tem povečate možnost napada; izjema je, kadar se lahko umaknete na varno v nekaj korakih;

ne zadržujte se v bližini trupel poginjenih divjih ali domačih živali ali neprevidno in nezakonito odvrženih klavniških odpadkov;

poskrbite, da v okolici svojega domovanja ni dostopnih organskih virov hrane za medvede (smeti, klavniški odpadki, tropine, nezavarovani čebelnjaki, smetnjaki in komposti), saj ti navajajo medveda na človeka in so eden ključnih vzrokov težav z medvedom;

ne približujte se medvedjim mladičem, tudi če so videti zapuščeni, če jih opazite, se čim prej umaknite;

med oktobrom in majem ne hodite v bližino medvedjih brlogov in nikoli vanje;

nikoli namerno ne ponujajte medvedom hrane.

Takojšnje agresivno človekovo reagiranje ob srečanju z medvedom, kot je obmetavanje s kamenjem in drugimi predmeti, lahko včasih medveda sicer odžene, vendar se navadno medved v takih situacijah počuti še bolj ogroženega, kar možnost napada močno poveča. Medved, ki se dvigne oz. postavi na zadnje noge, ne izkazuje agresivnosti, ampak želi dobiti le boljši pregled nad okolico; pomaga, če spregovorimo z mirnim glasom; tako bo hitreje spoznal, da ima opraviti s človekom, in se nam bo umaknil.

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dramlje medved

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KOMENTARJI11

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Bolfenk2
07. 10. 2026 14.18
Vedno več nevarnih migrantov na ulicah, vedno več nevarnih medvedov in volkov v gozdovih. Nikjer več nisi varen. Pa tako lepa in varna država smo bili.
Odgovori
0 0
ares2
07. 10. 2026 14.06
SMS alarem, ste dobili?
Odgovori
0 0
jank
07. 10. 2026 14.06
A ga še ni Janez Cigler Kralj počil? Ker vse pihitri. Kot denar za škodo po lanski suši, na katerega pohlevni kmetje še kar čakajo.
Odgovori
+0
1 1
SpamEx
07. 10. 2026 14.08
je imel delo s tem da uredi da bodo psi spet lahko priklenjeni na verigi
Odgovori
0 0
SpamEx
07. 10. 2026 14.05
Mi smo se pri SND učili da v gozdu živjo zajec, srna, volk, medved itd
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-1
0 1
Julijann
07. 10. 2026 14.10
Ko sem se jaz to učil ( pa je od tega 40 let, učili pa smo se v 4.razredu OŠ o naravi), smo posebej navedli, da je domovanje medveda v Kočevskih gozdovih. Sedaj se pomikajo pa že po celi državi. Omenjali nismo niti volkov, danes jih imaš polno. Enako nismo omenjali šakalov, danes jih imaš polno ...
Odgovori
0 0
SpamEx
07. 10. 2026 14.03
vau medved v gozdu ful nenavadno
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-1
0 1
vision105
07. 10. 2026 14.02
Pa ta medo že lomasti 2 meseca na območju celotne Konjiške gore in ni to nič novega.
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0 0
berger 2
07. 10. 2026 13.43
EU plačuje " lepe denarce " tistim, ki bi SLo poselili z velikim zvermi. Število je prevelik. Pustite urejanje Lovcem in gozdarjem in ne nekim nevladnikom
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+2
3 1
Lens
07. 10. 2026 13.41
Opažen?
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+1
1 0
zani10
07. 10. 2026 13.33
Cimprej poslati lovce na teren
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+3
4 1
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