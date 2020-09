ANIMACIJA: na zahodu in jugu možni močnejši nalivi

Pred nami je burno vremensko dogajanje. Arso opozarja, da se bodo danes in v prvem delu noči na soboto predvsem v zahodni in južni Sloveniji pojavljale nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. Reke in hudourniški vodotoki na Vipavskem naraščajo, ponekod že prihaja do razlivanj.

Od toplega vremena se poslavljamo, saj k nam prihaja izrazito hladna fronta. Pričakujemo lahko precej pestro vremensko dogajanje, saj bodo nastajale tudi nevihte z nalivi in močnejšimi sunki vetra, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1500 metrov.

Zahodno in osrednjo Slovenijo so že zajele padavine. Agencija za okolje (Arso) opozarja, da se bodo danes in v prvem delu noči na soboto predvsem v zahodni in južni Sloveniji pojavljale nevihte s krajevno močnejšimi nalivi.

icon-expand Radarska slika FOTO: Arso

Reke in hudourniški vodotoki na Vipavskem naraščajo, ponekod že prihaja do razlivanj. Danes čez dan bodo Vipava in njeni pritoki še naraščali, možna so razlivanja, ponekod tudi poplavljanja ob strugah, so še zapisali na Arso.

icon-expand Hidrološko opozorilo FOTO: Arso